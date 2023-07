Come idratare i capelli secchi con l’olio di cocco

L 'olio di cocco ha proprietà emollienti e nutritive perfette per ammorbidire e rinforzare i capelli. È un prodotto ideale per idratare i capelli secchi. Di seguito vi indichiamo un trattamento che renderà la vostra chioma setosa e splendente.

Trattamento

Avvolgete i capelli, cosparsi di olio di cocco, con un asciugamano bagnato in acqua calda. Questo aiuterà a far penetrare meglio il prodotto sulla fibra capillare, lisciandola il più possibile. Tenete in posa per mezz’ora, e poi procedete al lavaggio con il vostro shampoo abituale, applicando pochissimo balsamo.