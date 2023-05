Come far crescere i capelli? Ecco gli alimenti che fanno al caso tuo

D ai "rimedi della nonna" agli alimenti che ti aiutano a velocizzare la crescita dei tuoi capelli: ecco i consigli da seguire se l'acconciatura troppo corta comincia a stufarti

Non ami i tagli corti e di portare le extension non ci pensi nemmeno? Allora è arrivato il momento di fare qualcosa per la tua chioma: ti saranno sufficienti piccoli accorgimenti 100% naturali. Se la pazienza non è nella lista dei tuoi pregi, come far crescere i capelli velocemente? Alcune piccole accortezze possono fare la differenza. Dallo shampoo ai rimedi della nonna, fino all'alimentazione: ecco i cibi che favoriscono la naturale ricrescita del capello.

Come far crescere i capelli più rapidamente

Dopo un taglio netto, si sa, ci vuole tempo prima che i capelli tornino alla lunghezza precedente. Inutile negarlo: per le donne che amano le chiome lunghe, andare dal parrucchiere per la consueta "spuntatina" è un vero incubo. Se adori sfoggiare capelli lunghi, andare dal parrucchiere può essere motivo di stress. E i dubbi cominciano ad assalirti: davvero non esagererà con il taglio? Starò bene anche con i capelli corti? Insomma, c'è chi le forbici tra i capelli proprio non le vorrebbe vedere. Però si sa che serve ordine e che tagliare i capelli con una certa regolarità aiuta a mantenerli belli e forti. Ma se proprio non sopporti il taglio corto, come velocizzare la ricrescita dei capelli?

La prima regola resta la pazienza: dopo esserti tagliata i capelli è normale che serva del tempo per ripristinare la lunghezza iniziale. Tuttavia, seguire alcune accortezze potrà rivelarsi un grande aiuto per favorire l'allungamento del fusto. Di norma, si stima che in media un capello cresca circa 1 centimetro al mese. Non si tratta però di un dato fisso e universalmente valido: una determinata predisposizione genetica, una dieta particolare, un periodo di stress o di malessere, fino a possibili problemi ormonali ne condizionano la crescita, che talvolta viene rallentata.

Non dimenticarti di avere a cuore la detersione, optando per prodotti delicati e facendoti aiutare dai cosmetici giusti, che possono accelerare la crescita dei tuoi capelli. Tra i rimedi della nonna, prova l'aceto di mele. Mentre ti lavi i capelli dovresti aggiungerne un cucchiaio per ogni mezzo litro di acqua: è il modo giusto per sfoggiare una chioma più luminosa e rafforzare il fusto capillare, favorendone così una crescita più rapida. In alternativa, fai un massaggio circolare sulla cute usando l'olio di ricino. Una volta a settimana non rinunciare a un impacco di olio di oliva, che è molto nutriente e può pienamente sostituire l'olio di ricino.

Non dimenticarti neppure di porre la dovuta attenzione alla fase di lavaggio e all'asciugatura. Non usare acqua bollente, evita prodotti aggressivi e usa aria tiepida. Se lavi i capelli prima di andare a dormire, accertarti che siano completamente asciutti e solo dopo potrai coricarti.

Oltre a condurre uno stile di vita sano, evitando fumo o alcol e prediligendo un po' di attività fisica, è importante ridurre i livelli di stress. Non esagerare neppure con le acconciature raccolte: in alternativa, prova i mollettoni. Ma ricorda che per migliorare la salute del tuo cuoio capelluto, è bene cominciare dall'alimentazione.

L'importanza dell'alimentazione

Quello che mangi, si sa, condiziona il tuo benessere psicofisico. Una dieta equilibrata è di fondamentale importanza per mantenersi in salute e lo stesso vale quando si parla di capelli. Quindi, se vuoi favorirne la crescita, attenta a cos'hai nel piatto. Sono sempre ben accetti cereali, verdura e frutta fresca.

Puoi farti aiutare anche da integratori a base di proteine, ferro, zinco, vitamina B12 e biotina, che gioca un ruolo fondamentale nella crescita del capello. Ne sono ricchi alimenti come il latte, il formaggio, le arachidi e il torlo d'uovo. Proprio le uova, per il loro alto contenuto di biotina, sono un valido alleato per la crescita dei capelli. Sono ricche anche di vitamina A e B, Omega 3/6 e selenio: in qualsiasi versione tu le preferisca, offrono importanti benefici per la tua salute e persino per la tua chioma, aiutando i capelli a crescere sani e forti.

Con il suo alto contenuto proteico, anche il pollo ne favorisce la crescita. Ricchi di vitamine e sostanze nutritive, se vuoi accorciare i tempi e tornare a sfoggiare una chioma lunga, gli spinaci possono esserti d'aiuto. Vale lo stesso per tutte le verdure a foglia verde, in quanto hanno un alto contenuto di vitamina B.

Per la salute del tuo cuoio capelluto, contrastandone la secchezza e contribuendo alla crescita dei capelli, non dimenticare nella tua dieta le sardine, che insieme a tonno, salmone, sgombro e alici sono cibi antinfiammatori. E come rinunciare alla frutta secca per far crescere i capelli un po' più celermente? Noci, mandorle, nocciole e pinoli presentano un alto contenuto di acidi polinsaturi e zinco e aiutano così i capelli a crescere sani. Vale lo stesso per i legumi, che contribuiscono a irrobustire la chioma.

Tra gli alimenti che aiutano a velocizzare la crescita dei capelli ci sono persino cibi che forse non ti aspetti. Hai mai pensato ai peperoni gialli? Sono l'ideale perché fonte di collagene. Non solo: per incrementarne l'efficacia, puoi applicarli direttamente sui capelli e aumentare così la circolazione sanguigna nel cuoio capelluto. Per la sintesi del collagene è importantissima anche la vitamina C: allora non rinunciare a kiwi, agrumi e ai più sfiziosi frutti di bosco.