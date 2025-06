Il bob è uno dei tagli di capelli più di tendenza degli ultimi tempi nelle sue mille declinazioni: dall’italian bob a al caschetto Prada, dal boy bob a quello californiano sfoggiato da Halle Berry. Ma tra tante opzioni, è il microbob si a candidarsi ad essere il preferito per l’estate. Semplice, lineare, facile da gestire ma anche audace e di forte impatto, è perfetto per chi vuole dare la svolta allo stile e gridare al mondo la propria personalità forte.

Cos’è il microbob

Il microbob è un taglio di capelli corti, caratterizzato da una lunghezza che sarriva poco sotto i lobi delle orecchie, sfiorando appena la mascella. Ha una shape semplice, raffinata, geometrica e pulita. Non solo è molto moderno, ma anche personalizzabile all’infinito. Ma più che un semplice taglio di capelli è uno statement: dichiara voglia di osare e self confidence. Il fatto che richieda davvero pochissima manutenzione, lo rende particolarmente adatto all’estate.

Un solo taglio, tanti stili

Tracciate le linee guida che definiscono un microbob, sta a te interpretarlo nella maniera che rispecchia di più la tua personalità. Per uno stile più effortless puoi portarlo spettinato, oppure scegliere una piega liscia e lucida se ami un aspetto più rigoroso. Puoi anche dare un po’ di carattere con una frangetta corta o a tendina. Provalo molto sfilato, con ciocche ribelli che incorniciano il fiso, oppure nella versione cheeck bob, ancora più corto e perfetto per valorizzare gli zigomi.

A chi è adatto

Il microbob è un taglio deciso e audace, quindi sceglilo se oltre che al volto vuoi dare risalto anche alla tua personalità. Giocando un po’ con le proporzioni e aggiungendo o meno una frangia si adatta a qualunque fisionomia: ideale per il viso ovale, può essere facilmente trasformato per quelli squadrati o tondi agendo su lunghezze e volumi. Che tu sia riccia, liscia o mossa non ha importanza perché questo caschetto ha il suo perché con ogni tipo di chioma. Proprio per la sua caratteristica di non cercare la perfezione a tutti i costi, è capace di adattarsi al meglio a qualunque stile. Spettinato e selvaggio esprime la tua essenza sbarazzina, liscio e lucido ti fa apparire romantica ed elegante, corto e sfilato per chi ha un’anima rock.

I punti di forza

Uno dei più grandi vantaggi del microbob è che si tratta di un taglio estremamente semplice da gestire. Si asciuga in pochissimo tempo e, soprattutto in estate, puoi tranquillamente lasciare che i capelli si asciughino con l’aria senza preoccupartene troppo. Inoltre con l’afa sarà un piacere non avere fastidiose ciocche che si appiccicano al collo, oppure la notte essere libera dalla massa di capelli sparpagliata sul cuscino.

Come prendersene cura ogni giorno

Quando il tuo capello è forte e curato (scopri come rendere più forti i capelli in 3 mosse), lo styling del microbob è a cosa più semplice a cui pensare. Al mattino appena sveglia ti basterà ravvivarlo con le mani per essere pronta perché, proprio quando è più scompigliato, dà il suo meglio. Per ottenere un effetto beach waves che resista all’afa puoi utilizzare uno spry testurizzante. Ami le linee pulite e ordinate: non c’è problema perché questo hairstyle diventa subito impeccabile con un colpo di piastra. Puoi renderlo romantico con un bel cerchietto, oppure applicare qualche mollettine per vibes anni Novanta. Ma non ha bisogno per forza di accessori per farsi notare. Deciso, audace e senza fronzoli, il taglio giusto per liberare la tua personalità.

