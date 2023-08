olio di broccoli per capelli

I broccoli hanno moltissime proprietà e tra le tante è un ottimo alleato per i nostri capelli e per il cuoio capelluto. Scopriamo come funziona

Dai broccoli è possibile estrarre un olio che utilizzato sui capelli ne rende le radici più forti e migliora la loro lucentezza e morbidezza. In questa guida vi spiegheremo come utilizzare l’olio dei broccoli sui capelli. Vediamo come fare.

Dove si trova

È perfetto per trattare i capelli ed è molto utilizzato soprattutto sui capelli ricci, questo perché aiuta a districarli e a renderli morbidi. È un olio molto leggero e dal profumo deciso e pungente, ma che scompare dopo pochi minuti dall’applicazione. L’olio di broccoli è acquistabile presso i negozi di erboristeria o anche su siti internet dedicati alla vendita di prodotti biologici per la cura della persona. Il costo è molto contenuto e bastano poche gocce per ottenere dei buoni risultati. Sono inoltre molti i prodotti che contengono al loro interno tracce di olio di broccoli.

I benefici dell’olio di broccoli

L’olio può essere applicato in poche gocce sui capelli umidi, dopo la normale routine di shampoo e balsamo. Aiuta a proteggere i capelli dal calore di phon e piastre, inoltre rende i capelli molto più morbidi e pettinabili. Dopo l’asciugatura si ottiene un risultato ottimale, i capelli non sono più elettrici, né crespi. Se avete i capelli sottili, molto fini, vi consigliamo di applicare pochissimo prodotto in quanto anche se ha una texture leggera, si tratta pur sempre di un olio. L’olio di broccoli è un ottimo rimedio contro l’umidità.

L’olio di broccoli: come si usa

Può anche essere utilizzato prima dello shampoo, facendo un impacco; in questo caso potete abbondare con le dosi in quanto il prodotto verrà risciacquato. Applicate l’olio massaggiandolo su tutta la capigliatura, insistendo in modo particolare sulle lunghezze. Non applicatelo sulle radici in quanto potrebbe ingrassare troppo il cuoio capelluto. Lasciate in posa il prodotto per 20 minuti e procedete con il normale risciacquo. I vostri capelli appariranno morbidissimi e molto lucenti.

Quando si usa

Può essere inserito anche nel normale shampoo e balsamo; ne bastano poche gocce da emulsionare con il prodotto al momento dell’utilizzo. Non inserite l’olio direttamente nel flacone dello shampoo/balsamo, ma prendete un po’ di prodotto sulla mano e versatene qualche goccia, mescolate e applicate sui capelli. I prodotti per capelli con l’aggiunta di olio di broccoli diventano immediatamente più districanti, ammorbidenti, anti-crespo e donando lucentezza alle chiome.