Nel panorama delle acconciature del 2025, il protagonista assoluto è l’italian bob: un taglio che fonde eleganza retrò e praticità contemporanea, conquistando celebrità e donne di ogni età. Non è un semplice caschetto, ma una vera e propria dichiarazione di stile che omaggia l’intramontabile fascino delle dive italiane degli anni Sessanta, da Sophia Loren a Raffaella Carrà.

Le caratteristiche dell’italian bob

L’italian Bob non è solo un taglio, è un’espressione di femminilità e raffinatezza. Corto fino al collo, con estremità voluminose e sagomate, questo hairstyle si distingue per il movimento naturale e per la capacità di incorniciare il viso con grazia. Lontano dalla rigidità di altri tagli geometrici, l’italian bob è dinamico, morbido e sensuale, capace di evocare la dolce vita del cinema italiano e al tempo stesso di adattarsi ai ritmi moderni.

Le star che amano l’italian bob

Non sorprende che star internazionali lo abbiano scelto per le loro apparizioni più importanti. Zendaya, ai Golden Globes 2025, ha sfoggiato una versione voluminosa e teatrale, un chiaro omaggio a Sophia Loren. Gigi Hadid ha interpretato il taglio in chiave più romantica, evocando le atmosfere della Roma degli anni ’60. Anche Kendall Jenner ha ceduto al fascino dell’italian Bob e persino Lady Gaga, che ha scelto una versione scura e netta. A interpretazioni più audaci si affiancano versioni più delicate: Sabrina Carpenter ha sperimentato un faux bob elegante, mentre Selena Gomez ha optato per onde morbide e lucenti, con uno stile sobrio e femminile.

La versatilità dell’italian bob

Versatilità è la parola chiave. Il taglio si adatta a diverse forme del viso e tipi di capello. È perfetto sia per chi ha chiome folte e strutturate sia per chi ha capelli più sottili: in questo caso, è sufficiente limitare i livelli di scalatura per preservare il corpo. Anche le donne over 50 trovano nell’italian Bob un alleato prezioso: conferisce definizione e volume alle capigliature più assottigliate, donando freschezza e carattere.

Poca manutenzione del taglio

La manutenzione di questo tipo di taglio è minima. Uno dei vantaggi principali è, come dicono molti haitstylist, che si pettina da solo. Basta poco per valorizzarlo: una spazzola rotonda per dare forma dopo lo shampoo, uno spray volumizzante per esaltare la texture e una crema modellante per definire le punte. È un taglio pensato per durare e per adattarsi a diversi contesti, dal quotidiano più informale alle serate eleganti.