L’autunno può essere una stagione bella e affascinante sotto molti aspetti ma sicuramente non è amica dei capelli. Oltre al cambio di stagione che li rende opachi, spenti e tendenti alla caduta, ci si mettono pioggia, vento e umidità a peggiorare la situazione. Se quando piove ti sembra impossibile tenere in ordine la chioma non preoccuparti: esistono alcuni trucchi per avere capelli perfetti quando piove.

Come avere capelli perfetti quando piove

Il clima uggioso può metterci davvero di malumore, soprattutto quando incide sui capelli che non vogliono saperne di mantenere la piega desiderata. A chi, infatti, non è mai capitato di ritrovarsi con i capelli spenti, secchi, elettrici e crespi a causa del cattivo tempo? Per uno scherzo del destino, inoltre, spesso capita che proprio quando abbiamo un appuntamento importante, oppure un incontro speciale, i capelli siano tanto elettrici quasi da avere “vita propria”. Per risolvere questa spinosissima questione, cerchiamo di attaccare il “nemico” da tutti i fronti, attraverso consigli e rimedi che finalmente ci regaleranno una chioma disciplinata, lucente e, soprattutto, impeccabilmente liscia.

Capelli crespi e ribelli: le cause

Cerchiamo di capire, innanzitutto, quali sono i motivi che portano i capelli, normalmente docili e di immediata pettinabilità, a sfuggire totalmente al nostro controllo, diventando crespi, gonfi, privi di morbidezza e colorito lucente.

Il cambio di stagione è tra i principali responsabili, poiché comporta un alterazione del nostro metabolismo, dei livelli ormonali, con un aumento consistente delle dosi di stress nell’organismo e situazioni più precarie per la struttura e la salute del capello. Permangono i segni dell’estate, del sole e della salsedine, che hanno reso i nostri capelli più fragili e spenti e che, uniti all’azione aggressiva e ripetuta di phon e piastre liscianti, causano una minore elasticità e resistenza alla piega.

Ma come abbiamo detto, senza dubbio il ruolo più dannoso lo rivestono i fattori climatici tipici della stagione fredda, la pioggia e l’umidità, che mettono davvero a dura prova ogni tentativo di tenuta, ma all’umidità non si è immuni neanche con il caldo. Nelle mezze stagioni capita che ci siano forti sbalzi di temperatura con l’arrivo di tanta umidità pronta a rovinare la nostra piega.

La pioggia estiva poi, non ne parliamo! Insomma, non si è mai immuni al disagio dei capelli elettrizzati o arruffati dalla pioggia. Il processo disastroso che si innesca è assai semplice quanto immediato: le molecole d’acqua filtrando nella struttura del capello, vanno ad interagire con la cheratina, ma soprattutto modificano i legami chimici presenti in tale proteina, con il risultato di mandare in fumo la forma stabile che siamo riuscite a raggiungere con shampoo e messa in piega ed arrivare ad una struttura più debole, difficilmente modellabile.

Come avere capelli perfetti quando piove: prodotti liscianti

La prima cosa da fare per contrastare l’effetto crespo è idratare i capelli con impacchi e maschere. L’olio di cocco e l’aceto di mele sono due alleati indispensabili per evitare che i capelli assomiglino alla paglia. L’olio di cocco può essere applicato sulle lunghezze poco prima dello shampoo, mentre l’aceto di mele può essere utilizzato dopo il lavaggio. L’aceto, oltre a contrastare la secchezza, rende i capelli anche lucenti e morbidi. Anche l’olio di mandorle dolci è utile per nutrire i capelli e renderli più lisci, ma attente ad utilizzarlo solo sulle punte. Sulla cute, infatti, potrebbe risultare eccessivamente grasso ed appesantire la chioma. Il gel d’aloe vera può essere invece utilizzato per lo styling quando i capelli sono ancora leggermente umidi. In commercio, inoltre, esistono tantissimi spray liscianti ed anticrespo ideati proprio per tenere a bada i capelli.

Come mantenere i capelli lisci con la pioggia

Per mantenere i capelli lisci anche con la pioggia bisogna seguire alcune accortezze.

Salute del capello

Bisogna curare innanzitutto la salute del nostro capello. Sappiamo che a volte ciò che si cerca è un risultato immediato e non si ha molta costanza nei trattamenti di nutrimento. Ma se pensiamo che ogni giorno sottoponiamo i nostri capelli a varie aggressioni, la lucentezza e la bellezza devono essere ricercate attraverso operazioni costanti e specifiche. Perciò via libera ad integratori minerali, lozioni e fiale ricostituenti ed occhio all’alimentazione che deve essere ricca di magnesio, proteine, olio d’oliva e vitamine.

Attenzione ai lavaggi

Per non stressare il capello, evitiamo lavaggi frequenti e scegliamo sempre prodotti ad alta idratazione, per evitare che la struttura indebolita sia più facilmente esposta all’azione dell’umidità. È bene affidarsi a prodotti cosmetici di alta qualità, che abbiano linee di trattamento specifiche per il capello liscio.

Asciugatura delicata

Raccogliamo i nostri capelli in un asciugamano, per eliminare l’umidità iniziale del lavaggio. Massaggiamo delicatamente i nostri capelli, prima dell’asciugatura, applicando un prodotto efficace per il brushing, che contenga film protettivi ed agenti idratanti, per proteggere il capello dal calore intensivo e rafforzare la cheratina, impedendo alle molecole d’acqua e, dunque, all’odiata umidità, di penetrarvi facilmente.

Come avere capelli perfetti quando piove: messa in piega con il phon

È fondamentale l’impiego di un phon che rilasci ioni, per evitare l’incubo dei capelli “elettrizzati” e privi di morbidezza. I phon di ultima generazione, inoltre, hanno un controllo più efficace delle temperature, così da preservare al meglio la salute del nostro capello. A questo punto è importantissimo procedere con una messa in piega “strategica”: lavoriamo ciocca per ciocca, pazientemente, sulla nostra chioma, utilizzando una spazzola tonda a setole morbide. Il segreto è un movimento rapido, ma mirato sui nostri capelli; dirigiamo, perciò, il getto del phon dall’altro verso il basso, seguendo in maniera omogenea tutta la lunghezza del capello.

Fissaggio con la piastra

Sappiamo bene che i capelli appena asciutti rimangono bene per qualche ora, quando siamo in casa, ma poi appena mettiamo il naso fuori dalla porta, ecco che cominciano a ribellarsi, muovendosi in improbabili ed imbarazzanti onde. Se qualche volta è bene rinunciare alla piastra per evitare danni ed aggressioni, quando vogliamo un capello liscio perfetto ed impeccabile, è bene procedere ad un fissaggio più marcato. Utilizziamo perciò una rapida passata di piastra, che deve essere rigorosamente di ceramica e mantenuta ad una temperatura di 160°, per evitare di stressare troppo il capello. Applichiamo prima un apposito fissante e protettivo per capello liscio e, anche in questo caso, procediamo ad un movimento di ciocca in ciocca, rapido e preciso.

Come avere capelli perfetti quando piove: le pettinature strategiche

Se nei giorni in cui il tempo dà il peggio di sé ti sembra impossibile sfoggiare acconciature quanto meno accettabili non abbatterti, ne esistono alcune molto semplici da eseguire e che sembrano create apposta per combattere l’odioso effetto frizz, ovvero il crespo fuori controllo.

Ecco i trucchi per realizzare al meglio le acconciature anti pioggia più cool.

Coda di cavallo

La coda di cavallo è un’acconciatura talmente comune che a volte tendiamo a dimenticarcene ma la realtà è che in tantissimi casi può trasformarsi in vero e proprio salvavita, come in quello di una giornata uggiosa che non sai proprio come gestire. Le versioni che puoi scegliere sono infinite: alta, bassa, ponytail e laterale non importa, sono tutte super valide per contrastare l’umidità. Gli unici accorgimenti che devi tenere è di vaporizzare sulla chioma un prodotto anti crespo prima di tirare i capelli, e una buona lacca fissante una volta completata la coda, da chiudere con un elastico piuttosto stretto. Una variante che puoi prendere in considerazione se ti piacciono i look baby è quella dei codini laterali.

Come avere capelli perfetti quando piove: trecce

Altro super classico salva situazione è la treccia, anzi le trecce, visto che i modi per farle sono davvero infiniti e a seconda di quale scegli il look finale può prendere un mood più o meno classico. Le più piccole e che partono dalla parte alta della testa sono indubbiamente più sbarazzine e adatte a ragazze molto giovani, mentre una treccia unica, posteriore o laterale che sia, è perfetta una giornata in ufficio. Tutte però sono in grado di difendere egregiamente dalla pioggia. Prima di iniziare usa una soluzione anti crespo su tutta la lunghezza e a treccia ultimata fissala con un elastico resistente.

Top Knot

Forse questo nome ti è sconosciuto ma in realtà si tratta solo di un altro modo per definire lo chignon alto, un’acconciatura molto semplice da eseguire e che si sposa benissimo sia con i look più formali da lavoro sia con quelli free, come ad esempio un pomeriggio tra amiche. L’unico requisito richiesto è che i tuoi capelli siano lunghi o almeno medi. Non importa se ricci o dritti, tanto devono essere tirati e qualunque forma si adatta a questa operazione.

Spazzola la tua chioma e dopo aver nebulizzato su tutta la lunghezza un prodotto anti crespo, legala in una coda alta. Una volta fissata con un elastico attorciglia la coda stessa intorno all’elastico e fissare il tutto con forcine e un po’ di lacca. Di questa acconciatura esiste anche una versione meno classica, ovvero il top knot intrecciato. I primi passaggi sono gli stessi dello chignon ma dopo aver fatto la coda devi realizzare una treccia con i capelli liberi, per poi arrotolarla e fissarla al capo.

Messy Bun

Questa acconciatura estremamente versatile è tra le più amate dalle star del calibro di Meghan Markle o Kendall Jenner perché si realizza in un attimo e rimanda quell’immagine di spettinato-curato sempre molto di tendenza.

A questi punti a favore si aggiunge il fatto di essere una soluzione anti pioggia perfetta, visto che essendo l’effetto spettinato quello da ricercare, qualche capello in più fuori posto causato dal meteo avverso si mimetizza molto facilmente. Prima di procedere con la realizzazione di questa acconciatura pettina bene i capelli, così da sciogliere eventuali nodi e riuscire a raccoglierli senza difficoltà.

Realizza una coda ma fai fare all’elastico un giro in meno del solito, in modo da lasciare i capelli morbidi e creare un bun. Se vuoi dare un po’ di volume in più lavora le ciocche con i polpastrelli ma stai attenta, movimenti bruschi potrebbero rovinare il lavoro svolto fin qui. Una volta raggiunto un risultato che ti soddisfa fissa il tutto con le immancabili forcine e la preziosissima lacca, senza la quale l’effetto fiz sarebbe pericolosamente in agguato. Per quanto riguarda l’altezza non esiste una regola precisa, scegli tu a seconda della tua preferenza estetica.

Come avere capelli perfetti quando piove: effetto bagnato

Se i tuoi capelli sono corti non credere che l’unica soluzione contro la pioggia sia indossare un cappello. Esistono acconciature perfette anche per te: che ne dici di un wet look?

Se tanto la prospettiva è quella di bagnarsi o comunque di risentire enormemente dell’umidità nell’aria, tanto vale giocare in anticipo e sfoggiare un look effetto bagnato. Potenzialmente si tratta di un’opzione replicabile da tutte ma i tagli che lo supportano meglio sono quelli corti o super corti come i pixie cut o i bob di varie lunghezze. Per realizzarlo ti basta pettinare i capelli all’indietro e poi distribuire su di essi una buona dose di gel, facendoti aiutare con un pettine a denti non troppo stressi. Parti qualche centimetro dopo la radice e insisti sulle punte.

Acconciatura selvaggia

Fortunatamente la moda è dalla tua parte, proponendo tagli scomposti, effetto volume spesso indisciplinato e lasciato volutamente “selvaggio”. Se hai capelli crespi, difficilmente controllabili con phon e piastra, prova con acconciature a tutto volume, raccolte o con qualche boccolo lasciato sulle spalle, da fissare con lacca volumizzante.

Oltre a dare un aspetto decisamente fresco e curioso alla vostra linea, regalano morbidezza ai tratti del viso e ti permettono di slanciare la figura in altezza; perciò val la pena provare, anziché esasperarsi tra phon e spazzole. Un’ottima idea può essere quella di giocare con la piastra per ottenere un effetto più ordinato e fissante al mattino e, quando vediamo che il capello comincia a cedere, passiamo ad una cotonatura e ad un effetto spettinato accentuato, che nasconde le imperfezioni, ma consente ugualmente di avere capelli di tendenza, perfetti per le uscite serali.