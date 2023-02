Stai per incontrare il tuo ex? 5 cose da tenere a mente

S ei agitata: stai per incontrare il tuo ex e non sai come vestirti, come comportarti, cosa dire. La situazione è ancora più complicata se è stato lui a lasciarti e ancora non ti è passata. In questi casi è facile lasciarsi sopraffare dalle emozioni, o da vecchie frustrazioni. Per questo è importante sapere in anticipo cosa fare. Ecco qualche consiglio utile

Sei stata invitata a una festa dove sai che potresti incontrare il tuo ex. Una tua amica si sposa e ti ha avvisata che tra gli invitati ci sarà anche il tuo Mr. Big: lui è amico dello sposo e non ha potuto fare a meno di invitarlo. Vorresti rinunciare a partecipare, ma non puoi: la tua amica si offenderebbe, e poi tu ci tieni tanto a starle vicina in un giorno così importante. Così, ti stai preparando al “grande evento”, ma sei molto preoccupata. Per quanto possiamo prepararci, non siamo mai abbastanza pronte per rivedere il nostro ex, specie se ci ha fatto soffrire. Temiamo di commettere qualche sbaglio, di apparire imbarazzate. Invece, vorremmo sembrare naturali il più possibile. E anche al meglio della nostra forma. Specie se è stato lui a lasciarci. Ecco cinque cose da tenere bene a mente quando incontri un ex.

Ricorda il motivo per cui vi siete lasciati

Incontrare il tuo ex può suscitare tutta una serie di emozioni, buone e cattive. Quindi, è facile essere distratta da ciò che provi quando lo vedi. Ma devi ricordare una cosa: il motivo per cui non state più insieme. Non importa se sei stata tu a rompere, o se l'ha fatto lui, oppure se è stata una decisione reciproca quella di prendere strade separate: ricordare il motivo della rottura, anche se potrebbe essere spiacevole date le circostanze, ti aiuterà a non farti sopraffare da vecchie frustrazioni.

Sii gentile con te stessa se non l'hai superata

Stai per incontrare il tuo ex? Se lo ami ancora, sei ancora arrabbiata con lui o non hai ancora superato del tutto la rottura, ricorda una cosa: va bene anche così. Dimenticare qualcuno al quale hai donato il tuo cuore non è facile. Ci vuole tempo, e vederlo non rende le cose più semplici. Se quando lo vedi senti ancora le farfalle nello stomaco e ti ritrovi nel panico, fai un respiro profondo. Sii comprensiva con te stessa: non importa quanto tempo è passato dall'ultima volta che lo hai visto, è del tutto naturale sentirsi a disagio ed emotive. Però, una cosa puoi farla: invece di precipitare nei ricordi della vostra relazione, pensa alle cose belle che sono accadute da quando vi siete lasciati. Magari hai scoperto un nuovo hobby che ami, o hai dedicato più tempo alla tua carriera e hai ottenuto una promozione. Puoi crogiolarti nei tuoi ricordi o celebrare la tua vita così com'è adesso. Inutile dirti cosa è meglio.

Stai per incontrare il tuo ex? Non è necessario impressionarlo

Quando sappiamo di dover rivedere un nostro ex che non incontravamo da tempo, la nostra prima preoccupazione è l'aspetto fisico. Cominciamo a torturarci con domande come: sono ingrassata? Mi troverà invecchiata? Vorremmo apparire al meglio della forma. E allora via con la ricerca dell'abito perfetto, quello che copre tutti i difetti e ci fa apparire più belle che mai. Però, diciamocelo, il punto non è indossare qualcosa che lo lasci senza fiato. Il punto è sentirsi bene e sicure di se stesse. E questo va oltre ciò che indossiamo. Sebbene sia naturale desiderare che il tuo ex pensi che stai da dio e hai un bellissimo aspetto, la realtà è che non importa più cosa pensi di te. Quindi, non fare di tutto per sembrare la ragazza più bella e tosta della città: le persone che oggi contano nella tua vita, sanno già che lo sei. E l'opinione del tuo ex? Che importa.

Stai per incontrare il tuo ex? Parlaci il meno possibile

Avviso spoiler: quando stai per incontrare il tuo ex, sappi che in realtà non devi per forza parlare con lui. Non se non lo vuoi. Tuttavia, meglio evitare di comportarti come se non lo avessi visto, quando tutti, compreso lui, sanno che non è così. Se siete ancora distanti, puoi inviargli un sorriso e salutarlo con un cenno del capo. Questo può essere un modo sufficiente ed educato per fargli capire che lo hai riconosciuto. Se vuoi parlare con lui e iniziate una conversazione, fai sì che sia breve e dolce. Dilungarsi troppo, o riavvicinarsi troppo, potrebbe fare riaffiorare vecchi sentimenti, frustrazioni o disaccordi. E questo potrebbe rovinarti la festa.

Quello che sta succedendo nella sua vita non è affar tuo

È dura, certo. Ma quello che sta accadendo nella sua vita non è affar tuo. Tienilo bene a mente quando ti ritrovi nella condizione di incontrare il tuo ex. Ovviamente, questo vale anche per lui. Dal momento che non siete più coinvolti nella vita quotidiana dell'altro, non vi dovete alcuna informazione reciproca. Questo include: se frequenta un'altra donna, com'è la sua famiglia, cosa sta facendo adesso, se lavora ancora nello stesso posto, come sta il suo cane, e così via. Questi dettagli sulla vostra vita, che normalmente conoscevate l'uno dell'altra quando stavate insieme, non sono più affari tuoi. Ciò non significa che non puoi parlare di cose personali se ti senti a tuo agio nel farlo, ma sappi solo che non devi.