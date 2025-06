La pelle del viso e del collo è particolarmente delicata e sensibile. Oltre ad essere quella maggiormente esposta allo stress ed agli agenti atmosferici come freddo, caldo, e soprattutto lo smog. È per questo che ogni tanto è necessario trovare il tempo per una maschera di bellezza, per prendersi cura della propria pelle e donarle nuova vitalità e vigore. In questa guida vedremo come preparare freschissimi rimedi al cetriolo per viso e collo. Impiegheremo ingredienti naturali davvero economici, che sono comunemente presenti in tutti i frigoriferi!

Cetriolo: le proprietà

Il cetriolo è divenuto ormai frequente nei trattamenti di bellezza grazie alle sue proprietà rinfrescanti e lenitive. La vitamina E in esso contenuta nutre a fondo la pelle e le dona vitalità e brillantezza, oltre a recuperare i danni subiti dal sole o dall’acne.

Maschera al cetriolo

Per preparare questa maschera naturale al cetriolo serviranno:

Cetriolo

Miele

Succo di limone biologico

Olio d’oliva o yogurt bianco naturale

Tagliare il cetriolo

Tagliate il cetriolo a cubetti, lasciandogli però la buccia, e aggiungete miele e olio d’oliva. Frullate poi il composto, che a questo punto sarà omogeneo come una crema. Fate attenzione a non far rimanere pezzetti di cetriolo, altrimenti potrebbero darvi fastidio durante l’applicazione. Ponete successivamente la vostra maschera in frigo per circa mezz’ora, finché non si sarà un po’ addensata.

Usare lo yogurt

Una variante a questa ricetta potrebbe essere quella di far bollire, per qualche secondo, il cetriolo prima di frullarlo, anche se in questo modo perde molte qualità. Dopo aver ottenuto una purea di cetriolo potete aggiungere yogurt e miele, facendo amalgamare il composto. Compiuta tale operazione potete applicare la vostra maschera sul viso. Questa crema è più adatta a pelli mature, perché le mucillagini presenti nel cetriolo diventano più facili da assorbire. Se possibile, è preferibile utilizzare il cetriolo crudo, in quanto la cottura modifica le proprietà organolettiche e riduce in parte i benefici, ma in mancanza di un frullatore può andare bene anche questo procedimento. Se volete aumentare l’effetto purificante della maschera è possibile aggiungere, sia alla ricetta originale sia a quella alternativa, un cucchiaino di scorza di limone.

Consigli

Teniamo tutti gli ingredienti della crema in frigo per un po’ in modo tale che raffreddino per bene. Questo serve per rendere più efficace la crema. Perché la pelle viene stimolata e idratata meglio se le si applica sopra un prodotto freddo che fa aumentare un pochino l’irrorazione di sangue dei vasi capillari.

Maschera al cetriolo: come applicarla

Per l’applicazione dobbiamo scoprire tutte le parti interessate, quindi il collo, e se vogliamo, anche le spalle. Infatti, specie in estate, magari dopo essere state al sole, sarà bene applicare la nostra crema anche sulle spalle, per reidratarle. La loro pelle infatti è sottile e sensibile e può subire forti traumi durante le prime esposizioni alla luce intensa.

Lavare bene la pelle per rimuovere polvere e gli strati più secchi, quindi asciugarla, ed applicare la crema con le mani agendo con un lento movimento rotatorio. Passare il prodotto sul viso massaggiando con movimenti rotatori è fondamentale: il massaggio è molto importante, perché attiva la micro-circolazione sanguigna ed elimina le cellule morte, facendo agire al meglio la maschera. Lasciarla agire per almeno 30 minuti perché faccia effetto. Dopodiché lavare prima con acqua tiepida per rimuovere il composto, ed infine risciacquare con abbondante acqua fredda, per riattivare la circolazione e stimolare i capillari.

Maschera al cetriolo: benefici

I benefici di questa maschera sono molteplici. Il limone si occupa di pulire la pelle in profondità ed è una ottima fonte di vitamina C oltre che di acido citrico, che è un potente antisettico. Mentre il cetriolo ha notorie proprietà benefiche sulla circolazione e riduce il gonfiore delle palpebre e del contorno occhi. Permette anche una reidratazione profondissima, distendendo la pelle e riducendo notevolmente le congestioni.

Cetriolo: fette sugli occhi

Il trucco, invece, arcinoto, consiste nel porre due fette spesse di cetriolo sugli occhi, durante l’applicazione della nostra maschera. Per quanto possa sembrare scontato, aiuta davvero a ridurre il gonfiore degli occhi e della zona circostante, in quanto provoca una contrazione dei capillari interessati. Lasciarle per tutta la durata dell’applicazione della maschera, perché abbiano effetto. Il grande vantaggio di questa maschera classica, infatti, è anche la completa immobilità a cui saremo obbligare durante l’applicazione, che ci aiuterà a rallentare il ritmo della giornata e a riprendere un respiro equilibrato e calmo.