L’olio di iperico si ottiene grazie alla macerazione dei fiori di Hypericum perforatum immersi in olio vegetale: ricco di carotene e flavonoidi, questo olio è ricco di proprietà e dotato di una potente azione cicatrizzante, utilissimo quindi in caso di ustioni, scottature, ferite e piaghe.

È conosciuto anche col nome di erba di San Giovanni perché il giorno dedicato a questo Santo corrisponde al 24 giugno, che coincide col periodo della raccolta e preparazione di questo meraviglioso rimedio naturale, come il solstizio d’estate.

L’olio di iperico

L’iperico, nota anche come Erba di San Giovanni, è una pianta erbacea di origine europea, ma si trova comunemente anche negli Stati Uniti d’America e nel Canada, dove sono presenti dei terreni particolarmente secchi. Generalmente è situata ai bordi stradali, nei prati e nei boschi. Produce fiori di colore giallo oro, i cui cinque petali possiedono la caratteristica di essere perforati. Essa è una fonte di numerose proprietà terapeutiche, e viene ancora oggi usata largamente in campo fitoterapeutico, dove svolge un efficace funzione principalmente nelle cicatrizzazioni sia sedative che analgesiche. Inoltre, sotto forma di oleolito è molto indicata per la cura di infiammazioni cutanee come herpes labiali, scottature solari, dermatosi e fragilità capillari. Vediamo quindi tutte le proprietà dell’olio di iperico.

Come si prepara

La ricetta dell’olio di iperico è molto semplice (puoi farla anche da te) e prevede solo due ingredienti: i fiori freschi di iperico e olio di girasole (che puoi anche sostituire con semplice olio di oliva oppure quello di mandorle dolci). Ecco come fare: dopo aver raccolto (rigorosamente a mano) le cime fiorite della pianta dovresti lavarle e asciugarle con un panno di lino. Vanno poi inserite in un contenitore di vetro ricoprendole completamente dell’olio scelto. Queste bottiglie vanno lasciate all’aperto, sotto il sole e di tanto in tanto scosse per mescolarne il contenuto. L’olio inizierà a tingersi di rosso e dopo 20 giorni avrete il famoso rosso d’iperico! A quel punto il filtraggio con una garza (o con dei collant) è d’obbligo.

Dove si compra

Ovviamente non tutti hanno a disposizione piante di iperico da cui raccogliere i fiori, e non tutti si fidano delle proprie capacità di fabbricare “intrugli” fai da te. Per andare sul sicuro puoi tranquillamente acquistare l’olio di iperico già pronto a prezzi del tutto accessibili: lo trovi nelle erboristerie, ma anche online.

Proprietà e utilizzi

L’olio di iperico viene utilizzato fin dalla notte dei tempi per le sue proprietà cicatrizzanti ed emollienti, capaci di stimolare la rigenerazione cellulare. Viene utilizzato contro le ustioni, contro l’eritema solare, in caso di macchie della pelle, contro le psoriasi, la secchezza della cute del viso e del corpo, le piaghe da decubito, ma anche le smagliature, le cicatrici più o meno evidenti e persino i segni provocati dall’acne. L’olio di iperico viene solitamente utilizzato per la depressione, per gli stati di ansia, per la stanchezza, per la perdita dell’appetito e per l’insonnia.

Quest’olio è stato testato anche per gli stati di astenia generale, per smettere di fumare, per problematiche salutari come la fibromialgia, per la sindrome da fatica cronica, per l’emicrania, per dolore muscolare, per dolore neuropatico e per l’intestino irritabile. L’olio di iperico viene anche utilizzato per alcune forme tumorali, per malattie infettive come l’epatite C e l’AIDS. Ma le sue proprietà non sono finite qui: di questa preparazione (che qualcuno potrebbe dire miracolosa) si potrebbe dire che è un vero trattamento di benessere per la tua salute: è un buonissimo cosmetico naturale antirughe e anti-invecchiamento, il più potente ed efficace che esista in natura.

Olio di iperico per distorsioni e stiramenti

L’applicazione locale dell’olio di iperico è utile, prima di tutto, per il trattamento delle emorroidi e del gonfiore a carico delle vene durante la gravidanza. L’olio di iperico viene anche utilizzato in medicina come un trattamento antinfiammatorio. Aiuta così a lenire gli stiramenti, le distorsioni, le contusioni, la risoluzione degli spasmi muscolari e per i crampi. L’olio presenta una colorazione particolare, che tende al colore rosso per la presenza di ipericina e di flavonoidi, che tendono a ridurre la fragilità vascolare e le infiammazioni.

Contro infiammazioni e punture

Alcune persone applicano questo olio sulla zona cutanea per curare le contusioni, i graffi, le infiammazioni, i dolori muscolari. E anche per le ustioni di primo grado, le ferite e le punture di insetto. Inoltre l’applicazione diretta sulla cute può essere rischiosa, in quanto può dar luogo ad una grave sensibilità alla luce solare. L’olio di iperico rappresenta un guaritore radicale, soprattutto se viene utilizzato per un determinato periodo di tempo. A volte i risultati che dimostrano un effettivo miglioramento in diverse condizioni salutari sono immediati. Mentre altre volte occorre un periodo di tempo maggiore per osservare i benefici dell’olio sull’organismo.

Olio di iperico per eczemi e dermatiti

L’olio di iperico rappresenta anche un ottimo prodotto antisettico, e funge come un microbicida attivo, specialmente se si soffre di gastrite oppure di gengivite. Questo discorso è valido, dal momento che stimola le cellule della pelle, aumentando la circolazione sanguigna e portando ad una maggiore idratazione. Funziona anche per il trattamento di una serie di malattie della regione cutanea, come l’eczema e la dermatite. Presenta infatti tutta una serie di proprietà antiossidanti per trattare non soltanto la pelle secca, ma per mantenere un’adeguata umidità naturale.

Olio di iperico come doposole

Durante le vacanze o dopo una giornata di mare provalo come doposole: l’olio di iperico è infatti un eccezionale lenitivo ed è ottimo sia in caso di scottature, sia semplicemente per reidratare e lenire la pelle dopo l’esposizione al sole. Per un risultato ottimale contro le scottature, si consiglia di pulire accuratamente la pelle della parte interessata prima di applicare il prodotto è solo successivamente provvedere all’applicazione tramite l’uso un batuffolo di cotone imbevuto nell’oleolito che verrà massaggiato in modo delicato sulla zona ustionata. Attenzione però, non va però usato prima di esporsi al sole perché ha un effetto fotosensibilizzante, cioè durante l’esposizione al sole rende la pelle più sensibile agli effetti dannosi delle radiazioni.

Olio di iperico per le piccole ferite

Questa pianta inoltre risulta estremamente efficace nel trattamento del dolore causato da piccole ferite. È infatti, sufficiente tamponare l’olio sulla zona dolorante per trarre un sollievo immediato e duraturo. In presenza di un taglio ancora aperto, è bene utilizzare un oleolito a base alcolica e applicarlo sulla ferita tre volte al giorno, fino alla sua completa cicatrizzazione. Risultano infatti numerosi i casi in cui l’uso di tale prodotto riesce a lenire il dolore in modo naturale senza il bisogno di utilizzare dei farmaci.

Olio di iperico: proprietà antibiotiche

Altre proprietà dell’erba di San Giovanni sono quelle di antibiotiche e disinfettanti. È un efficace antisettico e ha funzioni di microbicida. Il suo uso è infatti ideale per il trattamento di infiammazioni causate da forme batteriche, come alcuni tipi di gastriti e gengiviti, ma anche per infezioni da funghi come la Candida che è molto comune nelle donne di ogni età. Anche per il trattamento di tali patologie è consigliabile l’uso sotto forma di olio.

Olio di iperico antidepressivo

Poche persone sanno che l’olio di Iperico è anche un buon antidepressivo naturale, infatti assunto per via orale, è in grado di sollevare l’umore, calmare i nervi e facilitare un riposo sano e fisiologico, aumentando i livelli dei neurotrasmettitori coinvolti nella regolazione del sonno e dell’umore. Possiamo pertanto considerarlo un antidepressivo privo di effetti collaterali in quanto totalmente naturale.

Olio di iperico contro le smagliature

Le smagliature (alterazioni lineari e ben delimitate dello strato dermico della cute) localizzate sulla superficie interna delle cosce, nella parte esterna dei glutei, sui fianchi, sul seno e sul ventre sono davvero molto fastidiose. In queste zone, a causa di vari fattori, si assiste appunto a una sensibile riduzione del volume e del peso di un tessuto e alla formazione di striature o semplici striscioline, lievemente infossate e di colore variabile a seconda della loro fase evolutiva. Inizialmente di colore rosa che vira al violetto, le smagliature assumono in seguito tonalità biancastre.

Olio di iperico controindicazioni

È importante sottolineare che principio attivo di questa pianta, può causare reazioni di fotosensibilizzazione, risulta pertanto importante che l’uso venga fatto con estrema cautela. Anche se comunque tale rischio risulti meno frequente rispetto a quello dei comuni farmaci, è un fattore da tenere in considerazione qualora si preveda un’esposizione diretta ai raggi solari. Inoltre, è necessario sottolineare che l’assunzione non deve mai avvenire in concomitanza con farmaci, in quanto potrebbe avere delle razioni negative sul nostro organismo. Pertanto, prima dell’assunzione è opportuno consultare il proprio medico, ricordandosi di specificare tutti i medicinali e gli integratori che si è soliti assumere.