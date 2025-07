Dopo tutto un intero anno di stress, in estate arriva anche per la tua chioma il momento di prendersi una pausa. Tra phon e piastra infatti la capigliatura rischia di indebolirsi e rovinarsi. Ma allora come fare se non vuoi rinunciare allo styling? Su TikTok trovi molti spunti su come asciugare i capelli lasciando che sia il caldo naturale a fare tutto il lavoro e senza dover ricorrere ad altri strumenti. Inoltre scegliendo uno dei tagli facili da asciugare il tutto sarà ancora più semplice. Un bel relax per la chioma e anche per te.

Lisci, mossi o ricci? No problem

Qualunque sia la loro texture, potrai asciugare i capelli senza l’aiuto del phon e ottenere un risultato sorprendente. Che tu sia ricci, liscia o mossa ti basterà usare i prodotti giusti e qualche accorgimento per avere una capigliatura morbida e ariosa. Otterrai un hair style naturale, libero, poco costruito ma molto cool. E soprattutto con il minimo sforzo e il massimo risultato.

Cosa fare subito dopo il lavaggio

Dopo lo shampoo tampona subito i capelli con un asciugamano in microfibra o un panno di cotone (va bene anche una vecchia maglietta che non usi più) per rimuovere tutta l’acqua in eccesso. Importante non strofinare per non causare attrito e non rischiare danni. Solo dopo aver fatto questo passaggio potrai passare ad asciugare i capelli.

I prodotti texturizzanti

Se desideri avere uno styling più definito, prima di asciugare i capelli puoi utilizzare un prodotto texturizzante. Utilizza quello che preferisci: un leave-in, una musse oppure uno spray. Se la tua chioma è riccia oppure mossa non dimenticare lo scrunch.

Come far asciugare i capelli all’aria

Con il caldo estivo puoi lasciare asciugare i capelli all’aria, ma senza dimenticare prima qualche accortezza. Ricordati che ci vuole cautela e se non fatto nel modo giusto potrebbe non essere una buona idea. Non uscire di casa con la testa completamente bagnata, ma aspetta almeno mezz’ora all’ombra in modo da lasciar fissare la forma. Il sole troppo diretto inoltre rischia di seccare troppo la capigliatura.

Il trucco per radici voluminose

Un trucco per avere volume alle radici quando fai asciugare i capelli all’aria è quello di sollevarli con pinze a becco o mollette quando sono ancora umidi. Su TikTok puoi trovare molti tutorial che ti spiegano come fare, e non sarà difficile seguirli.

Come ottenere capelli perfettamente lisci

Per avere la chioma perfettamente lisca senza utilizzare la piastra, puoi provare la tecnica della ruota svedese. Questa consiste nel dividere la capigliatura umida in ciocche da avvolgere intorno alla testa da destra a sinistra e da sinistra a destra, fissandole con mollette piatte. Dovrai lasciare asciugare i capelli prima di rimuoverle tutte e ammirare il risultato.

Per le beach waves fai così

Se desideri delle onde che sembrino naturali, parti dalle trecce. Puoi realizzarne solo una o più, a seconda dell’effetto più o meno marcato che vuoi ottenere. Lascia asciugare i capelli completamente prima di scioglierle e otterrai delle beach waves perfette.

Se non riesci a rinunciare al phon

Le abitudini sono difficili da interrompere e potresti non riuscire a fare a meno del phon. In questo caso non c’è problema, ma cerca di tenere la temperatura più bassa possibile e velocità media. L’uso del diffusore è opzionale, a seconda del risultato che desideri.

