Su dai, taglia corto! Sono le tendenze della stagione a condurti allo zac-zac, perché i tagli di capelli suggeriti dall’autunno/inverno 2024 sono rigorosamente corti, talvolta cortissimi. Se le forbici ti hanno convinta ma non sai cosa chiedere al tuo parrucchiere, dai un’occhiata alla nostra gallery: troverai la giusta ispirazione nelle chiome glam e grintose di celeb di tutte le età, dai 20 ai 60 anni (e oltre).

A 20 anni, un bixie cut stiloso

Easy, chic, attuale. L’attrice canadese Taylor Russell, 30 anni, punta su un bixie grintoso e, allo stesso tempo, sofisticato. Foto: IPA

Da quando è nato, un secolo fa, il pixie cut ha subito diverse trasformazioni: da classico taglio à la garçonne, molto di rottura perché proponeva il cortissimo anche per le donne, oggi è diventato un look ibrido, più stiloso. Merito sia di dettagli come basette e frange (mini e pareggiate o maxi e scalate) sia della contaminazione con altri tagli. Dettaglio, quest’ultimo, che rende il risultato più contemporaneo, grintoso e sofisticato insieme, perfetto per le più giovani. Proprio come l’ultimo look dell’attrice canadese Taylor Russell. «Il suo taglio si chiama “bixie”, misto di pixie cut e short bob, dalla linea pulita e glam» spiega Paolo Roman, hair stylist e direttore artistico Evos. Punto forte? La bassa manutenzione, che tanto piace alla generazione Z. «Asciugatura veloce (punta il phon dall’alto in basso, così non si sollevano le squame) e styling essenziale: picchietta con le dita un velo di olio o di cera leggera, poi passa il pettine a denti stretti» suggerisce Roman.

Lo styling giusto: modella e illumina

Lo Spray Réveil Boucles di Phyto (16,90 €, in farmacia) ridefinisce i ricci e li rende più elastici. L’Olio per capelli Elixir Ultime di Kérastase (67 €, in salone) setifica e lucida senza appesantire. For-me 129 Glow Me Drops di Framesi (36 €, in salone) dà luce alle ciocche e le definisce. Per modellare senza appesantire c’è Idol Blink Modelling Wax di Medavita (22,70 €, in salone).

Tendenze tagli di capelli corti: a 40 anni, prova un soft crop versatile

Soft ma deciso. Il soft crop sfoggiato dall’attrice Kasia Smutniak, 45 anni, ha convinto tutti. Foto: Getty Images

Ammiratissima sul tappeto rosso dell’ultimo Festival di Venezia, con il suo nuovo corto Kasia Smutniak ha incantato tutti. «È un soft crop dalla texture soffice e modellabile a piacere» sottolinea l’esperto. L’ispirazione è androgina, la resa ultra femminile. «Merito della frangia corposa, a filo sguardo ma non geometrica, anzi irregolare, con le punte che si muovono». Non è tutto. «Attualissimo e super versatile, il taglio, grazie a quest’allure minimal chic quasi rilassata, è consigliato a tutte le età, perché esalta la freschezza del viso, ammorbidisce l’ovale e illumina. In pratica, ha un effetto antietà, come dimostra la versione più mascolina scelta da Malika Ayane: con il suo biondo platino, che io consiglio sempre a chi ha capelli grigi o bianchi naturali, spacca» aggiunge l’esperto.

Sfilato luminoso. Il taglio boyish della cantante Malika Ayane, 40 anni, è illuminato dal biondo platino. Foto: Getty Images

Per valorizzare il taglio, applica una hair bb cream: definisce senza esagerare. Se i capelli sono sottili, sì a una polvere texturizzante che dà volume, aiuta a separare bene le ciocche e ha un bell’effetto mat».

Lo styling giusto: definisci e dai struttura

Texture light per Sublime Karité Latte Disciplinante Professionale di René Furterer (29,90 €, in farmacia). La lacca Salon Hair Hairspray di Douglas (9,99 €) fissa ma lascia il movimento naturale. Perfetta BB Styling 5 in 1 di Creattiva Professional (da 20 €, in salone) struttura e idrata. Per dare corpo ai capelli c’è la polvere This is a Texturizing Dust di Davines (28,80 €, in salone).

E dopo i 60 anni? Tra i tagli corti, le tendenze capelli suggeriscono un undercut rock-chic

Agile e dinamico. 66 anni, da sempre con i capelli corti, Sharon Stone è passata a un taglio destrutturato che non ha limiti di età. Foto: IPA

Non c’è limite d’età per il corto. E le over 60 lo sanno bene. Sono proprio loro, infatti, a sfoggiare i look più rock, che non temono il passare del tempo. Anzi lo sfidano. «Certi dettagli, come un ciuffo voluminoso o una sfilatura insolita, regalano personalità e freschezza, togliendo qualche anno» sottolinea Paolo Roman. Vedi Sharon Stone, amante da sempre del corto, che aggiorna di continuo: quello che porta adesso, per esempio, grazie a una scalatura leggera e irregolare, è più mosso e casual.

Undercut rock. L’attrice britannica Tilda Swinton, 63 anni, è una fan del corto. Bello il suo nuovo taglio undercut: rock-chic e trasformista. Foto: IPA

«Decisamente di gran carattere, poi, l’undercut di Tilda Swinton» aggiunge l’esperto. «Il taglio lungo sopra e rasato sotto, è dinamico e trasformista: porti il ciuffo indietro, liscio ma anche mosso, o lo lasci ricadere morbido ai lati per coprire la rasatura, quando vuoi un risultato più soft». I must have per lo styling, sono gel o cera per dare spessore ai capelli (con la menopausa si assottigliano) e lunga tenuta. Serve sostegno alle radici? Prima di asciugare, basta, una mousse volumizzante dalla texture soffice.

Lo styling giusto: dai spessore e volumizza

Per look bagnati a lunga tenuta c’è la cera Aqua Wax Extra Strong di Biopoint (8,50 €). Care&Hold Crema Gel Rigenerante di Nivea (4,89 €) definisce e protegge i capelli. Il balsamo senza risciacquo Money Mist di Color Wow (37 €, da Sephora) previene il crespo e illumina lo styling. La mousse cremosa Whipped Cream di Milk_Shake (21 €, in salone) facilita e prolunga la piega.