Durante l’estate sono diversi gli elementi che possono rovinare i capelli. Il sole, il cloro della piscina o l’acqua salata del mare possono, infatti, renderli secchi, fragili e sfibrati. Ecco alcuni consigli, facili da seguire, per proteggerli e mantenerli sani e splendenti durante la stagione più calda dell’anno.

Indossare un cappello o una bandana

Il modo più semplice per proteggere i capelli dai fattori esterni, in particolare dai raggi UV del sole, è coprirli. Si può utilizzare un cappello a tesa larga che copra anche il cuoio capelluto o una bandana. L’importante è indossare materiali traspiranti come la paglia o il cotone.

Applicare una protezione solare per capelli

Non tutti lo sanno, ma esistono le protezioni solari specifiche per i capelli, sotto forma di spray, olio o crema. Per una corretta esposizione è necessario scegliere un prodotto con un SPF alto (almeno 30) e applicalo generosamente sui capelli. Sarebbe bene, per una corretta efficacia, applicalo ogni due ore, o dopo aver fatto il bagno al mare o in piscina.

Sciacquare i capelli dopo il bagno

L’acqua salata e il cloro possono seccare e danneggiare la chioma. Per neutralizzare i loro effetti, si devono sciacquare i capelli con acqua dolce non appena si esce dal mare o dalla piscina. In commercio esistono anche dei prodotti specifici per rimuovere il cloro e la salsedine.

Evitare piastre e ferri

Un consiglio per l’estate, ma che rimane valido per tutto il resto dell’anno, è quello di evitare piastre e ferri arricciacapelli. Questi strumenti possono provocare danni ulteriori a capelli già danneggiati dal sole. Se proprio non se ne può fare a meno, allora è necessario applicare un prodotto termoprotettivo prima del loro utilizzo.