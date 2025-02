Per la maggior parte delle donne ma anche per gli uomini avere dei capelli sani, lucenti e ben nutriti è uno dei desideri primari. Per curarli in maniera ottimale bisogna optare per dei prodotti adeguati, e in tal caso non c’è niente di meglio che sceglierli tra gli oli essenziali, che se utilizzati con costanza possono donare lucentezza, forza e vitalità ai nostri capelli.

Gli oli essenziali per capelli

Gli oli essenziali sono dei preziosi alleati per la cura dei capelli. Grazie alle loro proprietà, infatti, stimolano la ricrescita dei capelli e sono un valido aiuto contro problemi che possono insorgere, come per esempio la secchezza del cuoio capelluto o la tendenza a ingrassarsi. Vediamo quindi i migliori oli essenziali per capelli.

Oli essenziali per capelli: olio di lavanda

L’olio di lavanda è utilizzabile su quasi tutti i tipi di capelli in quanto ne favorisce la crescita, funge da antisettico per il cuoio capelluto ed è persino indicato per prevenire le doppie punte. Il suddetto olio per sortire un buon effetto va applicato sui capelli asciutti (cute compresa) prima dello shampoo e lasciato poi in posa per una buona mezz’ora. In tal modo si consente al prodotto di rilasciare gli eccipienti nutritivi per la fibra capillare e di idratare a fondo la cute.

Oli essenziali per capelli: olio di rosmarino

Se per curare i vostri capelli preferite utilizzare dei prodotti naturali, non c’è niente di meglio che optare per delle erbe. Il rosmarino è un arbusto di origine mediterranea, noto per le sue proprietà tonificanti e antisettiche. L’olio essenziale di rosmarino vale la pena sceglierlo per i capelli, poiché vanta notevoli proprietà disinfettanti il che lo rendono ideale per contrastare la cute grassa, ideale quando i capelli si presentano con forfora e particolarmente secchi e sfibrati. Questa essenza tra l’altro quanto si applica sui capelli e si massaggia, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie è in grado persino di stimolare la circolazione sanguigna attivando quella che interessa i bulbi piliferi. Da ciò si evince che questo olio è un ottimo stimolante per la crescita dei capelli. Volendo, è possibile realizzare l’olio essenziale di rosmarino in casa, seguendo alcuni semplici e veloci passaggi.

Olio essenziale di rosmarino fatto in casa

Per realizzare l’olio essenziale di rosmarino fatto in casa servono:

Acqua di rose 400 ml

Rosmarino 100 gr

Olio di mandorle 30 ml

Paraffina liquida 30 ml

Essiccare il rosmarino

Per ricavare l’olio essenziale dalle erbe è necessario farle essiccare, ma bisogna però procurarsi dell’olio aggiuntivo che può essere quello d’oliva oppure di mandorle. Premesso ciò, prendete degli aghi di rosmarino ed esponeteli al sole per almeno un paio di giorni. Trascorso tale tempo preparate un infuso, facendoli bollire per circa 20 minuti in acqua di rose dopodiché filtrate con un colino a maglie strette il liquido ottenuto.

Aggiungere l’olio di mandorle

Una volta che la sostanza si è raffreddata, potete procedere all’elaborazione del vostro olio essenziale per capelli. In tal caso prendete una ciotola di porcellana e all’interno versate il suddetto liquido, dopodiché aggiungete alcune gocce di olio di mandorle. A questo punto amalgamate il tutto con un cucchiaio di legno, e alle fine riponete il composto in una bottiglietta di vetro ben sterilizzata, che poi userete come lozione per i vostri capelli dopo aver effettuato lo shampoo. Il prodotto va frizionato sul cuoio capelluto per circa 10 minuti, e almeno due volte a settimana in concomitanza con l’abituale lavaggio. Per sortire un effetto migliore, il consiglio è di non sciacquare i capelli bensì soltanto spazzolarli e asciugarli con il phon a temperatura media, o meglio ancora al sole se la stagione è quella estiva.

Creare una maschera nutriente

L’olio essenziale di rosmarino ottenuto con la procedura descritta nel passo precedente della guida, si può utilizzare anche in un modo diverso. Infatti invece di ricavarne una lozione, è possibile creare una maschera nutriente. In questo caso una volta eseguita la procedura per estrarre le essenze dall’erba in oggetto, invece di aggiungere l’olio di mandorle potete optare per la paraffina liquida che è inodore ed incolore, ma nel contempo in grado di creare una sostanza viscosa. Quest’ultima va poi cosparsa sui capelli, dopodichè basta ricoprirli con una cuffia plastificata per sortire l’effetto desiderato ovvero eliminare la forfora, renderli meno sfibrati e soprattutto rinforzarli alla radice.

Oli essenziali per capelli: olio di Argan

Per i capelli un ottimo olio da scegliere è sicuramente quello di Argan e per una serie di validi motivi; infatti, è ricco di acidi grassi e vitamine come ad esempio A ed E. Inoltre si rivela prezioso per fornire alla chioma una luminosità maggiore oltre che ammorbidire le punte dei capelli secchi. Infine va altresì aggiunto che l’uso dell’olio essenziale di Argan serve anche per aiutare a lenire il prurito della cute in presenza di forfora.

Oli essenziali per capelli: olio di Neem

Un altro olio essenziale che vale la pena scegliere per i capelli è sicuramente quello di Neem. Tale sostanza infatti è molto ricca di acidi grassi e di vitamina E quindi ideale per combattere la forfora e favorire la naturale ricrescita. Per ottimizzare il risultato alcuni esperti della cosmetica sostengono che l’olio essenziale di Neem può essere miscelato con quello di mandorle, applicandolo poi come una sorta di impacco sulla cute e lasciandolo agire per una notte intera.

Oli essenziali per capelli: olio di cocco

L’olio di cocco è sicuramente un valido prodotto da scegliere per la cura del cuoio capelluto e per favorire la ricrescita sia dei capelli sia delle sopracciglia; infatti, è piuttosto denso e grasso quindi adatto per quelli tendenzialmente secchi o sfibrati. Molti tricologi sostengono infatti che quest’olio funziona meglio di qualsiasi trattamento disponibile sul mercato, perché è naturale al 100%, senza siliconi, alcool e altre sostanze chimiche che possono danneggiare la pelle sensibile e la cute.

L’olio è ideale sia sui capelli sfibrati che su quelli secchi, in quanto ha delle ottime proprietà ristrutturanti ed idratanti. La sua azione emolliente rende la chioma ben idratata, e nel contempo previene l’antiestetica presenza delle doppie punte. A margine va altresì aggiunto che l’olio essenziale di cocco vanta anche notevoli proprietà antimicotiche. Per ottimizzare il risultato conviene cospargere i capelli con l’olio e poi avvolgerli in una cuffia in plastica da indossare almeno per un paio di ore.

Oli essenziali per capelli: olio di ricino

L’olio di ricino ed in particolare quello essenziale oltre a ripristinare alcune proprietà naturali dei capelli, è anche idratante per le sopracciglia rendendole meno sensibile agli agenti chimici e agli stress fisici. L’importante è però utilizzarlo correttamente; infatti, il prodotto non deve essere miscelato con altre sostanze, ma applicato da solo e in piccole quantità. Fatto ciò bisogna lasciarlo in posa per almeno 15 minuti, ossia il tempo stimato con cui l’olio può agire sul fusto del capello e idratarlo.

Lo stesso discorso vale per le sopracciglia, applicandolo in questo caso con un bastoncino usato per la pulizia delle orecchie. Trascorso tale tempo, bisogna poi provvedere ad un risciacquo con dell’acqua tiepida. Quest’ultima fase è molto importante poiché se eseguita correttamente, cioè con acqua e con uno shampoo adeguato, aiuta i capelli e le sopracciglia ad assorbire meglio gli acidi grassi contenuti nell’olio essenziale di ricino, aumentandone quindi l’efficacia.

Oli essenziali per capelli: olio di camomilla

L’olio di camomilla, può essere impiegato su capelli che sono molto sottili, fragili, in quanto li aiuterà a riprendersi, a ridurre la caduta ed aumentare il loro volume. Molto spesso, il nostro cuoio capelluto, può essere soggetto ad infiammazioni, irritazioni, causate da shampoo molto aggressivi o da alcuni agenti atmosferici. Grazie all’olio di camomilla, saremo in grado di ridurre quest’infiammazione e migliorare la funzionalità cellulare del cuoio. L’olio di camomilla, è molto utile per rinfrescare la cute e curarla dal prurito.

Oli essenziali per capelli: olio di jojoba

Tra tutti questi oli essenziali, che sono utili per la nostra cute, non possiamo non inserire anche l’olio di jojoba, un olio presente veramente in tanti prodotti, che utilizziamo per la salute e bellezza dei capelli. Infatti l’olio di jojoba, ci aiuta a rendere la nostra chioma morbida al tatto ed anche idrata, dalle radici alle punte. Ottimo alleato dei capelli che sono molto secchi, ma anche di quelli grassi, perché riesce a ridurre ed eliminare la presenza di sebo sul cuoio capelluto. Rende i capelli lucidi e belli da ammirare.

Oli essenziali per capelli: olio di cedro

Come ultimo olio essenziale, ma non per importanza, inseriamo l’olio di legno di cedro, un amico unico per la cute. Anche quest’olio ci dà una mano concreta a ridurre la perdita e la caduta dei capelli, in particolar modo durante i cambi di stagione, in cui la salute dei nostri capelli, è veramente messa a dura prova. Ci aiuta a rinforzare il sistema immunitario dei capelli, in modo tale da essere in grado di sconfiggere ogni possibile infezione batterica o anche la tanto temuta alopecia.