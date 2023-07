Le cose che devi fare in estate per avere ciglia lunghe e curatissime

A nche in estate è possibile avere ciglia lunghe, folte e ben definite; basta seguire questi semplici consigli per uno sguardo davvero WOW anche col caldo!

È possibile avere ciglia lunghe e curate in estate? In realtà questi mesi di caldo torrido e solleone sono l'ideale per far riposare pelle e ciglia da trucco e mascara, e prendersi cura del proprio viso e prepararlo all'inverno.

Bastano poche, semplici attenzioni per ciglia perfette anche in estate e in vacanza e no, non serve nemmeno mettere il mascara ogni giorno!

Quanto dura la vita di una ciglia

Prima di scoprire i modi in cui prenderti cura delle tue ciglia in estate, vediamo quanto dura il loro ciclo vitale. Come per i capelli, infatti, le ciglia crescono di qualche millimetro, poi hanno un periodo di riposo e, infine, cadono. Il loro ciclo vitale ha una durata che varia da uno a tre mesi, dopo di che vengono sostituite da altre ciglia. Ogni giorno si perdono dalle 6 alle 7 ciglia e la loro caduta dipende da vari motivi, tra cui lo stress, una cattiva alimentazione, ma anche sbalzi ormonali e una pulizia sbagliata.

Come avere ciglia lunghe e curatissime in estate

Azioni quotidiane come struccarsi, strofinarsi gli occhi, indossare sempre il mascara o persino andare a letto senza essersi struccate sono tutte abitudini che non fanno bene alle ciglia e anzi le indeboliscono. In particolare, se si indossa il mascara waterproof bisogna fare attenzione a struccarsi nel modo giusto.

I mesi estivi sono l'ideale per indossare meno trucco (mascara non waterproof e sudore sono la combo perfetta per un tremendo effetto panda) e prendersi cura di noi stesse per avere ciglia lunghe e curate in estate.

Dimenticate mascara, laminazione e ciglia finte; ecco una serie di consigli naturali per ciglia al top!

L'alimentazione per ciglia perfette

Curare l'alimentazione può aiutare ad avere ciglia al top non solo in estate ma tutto l'anno; cibi ricchi di vitamine e sali minerali aiutano il nostro corpo a mantenersi idratato e contribuiscono al rinnovamento cellulare, rinforzando oltre alla pelle anche ciglia e capelli, che saranno più forti e luminosi.

Via libera allora a un’alimentazione sana ed equilibrata e con molti cibi di stagione e ricchi di vitamina A, B, C ed E, come fagioli, lenticchie, avocado, broccoli, frutta secca e l'olio d’oliva.

Si può anche arricchire la dieta con integratori di vitamina B, che è la vitamina più utile per rinforzare ciglia, unghie e capelli.

Rimedi naturali per ciglia al top in estate

Esistono anche dei rimedi naturali che possono aiutare a rinforzare le ciglia: attenzione però, naturali non vuol dir anallergici. Testa sempre se la tua pelle sopporta bene questi prodotti in un angolino nascosto, prima di usarli e smetti subito se percepisci una sensazione di fastidio.

Il principale alleato di ciglia lunghe e curatissime in estate è l’olio di ricino che, grazie alle sue proprietà nutre, rinforza e lucida le ciglia, rendendole più folte, luminose e resistenti. basta applicarlo con lo scovolino di un vecchio mascara, insistendo soprattutto alla radice delle ciglia.

Altri due prodotti molto efficaci si son rivelati essere l’olio di cocco e quello di oliva, lo stesso che usiamo anche in cucina, per intenderci. L'olio di cocco è un potente antiossidante e aiuta a proteggere le ciglia da vento e smog, mentre l'olio d'oliva è ricco di vitamina E ed è davvero l'ideale per ciglia secche, fragili e sfibrate. Questi due rimedi si possono applicare come l'olio di ricino, con uno scovolino pulito e concentrandoli sulla radice delle ciglia.

Anche il tè verde, noto per il suo potere antiossidante, è un alleato delle ciglia, dal momento che l’alto contenuto di flavonoidi ne stimola la crescita. Applicarlo è molto semplice: basta preparare una tazza, aspettare che si raffreddi, immergervi un dischetto di cotone e lasciarlo in posa sulle palpebre per circa dieci/quindici minuti - un vero momento di relax e self-care! Inoltre applicarlo in questo modo porterà benefici anche alla pelle attorno agi occhi, molto sottile e delicata.

Piegaciglia: ciglia curatissime in meno di un minuto

Se ti serve un rimedio last-minute per ciglia perfette, il tuo alleato ideale è il piegaciglia. Lo puoi trovare online o in tutti i negozi di beauty (anche al supermercato!) e in pochi secondi l'effetto wow è garantito e apre lo sguardo in un modo incredibile.

Va però usato con molta attenzione per non strappare le ciglia o irritare la palpebra; basta stringere con delicatezza le ciglia per almeno 10/15 secondi e poi rilasciarle con molta cautela, per evitare di strappare i peli.

Fondamentale usarlo prima (o invece) del mascara: se usato su ciglia con mascara, rischia infatti di spezzarle e indebolirle ulteriormente.

Il mascara, anche in estate

Anche in estate si può indossare il mascara, a patto di sceglierne uno ricco di sostanze idratanti e rinforzanti, come il pantenolo.

Applicarlo applicarlo nel modo giusto fa la differenza: parti dalla radice spostandoti a zig zag verso le punte, facendo attenzione a colorare anche le ciglia più corte: questo trucchetto aiuta pettinare le ciglia durante l'applicazione, evitando grumi e facendole sembrare più folte.

Indossare il mascara ogni giorno potrebbe non essere l'ideale per le ciglia, ma ciò non vuol dire che tu debba rinunciare a questa coccola di bellezza: semplicemente dovresti avere delle piccole attenzioni per non rovinare le ciglia, senza rinunciare al mascara.

Ciglia e sopracciglia sane, folte e curate possono davvero dare una marcia in più al nostro sguardo, rendendolo più aperto e luminoso e per questo è molto importante prendersene cura anche in estate.

I mesi estivi sono l'ideale per far risposare viso e sguardo dal trucco che indossiamo tutto l'anno e provare alcuni rimedi naturali ed efficaci per prenderci un momento di relax e self-care, senza rinunciare a un vero sguardo da cerbiatta anche in spiaggia!

Come si fa a infoltire le ciglia

Per infoltire le ciglia, come vedremo più avanti, si può ricorrere alla laminazione o alle extension, ma ci sono anche metodi naturali. Uno di questi consiste nell’applicare dell’albume d’uovo, ricco di flavonoidi, sulle ciglia, per dare maggior consistenza e inspessirle. Anche una banale matita nera può esservi utile per infoltire le ciglia: disegna dei tratti piccoli e distaccati tra di loro sulla palpebra, vicino alle ciglia, poi sfumali con un pennellino. In questo modo, le ciglia sembreranno più folte perché il tratto nero della matita riempirà eventuali buchi. Infine, in commercio esistono appositi sieri che contribuiscono a rendere le ciglia più voluminose.

Laminazione ciglia

Se in estate non riuscite proprio ad applicare il mascara e volete comunque ciglia folte e voluminose, non vi resta che ricorrere alla laminazione ciglia. Questa tecnica di trucco semipermanente vi consentirà, già dopo la prima seduta, di avere ciglia curatissime senza dover ricorrere al make up. Il trattamento consiste in una vera e propria ‘permanente’ per ciglia: il professionista a cui vi rivolgerete, infatti, curverà le ciglia e applicherà una tintura a base di cheratina. Non si applicano quindi ciglia finte, ma si lavora sul pelo esistente, rendendolo più forte e luminoso. Il trattamento prevede almeno 3-4 sedute, ognuna delle quali dura circa un’ora.

Extension per le ciglia in estate

L’extension per le ciglia sono un’altra soluzione per infoltirle e rendere lo sguardo seducente. Il caldo, come detto, rende difficoltosa l’applicazione del mascara. Per questo motivo le extension sono una valida alternativa, ma in estate è necessario prendersene cura con qualche attenzione in più. Se prevedete bagni al mare o in piscina, ricordatevi di sciacquare sempre con cura il viso: il cloro e il sale potrebbero danneggiare le extension e farle cadere. Anche il sudore è nemico delle extension: se praticate attività fisica, indossate una fascia per capelli. Dovete cercare di fare in modo che le goccioline non cadano direttamente sulle extension, altrimenti potrebbero staccarsi. Evitate poi di applicare la protezione solare nella zona occhi, perché potrebbe contenere sostanze che interferiscono con la durata delle extension. Infine, pulite sempre accuratamente le ciglia ogni giorno.