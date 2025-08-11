Può un taglio di capelli evocare atmosfere retò, lusso senza sfarzo, classe ed eleganza tipicamente italiana? Certo che sì, si chiama Dolce Vita bob e lo devi assolutamente provare questa estate. Ispirato alle iconiche atmosfere della Roma degli anni ’50 e ’60, riporta il fascino della “Dolce Vita” italiana, un’epoca di glamour, sogno e libertà. Sfoggiarlo significa immergersi in un mondo di charme e nostalgia, trasmettendo una sensazione di raffinatezza e leggerezza che attraversa le epoche.

Cos’è il Dolce Vita Bob

Quella del caschetto ormai è una mania, e le versioni sono molte tra cui trovare quella giusta per te. Il Dolce Vita Bob è una sorte di evoluzione della versione Old Money, dalla quale ha ereditato lunghezze lucide e aspetto demure. A queste si aggiungono un volume elastico e un finish extra-lucido. È un taglio a strati morbidi, leggermente più lungo davanti e con un boost di volume nella zona della corona.

Perché scegliere questo look

Se ami le acconciature voluminose e hai una capigliatura folta, il Dolce Vita bob è il taglio adatto a te. Ma anche se hai i capelli sottili, niente paura: se lo stile che ricorda gli anni Cinquanta è quello che ami, puoi comunque provare questo taglio. I livelli di scalatura, fluidi e morbidi, donano movimento e volume. Se sei mossa o riccia troverai anche particolarmente semplice lo styling, mentre se sei liscia dovrai avere un po’ di pazienza tra bigodini e ferro arricciacapelli, ma otterrai un risultato splendido.

Come fare lo styling

Se hai scelto il Dolce Vita Bob, al momento di fare lo styling parti da un prodotto texturizzante per dare corpo e volume alla chioma. Asciuga i capelli con un diffusore e poi, se non hai onde naturali, aiutati con la piastra o con i bigodini per crearle. Se hai una buona manualità puoi anche realizzarle con spazzola tonda e phon per un effetto ancora più naturale. Questo passaggio ti aiuterà a dare volume, che resterà una volta spazzolate le lunghezze. Finisci con una dose generosa di lacca, proprio come si usava in quel periodo, e una crema lisciante e avrai una piega perfetta. Ricordati poi di fissare appuntamenti regolari dal parrucchiere, diciamo ogni 6 o 8 settimane, per mantenere la forma e la leggerezza del taglio.

Le celebrità pazze per il Dolce Vita Bob

Negli anni Cinquanta il Dolce Vita Bob è stato uno dei tagli più amati dalle dive, e ora è tornato sulla cresta dell’onda. La cantante Raye lo ha fatto diventare il suo signature hairstyle, ma non è certo l’unica a essersi innamorata di questo modo di portare i capelli. Anche Zendaya l’ha proposto sul red carpet, e come lei anche Hailee Steinfeld e Natalie Portman. Insomma, le celebrità approvano e lanciano la tendenza. Tu riesci a resistere?

