Braccia rimodellate, pancia tonica, gambe effetto piuma e pelle radiosa: in piscina si può. A patto di difendersi dal cloro, ma anche dal sole che, riflettendosi sull’acqua, intensifica l’abbronzatura… e i rischi. Ecco allora tutti i tip per brillare come una vera sirena, tra cosmetici waterproof, glow naturale e beauty routine intelligente per proteggere pelle, capelli e tintarella. Anche a bordo vasca.

Allenamento in piscina: tutti i benefici per tonificare il corpo

È lo sport estivo perfetto: rinfresca e, grazie al massaggio dell’acqua e alla sua azione di scarico, scolpisce tutto il corpo. Promette braccia affusolate, gambe leggere, addome forte, glutei sodi e postura ben allineata. In più è drenante, rilassante, antigonfiore e fa bruciare da 400 a 600 kcal/h, secondo lo stile scelto. La piscina, dove non ci sono onde, è ideale per curare tecnica e resistenza. Per un allenamento mirato usa la tavoletta: spingiti solo con le gambe per rinforzare glutei e cosce o prova un tubo galleggiante sotto le ascelle per fare esercizi in acqua bassa, come saltelli e affondi laterali. Bastano 20 minuti costanti per sentire (e vedere) la differenza.

Come proteggere pelle e capelli dal cloro in piscina

Necessario in piscina per ragioni igieniche, il cloro tende però ad alterare il pH della pelle e a lasciarla disidratata, persino irritata. Può anche opacizzare la tintarella e favorire spellature, che lasciano l’abbronzatura a macchia di leopardo. Che fare? Due dritte semplici. «Prima di entrare in acqua, fai una doccia veloce e sotto il solare applica un olio secco (mandorla, argan o jojoba): crea una pellicola protettiva. Dopo, sciacquati subito con un detergente in olio seguito da una crema solare molto idratante, meglio se con ceramidi o burro di karité» suggerisce Corinna Rigoni, dermatologa. Vuoi controllare che il cloro non sia troppo? Fidati del naso e degli occhi: se l’odore è pungente o ti bruciano gli occhi appena entri, c’è qualcosa che non va. L’acqua deve essere trasparente, mai lattiginosa. Se noti pelle che tira, arrossamenti o prurito persistente, meglio saltare un tuffo e avvisare la struttura. E ricorda di proteggere sempre i capelli dal cloro, che inaridisce e sfibra la chioma e può far virare il colore.

Protezione solare in piscina: come evitare scottature e abbronzarti in sicurezza

Anche in piscina ci si abbronza… anzi, di più! L’acqua amplifica fino al 30% i raggi UV, quindi mentre nuoti o galleggi beatamente devi fare attenzione a non scottarti. Serve una protezione alta (SPF 30 o 50+ a seconda del fototipo), resistente all’acqua e da riapplicare comunque almeno ogni due ore. «Evita gli oli solari: ungono troppo, si rischia anche di scivolare. Meglio puntare sulle texture latte o crema waterproof o sulle formule delle linee solari active: leggere, efficaci, con texture invisibile e zero appiccicose. Se nuoti spesso, scegli specialità con filtri fisici, più stabili al cloro, e antiossidanti, che proteggono dai radicali liberi» consiglia la dermatologa Rigoni. Dritta beauty: applica il solare almeno 20 minuti prima di entrare in acqua, così aderisce meglio e l’abbronzatura sarà più luminosa, uniforme e duratura.

Trucco waterproof per la piscina: pochi prodotti e effetto naturale

Fresco e soprattutto minimal: così deve essere il trucco in piscina. Bastano pochi prodotti. Un mascara waterproof è l’alleato numero uno. Vuoi un tocco in più? «Prova un eyeliner colorato resistente all’acqua: blu elettrico, ottanio, verde smeraldo o bronzo stanno benissimo con la pelle dorata e regalano un effetto wow senza eccessi. In alternativa, scegli una matita occhi da sfumare con le dita: la sua cera è naturalmente water resistant e regge bene in piscina, soprattutto se sfumata» consiglia Paolo Guatelli make up designer. Evita il fondotinta classico in crema, al massimo usa una BB cream leggera oppure un compatto che resiste più a lungo. «Un blush liquido e un illuminante in siero nei punti luce (zigomi, arco di Cupido, mento, spalle) assicurano un effetto bonne mine e riflettono la luce creando un glow discreto e sofisticato». Per le labbra, infine, un gloss o un balsamo colorato con SPF: entrambi idratano, illuminano e proteggono.

I migliori prodotti per proteggere pelle, capelli e trucco in piscina

Pre-Swim Hair Defense di Aqua Guard (42,20 €, su Amazon) previene i danni del cloro e protegge il colore dei capelli.

Formula a lunga tenuta con vitamina C e acido ialuronico che scherma dai UVA e UVB per Protect&Hydrate 50+ di Nivea Sun (17,49 €).

Beauty Mask Sun & More di Milk_Shake (20 €, in salone): nutre a fondo i capelli dopo i bagni in piscina.

After Sun Cool&Sooth Face&Body Gel-Cream di Apivita (18,90 €) dopo il sole reidrata e lenisce la pelle con estratto di aloe, fico, propoli.

Un olio in stick trasformista: Color Twister Bizarre Berry di Sephora (13,99 €) reagisce con il pH della pelle creando su guance e labbra una sfumatura color prugna.

Diorshow Liquid Liner n. 181 di Dior (40 €) è un eyeliner waterproof di un blu intenso.

UV Protective Compact Foundation SPF 30 di Shiseido (42 €, refill 36 €) uniforma il colorito con un finish setoso e una formula waterproof.

Ha uno scovolino 3D in silicone che lascia le ciglia piene e definite: Mascara Sharp Volume Waterproof di Overskin by Veralab (24 €).

