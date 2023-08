Come idratare i capelli secchi con l’olio di avocado

L 'olio di avocado è un rimedio ottimo per la cura dei capelli secchi. Ricco di vitamine e acidi grassi essenziali, consente di nutrire e rinforzare al meglio la vostra chioma. Utilizzato come una maschera, darà loro flessibilità e lucentezza. Ecco come usarlo nel dettaglio.

Trattamento

Dopo aver applicato l’olio di avocado sui capelli asciutti, copriteli con un asciugamano o con una cuffia e lasciate agire per circa trenta minuti. Procedete poi al risciacquo con acqua tiepida, aggiungendo due cucchiai di aceto per assicurarvi di aver eliminato alla perfezione l’olio.

Per un’efficacia ancora maggiore, potete anche applicare l’olio di avocado prima di andare a letto, coprirlo come sopra e lasciarlo agire tutta la notte prima di risciacquare.