D a Il vecchio e il mare a Moby Dick: 5 libri sul mare che devi assolutamente leggere in spiaggia.

Profondo, intenso, oscuro: il mare, con le sue sfumature di blu e le sue acque ricche di vita, è il protagonista di tantissimi libri. L’estate è l’occasione giusta per riscoprire grandi classici e romanzi moderni che sono stati dedicati a questo elemento misterioso e splendido in cui ci immergiamo spesso, senza mai comprenderlo del tutto. Dalle avventure di Moby Dick, sino alle riflessioni di Hemingway ne Il vecchio e il mare, passando per la mitica caccia al tesoro di Robert Louis Stevenson: 5 libri sul mare che devi assolutamente leggere in spiaggia.

Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway

Un grande classico con frasi che ti rubano il cuore e massime che non smetterai di sottolineare e ricopiare. Il vecchio Santiago, dopo ottantaquattro giorni in cui non è riuscito a pescare nulla, torna in mare alla disperata ricerca di un enorme pesce spada nel mar dei Caraibi. Il mare lo porterà a vivere una nuova iniziazione e ad affrontare tante prove. Sino alla lotta a mani nude con i pescecani per portare sulla barca la sua preda e la nascita di una fratellanza con le forze selvagge della Natura. Il vecchio pescatore scoprirà il coraggio, ma soprattutto il senso della vita, navigando fra le onde. “Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi – si legge - che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti”.

Moby Dick di Herman Melville

Un grande classico della letteratura che racconta una battaglia epica e un’ossessione. Quella di Achab, uno fra i personaggi più controversi e cupi mai incontrati fra le pagine di un libro. A narrare la sua storia è Ismaele che si imbarca come marinaio sulla baleniera Pequod. Ben presto Ismaele scoprirà che Achab ha perso una gamba a causa di una balena bianca, Moby Dick, e ora è in cerca di vendetta. Per raggiungere il suo scopo è disposto a tutto, anche a dare vita a una lunga e pericolosa caccia nel mare. “Il mare nero si gonfiava, si gonfiava senza posa – scrive Melville -, come se le sue grandi maree fossero la sua coscienza, e la grande anima del mondo sentisse angoscia e rimorso del lungo peccato e dolore che aveva causato”.

Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne

Fantasia, amore per il mare e avventura si mescolano in Ventimila leghe sotto i mari, uno dei libri più belli da leggere in spiaggia. Jules Verne ci porta sulla Abraham Lincoln, una nave che è stata incaricata di catturare un mostro marino, misterioso e pericoloso. A bordo dell’imbarcazione ci sono il professor Aronnax, noto naturalista, l’aiutante Conseil e il fiocinatore Ned Land. Quando un’onda travolge la nave, il gruppo viene salvato proprio dal mostro marino. Si tratta in realtà del Nautilus, un gigantesco mezzo che viene guidato dal capitano Nemo, un uomo che sfugge alle regole della società civile e che si schiera sempre dalla parte degli oppressi. I tre uomini, insieme a Nemo, esploreranno gli oceani, lottando con piovre gigantesche e scoprendo le rovine della città perduta di Atlantide. “Perché il mare, nelle sue profondità sconosciute, non potrebbe conservare gli enormi esemplari della vita di un'altra età, il mare che non si cambia mai, mentre la scorza terrestre si cambia continuamente?” si legge.

L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson

Robert Louis Stevenson ci regala una storia avvincente e un romanzo di formazione da leggere tutto d’un fiato. L’isola del tesoro è ambientato nell’Inghilterra del Settecento, fra pirati, tesori e mappe antiche. Il giovane Jim Hawikins vive con sua madre in un piccolo paesino in cui gestisce una locanda. Un giorno i due scoprono all’interno del baule di un marinaio morto una mappa. L’antica pergamena conduce a un tesoro nascosto su un’isola da un celebre pirata, il capitano Flint. Jim decide così di imbarcarsi su una nave, la Hispanola, per trovare il mitico tesoro. Con lui il dottor Livesey, il nobile Trelawney e Long John Silver, un uomo con una gamba di legno sempre in compagnia del suo pappagallo. Il viaggio spingerà Jim ad affrontare le sue paure, scoprendo la malvagità umana e l’età adulta. “Tieni le tue paure per te stesso, ma dividi il tuo coraggio con gli altri”, è solo una fra le frasi che hanno reso immortale questo capolavoro.

La luce sugli oceani di M. L. Stedman

Isabel vive su un’isola insieme al marito, il guardiano del faro. La sua vita è segnata da lunghi silenzi e da giornate passate a contemplare il mare, con lo sguardo perso nel blu in cui si congiungono l’oceano australe e quello indiano. Una mattina però la sua esistenza cambia: Isabel scopre fra le rocce una neonata. La piccola è arrivata sull’isola con un’imbarcazione naufragata sugli scogli e insieme a lei c’è il cadavere di uno sconosciuto. Il “regalo” ricevuto dall’Oceano si rivelerà qualcosa di molto speciale.