Se sei alla ricerca di un stile perfetto per questa stagione, tieniti forte: arriva la manicure più sexy che ci sia. Si chiama Black Cherry e le unghie sono di un colore rosso intenso, ma non troppo profondo; bordeaux ma con un tocco di cioccolato fondente o addirittura viola scuro con un tocco di nero. A lanciarla è stata Kylie Jenner.

Manicure Black Cherry: che cosa è

Dimentica le nail art esagerate e i trend manicure dell’autunno 2024. Qui si parla di un solo colore, ma seducente. Se non hai ancora capito di quale nuance si tratta, pensa alle amarene: sono il frutto che dà il nome al trend.

La manicure di Kylie Jenner

Kylie Jenner ha sfoggiato in pubblico questa manicure per almeno due volte lo scorso mese di settembre. Ha anche condiviso un selfie su Instagram dove sfoggia le sue unghie Black Cherry con un bicchiere in mano. La sua nail artist, Zola Ganzorigt, l’ha convinta a passare da unghie lunghissime a corte e di forma quadrata. Lo stile è talmente piaciuto ai suoi follower, che è già diventato virale.

Perché piacciono

Le unghie Black Cherry stanno bene con tutti i look autunnali, anche perché si adattano ai colori tipici di questa stagione. Inoltre, il mix tra il color bordeauxe il cioccolato fondente acquista un aspetto ancora più sexy grazie a un finish brillante.

Ma puoi arricchirle con una punta di rosso per renderle più brillanti, o renderle più intense grazie a un tocco di nero o di marrone. La manicure Black Cherry più sexy? Quella ispirata alle tonalità del viola. Ecco alcune idee a cui ispirarsi.

Manicure Black Cherry classica

È la versione più elegante di questo trend autunnale. Il colore va dal rosso scuro al burgundy e le unghie sono lucide grazie al top coat glossato. L’ideale per chi ci tiene a essere sempre chic.

Unghie squadrate

Come detto, Kylie Jenner è passata dalle unghie lunghe a uno stile più corto. L’ideale per la manicure Black Cherry è una forma con punte molto squadrate.

Black Cherry dark

Se hai un animo punk, apprezzerai la versione più black delle unghie Black Cherry. Scegli uno smalto color rosso ciliegia scuro e illuminalo con una punta di marrone o di nero.

Amarene sulle unghie

Se le unghie monocolore non ti piacciono, puoi seguire il trend dell’autunno optando per una manicure meno sexy ma più carina. Per esempio, applicando due piccole amarene sulle unghie.

Chocolate Cherry

La versione più dolce di questa manicure? Si ispira ai dolci al cioccolato. Basta scegliere uno smalto rosso profondo, illuminarlo di marrone e il gioco è fatto.