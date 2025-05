Avere i capelli sempre in ordine, anche quando si ha poco tempo a disposizione si può. Basta scegliere il taglio giusto. I tagli facili da asciugare rappresentano la soluzione ideale per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile. Secondo gli esperti, il taglio più veloce da gestire è il pixie cut, perfetto per chi predilige un look minimal e dinamico. Ma ci sono anche altre opzioni efficaci.

Tagli pratici: il bob corto e long

Il bob corto e il lob (long bob), soprattutto se scalati o sfilati, sono ottime alternative per chi desidera asciugare i capelli in poco tempo. Questi tagli, leggeri e ben strutturati, seguono la naturale texture della chioma, facilitandone l’asciugatura anche senza l’uso del phon. Le scalature aiutano a ridurre la massa e a definire il volume, rivelandosi particolarmente utili per capelli mossi o ricci. Per chi ama osare, i tagli rasati lateralmente o undercut rappresentano un’altra scelta strategica: meno capelli significa meno tempo per asciugarli.

Il bob liscio scalato

Chi preferisce un look più ordinato può puntare su un bob liscio scalato. Le linee pulite e le leggere scalature mantengono il taglio elegante ma dinamico, evitando l’effetto piatto. Se invece si desidera un taglio ancora più naturale e “salva-tempo”, il bob mosso con frangia a tendina è ideale: le scalature esaltano la naturale ondulazione dei capelli, mentre la frangia ondulata si sistema da sola.

I tagli medi ondulati

Altre soluzioni includono i tagli medi ondulati, scalati e con frangia a tendina: un mix perfetto per chi vuole uno stile curato ma senza troppi impegni. Le onde morbide aggiungono volume e le scalature alleggeriscono la chioma, mentre la frangia incornicia con delicatezza. Infine, il lob mosso e scalato con frangia lunga rappresenta una sintesi efficace tra stile e funzionalità. Le lunghezze medie permettono un’asciugatura più veloce, la scalatura aumenta il volume naturale e la frangia lunga può essere gestita in modo più flessibile.

La praticità del pixie cut

Per chi desidera un taglio più audace ma facile da mantenere, il pixie cut ondulato con frangia sfilata è l’opzione ideale. Le onde naturali danno vivacità, la frangia grafica valorizza i tratti del viso e l’intero taglio richiede pochissimo tempo per essere pronto.

Come ottimizzare i tempi di asciugatura

Ma non basta scegliere il taglio giusto: ci sono accorgimenti utili per ottimizzare i tempi di asciugatura. Primo fra tutti, evitare il classico asciugamano in spugna. Meglio optare per un panno in microfibra o bambù, materiali più assorbenti e delicati sul capello. Il secondo consiglio è tamponare con cura, senza sfregare, per non danneggiare la fibra. Terzo, non iniziare a usare il phon con i capelli troppo bagnati: lasciarli asciugare all’aria per un 30-40% aiuta a ridurre il tempo sotto il calore e limita lo stress termico.

Quale phon scegliere

Un altro elemento importante è il phon stesso. È bene investire in un asciugacapelli potente (almeno 2200 watt) e dotato di accessori mirati, come un beccuccio stretto per concentrare il flusso d’aria. I phon di nuova generazione permettono un’asciugatura più rapida e precisa. Fondamentali anche i prodotti pre-styling: i cosiddetti blow dry aiutano a respingere l’acqua dalla fibra capillare e facilitano l’evaporazione, riducendo i tempi fino al 30%.