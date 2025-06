In alcune giornate davvero molto calde, alcune texture possono trasformarsi in un peso, nonostante rispondano a tutti i criteri per l’idratazione in estate. È sbagliato però rinunciare a dissetare la pelle. Ma allora cosa usare per non soffocare la pelle?

Perché sostituire la crema idratante con una delle nuove alternative

Secondo i dermatologi, non è raro che la pelle reagisca male all’uso della crema abituale tutto l’anno. Certo, subito dopo l’applicazione della crema idratante la pelle ha aspetto dewy (“rugiadoso”), ma non è normale sentirla untuosa per tutto il giorno, sudore a parte. Se, con il caldo ti ritrovi a sudare appena spalmi la tua crema viso, è segno che hai bisogno di una formula più leggera.

Alternative alla crema idratante: un gesto di cura

In estate, l’obiettivo è idratare senza appesantire. Fortunatamente, esistono moltissime alternative alle classiche creme, studiate per adattarsi alle esigenze della pelle nei climi caldi e umidi. Eccone 5 che vi consigliamo per un viso idratato ma non appesantito quando fa davvero molto caldo.

1. Gel idratante, tra le alternative più classiche per l’estate

I gel trasparenti e le creme-gel lattiginose sono tra le alternative più amate in estate. Ricchi di umettanti come glicerina e pantenolo, attraggono l’acqua verso la pelle senza intrappolare sudore o sebo. Perfetti per chi ha la pelle mista o tende a lucidarsi nella zona T, si assorbono in fretta e non lasciano residui.

Da provare: Aqua-gel Sensifine di SVR per dissetare la pelle e lenire le sensazioni fastidiose.

2. Emulsioni: le alternative alle creme idratanti ideali per la pelle secca

Se hai la pelle secca ma le texture troppo dense ti fanno sudare, puoi optare per una lozione leggera. A metà strada tra gel e crema, le lozioni estive contengono più oli (come squalano o burro di karité in piccole dosi) ma hanno una consistenza setosa e fresca.

Da provare: Hydra-Essentiel [HA] di Clarins, un’emulsione che idrata, rinfresca e non lascia quella “pellicola” fastidiosa che le molte creme tradizionali lasciano sul viso con il caldo.

3. Sieri idratanti: perfetti per pelli normali

I sieri idratanti non sono solo un complemento: in estate possono sostituire del tutto la crema. Leggeri, rinfrescanti e ultra concentrati, si assorbono in pochi secondi lasciando la pelle idratata, riequilibrata e per nulla appesantita.

Da provare: siero all’acido ialuronico di The Organica Pharmacy con il 95,8% di ingredienti biologici.

4. Spray viso per chi cerca l’idratazione super leggera

Per chi cerca soluzioni veloci ma efficaci, le facial mist sono una vera salvezza. Questi prodotti combinano tonico, essenza e lozione in un solo gesto, perfetti per i climi caldo-umidi o quando la pelle non sopporta nulla.

Da provare: b-fresh Acqua Spray Viso di b-gntl, una soluzione rinfrescante formulata a base di acqua marina terrestre ed ectoina, dalle proprietà tonificanti e calmanti.

5. Lozione: a metà tra tonico ed emulsione

Un prodotto che rientra a pieno titolo tra le alternative alla crema idratante perché ha una texture più consistente di un tonico e più leggera di una emulsione che è comunque molto leggera. Quando fa molto caldo, le lozioni sono adatte per pelli miste o normali. Si può tenere anche in frigo.

Da provare: Cica Soothing Ampoule di Urang contiene più del 75% dell’acqua di foglia di centella asiatica per lenire e promuovere la riparazione della pelle.

E se in estate l’alternativa alla crema idratante fosse non usare nulla?

Dipende dal contesto. in una giornata abituale in casa o in città, anche quando fa molto caldo è sempre bene idratare il viso con leggerezza con una delle tipologie di prodotti che abbiamo visto. Diverso è il caso di una giornata al mare. Saltare l’idratante e affidarsi solo alla protezione solare può essere una buona idea, a meno che non si preferisca indossare un siero prima dell’SPF.

