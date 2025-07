Il caschetto è uno dei tagli più cool di questa estate, in ognuna delle sue declinazioni. Prada bob, micro bob, italian bob… le sue versioni non si contano più. Piace praticamente a tutte, comprese le star di Hollywood come Halle Berry e Charlize Theron che lo sfoggia nella versione anticaldo. Ma quello perfetto per te se hai bisogno di praticità e ti piace uno stile ultracasual e poco impostato, è sicuramente il broken bob.

Cos’è il broken bob

Il broken bon è un caschetto corto e sfilato, senza linee nette e precise, che sfiora appena la mandibola. Il suo segreto sta nel finish, che deve essere spettinato e scomposto. I capelli devono risultare liberi e un po’ arruffati, come se ti fossi appena alzata dal letto e non avessi avuto voglia o tempo di fare la piega. Questo è un hair style che inneggia alla bellezza della libertà e dell’imperfezione, ideale per chi si sente bene con sé stessa e ha voglia di apparire radiosa nella propria naturalezza.

Come acconciare il broken bob

Acconciare il broken bob non è difficile, ma partiamo da un presupposto fondamentale: l’effetto arruffato e trascurato è voluto e studiato. Non basta quindi cestinare pettine e spazzola per ottenere il risultato desiderato. Dovrai dedicare qualche minuto a spettinare i capelli a regola d’arte, aiutandoti con uno spray salino da vaporizzare sulle punte. Pratica un leggero scrunch e aggiusta i capelli in modo che l’effetto finale sia destrutturato ma con una certa armonia. Il tuo scopo non è davvero quello di apparire trasandata, ma piuttosto dare l’illusione che prepararti a uscire non ti abbia richiesto alcuno sforzo.

I punti di forza del broken bob

Tra i punti di forza del broken bob c’è la sua adattabilità. Che tua sia riccia, liscia o mossa non importa: la texture naturale dei tuoi capelli sarà perfetta in goni caso. Acconciare i capelli risulterà particolarmente semplice e anche il mantenimento non ti darà troppi problemi perché qualche centimetro di lunghezza in più non rovinerà certo l’effetto finale. Per questo è particolarmente indicato alla stagione delle vacanze: sarai pronta in un attimo e inoltre potrai distanziare gli appuntamenti dal parrucchiere. Ma il vero punto di forza è che questo stile dà il meglio sui capelli che non sono appena lavati, quindi è particolarmente adatto se non vuoi stressare la chioma facendo lo shampoo troppo di frequente.

Dagli Anni ’90 alle passerelle

L’estetica del broken bob richiama un da vicino l’universo grunge degli Anni Novanta. Ricorda e attualizza gli hair style che trent’anni fa portavano Wynona Ryder e Meg Ryan. A rilanciare lo stile messy è stata Miuccia Prada a marzo, quando ha fatto sfilare in passerella le modelle con un hair look volutamente scompigliato. Il potenziale è stato subito evidente e infatti con l’arrivo dell’estate il taglio è diventato subito di tendenza.

