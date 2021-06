I n cerca di un regalo perfetto? Qui troverai una selezione dei migliori gift a tema tecnologia. Piccoli e grandi pensieri dedicati a tutti

Regali tecnologici

Quando si è alla ricerca di un regalo, specialmente per chi ha tutto o per chi si conosce poco, non è mai semplice fare una scelta indovinata. I regali tecnologici, però, sono una valida alternativa sempre apprezzata e mai scontata.

Noi abbiamo provato a selezionare i must have tra le idee regalo tech che potrai donare e regalare ad amici, partner o famigliari. Oggetti di tutti i tipi e con tantissime funzioni che comprendono diverse fasce di prezzo: impossibile, quindi, non trovare il dono perfetto sia per i budget più contenuti sia per chi vuole investire cifre più importanti.

Fino a 30 euro

I regali tecnologici fino a 30 euro sono piccoli pensieri che non vanno sottovalutati. Perfetti per qualsiasi occasione, comportano una piccola spesa ma sono gadget divertenti da donare (e donarsi) in qualsiasi occasione.

Localizzatore per le chiavi

Il regalo perfetto per chi non trova mai le chiavi anche in casa o vive nella paura di perderle in continuazione. Filo Tag è un piccolo dispositivo da agganciare alle chiavi o agli oggetti più importanti per ritrovarli in qualsiasi momento; basterà farlo squillare dall’app o vedere sulla mappa dove sono stati dimenticati. Compatibile con iOS e Android è un piccolo regalo tech decisamente utile.

Cuffie bluetooth

Impossibile rimanere senza cuffie bluetooth al giorno d’oggi. Queste cuffie senza fili, oltre a 5-6 ore di musica con una singola carica e fino a 150 ore con la custodia di ricarica, utilizzano l'esclusiva tecnologia LED per visualizzare con precisione la potenza residua degli auricolari e della custodia di ricarica.

Mini consolle

Un vero e proprio tuffo nel passato grazie a questa mini consolle portatile. Una riproduzione in scala del classico arcade da sala giochi che ogni gamer dovrebbe ricevere, perfetto anche come pezzo di design e arredamento.

Fino a 50 euro

In cerca di un regalo più impegnativo, ma senza esagerare? Questa selezione di gift tech fino a 50 euro risponderà a tutte le esigenze di regali un pochino più impegnativi ma alla portata di molti.

Braccialetto ricaricabile

Per chi non può vivere senza smartphone, ma dimentica continuamente il cavo di ricarica questo bracciale è il regalo perfetto. Dal design accattivante e alla moda, questo bracciale è anche un comodo cavo di ricarica. Fashion ed originale è la migliore soluzione per ricaricare lo smartphone durante i viaggi

Localizzatore per cani

Per l’amico o l’amica che non si separa mai dal proprio amico a 4 zampe, questo è il regalo perfetto. Un collare GPS che permette di seguire gli spostamenti del cane tramite smartphone e di creare delle zone sicure, come il proprio giardino e scoprire quando il tuo cane si allontana e quando rientra. Il regalo perfetto per i pet lover.

Realtà virtuale

Un regalo perfetto per i grandi, ma che farà innamorare anche i più piccoli. Il visore di realtà virtuale perfetto sia per il gaming sia per vedere film in 3D. Basterà inserire uno smartphone compatibile nella parte anteriore, per giocare in un mondo a 360 gradi dove l’immaginazione è l'unico limite.

Fino a 100 euro

I regali tecnologici fino a 100 euro offrono una vasta scelta tra assistenti tecnologici, smartwatch e piccoli gift dedicati anche ai più giovani e che creeranno ricordi per il futuro.

Echo dot

Gli assistenti virtuali fanno ormai parte della vita di tutti i giorni e sono perfetti come regalo sia per gli amici che per la famiglia. La 4ª generazione di Echo Dot riunisce design e funzionalità in un solo device: perfetto sul comodino per leggere le ore e controllare le sveglie grazie al nuovo display LED. L’hub perfetto per una casa intelligente e non solo.

Fotocamera istantanea

Le fotocamere istantanee sono il perfetto mix tra regali tech e uno sguardo al passato. Da regalare anche ai più giovani, questi device permettono di scattare fotografie e vederle stampate dopo pochi minuti. Un regalo originale e sempre apprezzato.

Smartwatch

Questo smartwatch regalo perfetto perfetto per gli sportivi grazie alle 7 modalità disponibili: corsa, ciclismo, nuoto indoor e non solo. Il plus è il sensore a sei assi ad alta precisione, può rilevare ogni stato di movimento e lavorare con l'algoritmo per comprendere appieno l'effetto. L’ampio schermo HD da 1,4 pollici dove poter visualizzare informazioni, chiamate in arrivo e l'ora modo completo e chiaro.

Senza limiti di budget

I prodotti tecnologici più di nicchia e ricercati hanno un costo decisamente più alto e sono perfetti per un regalo speciale e, perché no, da condividere con amici magari per una laurea.

Altoparlante levitante

Utile ma anche di grande effetto. Se cerchi un regalo per stupire e lasciare il segno l’altoparlante galleggiante che sfrutta la tecnologia a levitazione magnetica. Compatibile con IOS / Android e la maggior parte dei dispositivi Bluetooth che può essere collegata in modo intelligente.

Pc portatile

Un regalo che lascerà di stucco la persona che lo riceverà. Il MacBook Air di Apple unisce altissime prestazioni a un design ultra leggero e di tendenza. Perfetto per un dono importante e per le occasioni più speciali come una laurea o un compleanno dalla cifra tonda.

Home speaker

Cool, di design e super utile: quando si inaugura una nuova casa dallo stile minimal non può e non deve mancare un home speaker per riprodurre in streaming la miglior musica del momento. Il plus: Amazon Alexa e Assistente Google sono integrati in questo diffusore smart per il controllo vocale a mani libere, merito di un sistema con microfono antirumore acquisisce la voce da ogni direzione.

