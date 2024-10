Per vestirsi come una parigina è alle donne francesi che bisogna guardare (con venerazione!): hanno indubbiamente una marcia in più in fatto di stile. Lo sanno bene anche le it-girls internazionali che, quando si trovano nella città dell’amore, ne approfittano per canalizzare un po’ di quell’energia à la parisienne nei propri look. È proprio alle loro mise che in questa guida guarderemo con curiosità. Quali sono i must-have su cui puntare questa stagione? E come abbinarli? Ti sveliamo tutto in questo prontuario di stile.

Vestirsi come una parigina… con il cappotto a quadri

Anche l’it-girl americana Olivia Palermo conosce i segreti dello stile francese. Durante la scorsa Paris Fashion Week, l’abbiamo avvistata alle sfilate con un look da cui prendere assolutamente ispirazione. La celebre icona di stile ha scelto una giacca a quadri, che mixa insieme il nero e una morbida nuance sabbiata. La sua strategia per elevare l’eleganza della mise è nello styling della cintura nera in pelle, che mai come in questa stagione stiamo ripetutamente vedendo stratificata al di sopra di blazer e cappotti. La gonna è perfettamente abbinata alla giacca, ovviamente (perché è di un ensemble abbinato che si tratta). Quanto alle scarpe, chi ha detto che un paio di stivali urban non possano avere (comunque) un’allure chic? E anfibi sia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Vestirsi come una parigina… con gonna a tubino e camicia a quadri

C’è uno styling che nello stile francese ricorre con frequenza, ed è quello che mette in gioco l’abbinamento della gonna a tubino – nera o blu navy – con la camicia bianca. Un mix sensuale e iper-femminile, che funziona (benissimo) sia nella sua interpretazione più urban, con le sneakers bianche ad esempio, sia nella versione più chic e sofisticata con stivali o décolletées. Ora che la moda autunno 2024 ha ufficialmente fatto il suo ritorno, possiamo anche ipotizzare l’aggiunta di un gilet di lana sopra la camicia. E sigillare il look con un cappotto morbido e leggermente oversize!

Foto Launchmetrics/Spotlight

E i pantaloni animalier? Approvati!

Le stampe feline continuano a dettare legge. Dopo il grande e appassionato ritorno della gonna leopardata, ecco i pantaloni animalier incontrare l’approvazione nello street style di Parigi. A sfoggiarli in questo look in foto sotto non è una parigina bensì la it-girl danese Emili Sindlev. Ma anche lei, come noi, non resiste certo al fascino e all’influenza esercitata dallo stile della capitale della moda francese. Come indossare dunque i pantaloni animalier per interpretare il mood à la parisienne? Semplice, con una giacchina declinata in una nuance romantica e bon ton quale il rosa confetto. Plus, décolletées bianche per un accento ultra chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Vestirsi come una parigina… con la camicia col fiocco

Una camicia col fiocco, e voilà: sembra di essere nel cuore pulsante di Montmartre, dove si tocca con mano la massima espressione dell’animo bohemian francese. La moda autunno 2024 pronuncia un sonoro sì a questo capo dal fascino senza tempo. Merito del fiocco alla gola, da annodare con eleganza e avendo cura di lasciarle tutta la scena possibile. Come riuscirci? Con un blazer doppiopetto con collo a revers: perfetto per sublimare l’effetto scenico del fiocco!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le ballerine a punta per un look à la parisienne

In queste prime fredde giornate autunnali, non dobbiamo certo rinunciare all’eleganza sofisticata (ma pur sempre versatile) delle ballerine. Quali scegliere? Per vestirsi come una parigina, lo street style francese opta per quelle in vernice. Da non indossare a piede nudo, naturalmente! Oltre ai collant velati, sentiti libera di prediligere anche i calzini a contrasto. Magari grigi e dalla finitura luminosa come quelli protagonisti di questo look: a renderli preziosi, sono anche gli strass!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

