D al cuscino da lettura agli occhiali tascabili, fino alla luce notturna da indossare: ecco 10 regali, originali e divertenti, che faranno felice chi ama leggere

Idee regalo per amanti della lettura

Quando si cercano regali per amanti dei libri tendiamo sempre a pensare che la scelta debba ricadere necessariamente sull’ultimo caso editoriale o sul romanzo diventato best seller.

Nulla di più sbagliato. In realtà chi ama leggere ama, in primis, scegliere con cura le proprie letture e puntare su un titolo particolare, e senza conoscere gusti e preferenze dell’interessato, può finire per essere davvero un buco nell’acqua (o peggio si rischia di regalare un doppione).

Cosa fare allora? Semplice e in qualche caso anche super economico: basta puntare su gadget tattici pensati per rendere ancora più speciale, confortevole e easy il momento della lettura. Per rilassarsi e perdersi nelle pagine di un libro in tutta comodità, servono infatti anche gli oggetti e gli accessori giusti.

Dagli occhiali tascabili ai supporti per l’ereader fino al cuscino o alla poltrona da lettura, abbiamo scovato 10 super regali per amanti dei libri.

La luce... da indossare

Per lettori seriali, che amano leggere anche la sera o la notte, il regalo perfetto è la pratica luce da collo. Dotata di bracci pieghevoli pensati per adattarsi al meglio, offre 6 livelli di luminosità regolabili e si ricarica tramite USB. Puoi sceglierla in tre colori diversi ed è un'idea intelligente per poter leggere comodamente, con le mani libere, anche al buio.

Il pouf da lettura

Per rilassarsi e immergersi nella lettura, cosa c'è di meglio che una poltrona confortevole? Ecco allora il regalo giusto per veri book lover: il pouf a sacco per ricreare in qualsiasi stanza della casa il proprio angolo per la lettura. Quello di Avalon è interamente Made in Italy, realizzato in tessuto antistrappo con un design divertente e, in più, è disponibile in tantissimi colori diversi.

L'ereader per una biblioteca a portata di mano

Per gli appassionati di lettura che ancora non si sono convertiti alla svolta hi-tech, d'obbligo puntare su un e reader che permetta di avere sempre a portata di schermo migliaia di titoli da selezionare. Il Kindle di Amazon è pensato proprio per rendere più agevole la lettura perché ha una luce frontale regolabile, perfetta per leggere sia all'esterno che dentro casa, e una batteria che con una singola ricarica può durare fino a una settimana. Si tratta del regalo must se il budget è medio alto, o se si fa un regalo di gruppo.

Gli occhiali tascabili

Utilissimi ma anche colorati e divertenti, gli occhiali giusti per chi ama leggere sono quelli di Nooz. La loro caratteristica? Non hanno asticelle ma si adattano perfettamente al naso grazie a una montatura ultra flessibile e al ponte in morbido silicone anti scivolo. Piccoli e leggeri, hanno anche un astuccio soft-touch per essere tenuti facilmente in tasca, in borsa e persino agganciati al portachiavi. Unico dubbio? La scelta del colore!

La luce da libro

Un'altra idea regalo intelligente, ed anche economica, per gli appassionati di lettura, è la luce da agganciare direttamente alle pagine del libro. Quella di Dokkita vanta una luminosità regolabile a 3 livelli per leggere senza danneggiare gli occhi, ed in più è piccola e leggera, così da poterla portare sempre con sé. Si ricarica tramite USB e rimuovendo il morsetto può essere usata anche come segnalibro.

Il leggio in bambù

Per dedicarsi alla lettura senza assumere posture scorrette o ingobbirsi, un altro regalo utile può essere il leggio da usare tanto come supporto per i libri, quanto per il tablet. Quello di Readaeer è realizzato in bambù di alta qualità, può adattarsi a qualsiasi spessore e, quando non si usa, può essere facilmente piegato.

Il cuscino (gonfiabile) da lettura

Per godersi un libro in assoluto relax ci vuole anche il cuscino giusto. Quello di iNeego è la soluzione ideale perché assicura un supporto alla schiena degno di una comodissima poltrona con tanto di braccioli. Realizzato in PVC morbido, resistente e lavabile, ha un vantaggio in più: una volta sgonfiato, può essere riposto in una pratica borsina da viaggio.

Qui puoi vedere altri modelli di cuscini da lettura:

Il supporto per leggere con una mano sola

Forse, di primo acchito, chi riceverà questo regalo non capirà cosa sia, eppure si tratta di un gadget davvero utilissimo per chi è abituato a leggere sempre e ovunque. Il supporto in legno di Tilisma è infatti pensato per leggere facilmente, con una sola mano, anche quando si è a letto o sdraiati sulla spiaggia o ancora in treno. Basta infilare il pollice e posizionarlo tra le pagine.

Il supporto (da letto) per tablet

Per leggere invece direttamente dal letto, un accessorio che farà felici tutti i tablet addicted, ma che si può adattare anche all'e reader, è il supporto intelligente che consente di tenere lo schermo alla giusta altezza quando si è sdraiati. Il design stabile è pensato per non ribaltarsi e le gambe possono essere facilmente regolate. Il regalo perfetto anche per chi ama le serie tv.

Il segnalibro divertente

Un'idea regalo divertente e al tempo stesso utile, può essere un originale segnalibro. Quello di Balvi ha la forma di un buffo gatto che sembra arrampicarsi sulla pagina ed è realizzato in plastica flessibile così da assicurare una maggiore resistenza alle cadute e alle piegature.

Il timbro personalizzato per "marchiare" i libri

Ecco un regalo personalizzato che farà letteralmente impazzire chi adora i libri cartacei e ne possiede tanti. Si tratta di un timbro che si può personalizzare con il proprio nome, e che si può quindi utilizzare per lasciare un marchio distintivo su tutti i libri che si possiedono (anche un ottimo escamotage per riavere sempre indietro i libri prestati).

