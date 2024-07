Per i cosmetici e i prodotti solari, il bagaglio a mano può costituire un grattacapo quanto all’organizzazione del beauty case. Bisogna infatti calcolare i liquidi da portare in aereo che non devono superare la quantità complessiva di un litro. Ogni boccetta può contenere sino a 100 ml.

Dal 31 gennaio del 2014, infatti la legge prevede delle regole molto ristrette riguardo agli oggetti e prodotti che possono essere portati nel bagaglio a mano. Con la restrizione relativa ai liquidi e i limiti di peso, ormai seguiti scrupolosamente da molte compagnie di volo low cost, è bene capire cosa portare nel beauty case per non avere brutte sorprese proprio pochi minuti prima di prendere il volo.

Norme per i liquidi per il bagaglio a mano in aereo

Le maggiori limitazioni riguardano principalmente i prodotti composti da liquidi. Infatti, come abbiamo già anticipato, per motivi di sicurezza vi sono dei parametri entro cui devono rientrare le sostanze fluide. Ogni passeggero può portare con se al massimo dieci confezioni contenenti liquidi, a condizione che nessuna di esse superi i 100 ml. È importante inoltre tenere conto del fatto che tutti i prodotti di questo genere devono essere inseriti in una bustina trasparente e presentata al momento del controllo al metal detector. Una volta superato questo passaggio, si avrà l’autorizzazione di portarli comodamente in aereo.

Kit contenitori da viaggio: bottigliette rigide per liquidi e tubetti morbidi in silicone per creme, con etichette, spatoline e mini-imbuto, per un totale di 20 pezzi (9,90 €).

Oggetti personali che si possono portare nel bagaglio a mano

Oltre alle sostanze fluide, la legge prevede delle ristrettezze anche su degli oggetti personali. Si possono tranquillamente portare all’interno del proprio beauty case in cabina, trucchi e altri prodotti personali anche durante il volo. Limette e accessori per la manicure possono essere presenti, ma mettere in valigia le forbicine non è consentito per motivi di sicurezza esse infatti non sono ammesse. Risulta importante sottolineare, che per agevolarci il compito, in commercio sono disponibili set di flaconi trasparenti da riempire con i prodotti necssari dalle dimensioni di 100 ml, creati appositamente per i viaggi in aereo.

A cosa prestare attenzione

Spesso, scegliere le sostanze ammesse in base al loro grado di solidità, non risulta essere una operazione estremamente semplice. Nasce quindi l’esigenza di fare maggiore chiarezza in questi termini. Tra gli oggetti cui fare attenzione e che vanno selezionati perché non devono superare il numero di 10 flaconi troviamo: la soluzione unica per lenti a contatto, gloss liquidi, mascara, mini shampoo, crema mani e colluttori. Se si viaggia in gruppo, il consiglio è quello di “smistare” il proprio ricco beauty case dividendo i vari oggetti tra più amici.

Selezione di travel set da bagaglio a mano

Set da viaggio con shampoo 100 ml, maschera 75 ml e olio per capelli 30 ml, Wella Professional (24,95 €).

Set speciale capelli crespi per bagaglio a mano: shampoo 70 ml + balsamo 70 +50 spray anticrespo 50 ml, di Morocconaoil (29,60 €).

Kit solari mini taglia, crema SPF50, doposole e bagnodoccia lenietivo con pochette di Equilibra.

Set da bagno: docciaschiuma, lozione idratante corpo e scrub corpo, adatti per il bagaglio a mano di Q+A (16 €).

Un set da viaggio ideale per bagaglio a mano con shampoo, balsamo, latte corpo e olio doccia al profumo di Monoi, di Cottage (10 €)

Bagnoschiuma, crema idratate e acqua profumata per il corpo al cocco, in formato mini-taglia di Aquolina (18,81 €).

Zaino bagaglio a mano predisposto per essere posizionato sotto il sole (54,95 €).

Kit di Pronto Soccorso professionale per auto, viaggio in barca, moto e trekking, una borsa di emergenza completa per medicazione (18,52 €).

