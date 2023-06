Laminazione capelli, ciglia e sopracciglia: cos’è e a cosa serve

P er una chioma più brillante, delle ciglia più voluminose e delle sopracciglia meglio definite, prova la laminazione: sai cos'è e come si fa?

Se vuoi una chioma che sia sempre impeccabile, quasi da salone, delle sopracciglia ben definite e delle ciglia più folte, la laminazione è quello che ti ci vuole. Si tratta di una tendenza sempre più diffusa, amata persino dalle star: ma sai davvero a cosa serve e come si realizza?

L'ultima tendenza è la hair lamination

Come sempre, è Hollywood a dettare tendenze. E così la "hair lamination" è arrivata anche in Italia. Sono molte le star che hanno optato per la laminazione per capelli. Tra queste, non è riuscita a farne a meno Jennifer Aniston, Kim Kardashian e Kate Hudson e oggi è una tendenza beauty tra le più amate. Si è diffusa in tutto il mondo e sono tante le donne che una volta provata non possono più farne a meno. Se vuoi una chioma luminosa, a effetto specchio, prova la laminazione: è il trend del momento per sfoggiare capelli che sembrano riflettere la luce. Non solo: la laminazione dà vigore a una chioma danneggiata e sfibrata, rendendola brillante. Con un trattamento ben eseguito, i tuoi capelli appariranno non solo più luminosi, ma anche idratati, corposi ed elastici, oltre che più facilmente pettinabili.

La laminazione è stata ideata per svolgere sui capelli un'azione riparatrice e ristrutturante. Aiuta a nutrirli e proteggerli, rendendoli più setosi, ed è possibile farla anche durante il periodo estivo. Con l'arrivo della bella stagione, infatti, c'è il rischio che la chioma appaia spenta e sfibrata. Per riparare i danni di sole, vento e sudore, la laminazione fa al caso tuo. Si può fare però anche in inverno, quando la tua chioma appare sciupata a causa di smog e agenti atmosferici. Non solo: non devi rinunciare al trattamento se hai i capelli ricci, se hai in programma tinte o shampoo colorati.

E come si realizza? Per la laminazione dei capelli si usano prodotti a base di oli nutrienti, cheratina e gelatina. Prima dell'applicazione però, è bene eseguire un lavaggio accurato, che permetta di rimuovere il sebo in eccesso ed eventuali metalli pesanti presenti nell'aria e assorbiti dalla chioma, ma anche quelli contenuti nei trattamenti chimici più aggressivi. In seguito, è il momento di stendere i prodotti: accertati che sia fatto in modo omogeno e poi armati di pazienza. Ebbene sì, perché per un trattamento efficace è importante rispettare i tempi di posa. Dopodiché passa all'asciugatura e la tua chioma apparirà finalmente rigenerata, morbida e lucente. È l'ideale per proteggerla dagli agenti esterni, come inquinamento e umidità, ma anche dalle rotture provocate da spazzole, phon e piastra.

Laminazione ciglia, cos'è?

Se vuoi sfoggiare uno sguardo intenso e ammaliante, hai mai pensato alla laminazione delle ciglia? Per rinforzarle, favorirne la crescita e regalare un tocco di grinta in più al tuo sguardo, ecco la soluzione che fa per te.

Per avere ciglia lunghe, folte e sempre perfette non serve necessariamente il mascara: la laminazione ti viene in soccorso. Svolge un'azione rinforzante dal risultato simile a quello che ottieni applicando il tuo mascara extra volume preferito. Ma finalmente puoi dire addio a grumi e ciglia che si appiccicano fra loro. Si tratta di un vero e proprio booster di vitamine e cheratina, che agisce dall'interno per garantire il benessere delle tue ciglia. Il trattamento, inoltre, è personalizzabile: a seconda dei tuoi gusti, opta per la curvatura che desideri e per il pigmento che ti piace di più. Le tue ciglia appariranno più forti, nutrite, spesse e morbide. Saranno finalmente più voluminose e lo sguardo intenso è garantito.

E come si esegue? Il trattamento viene effettuato direttamente sul pelo naturale e non servono extension. Non tutte le ciglia però sono adatte: se le hai troppo corte, in particolare, è meglio evitare la laminazione e provare le extension. Gli ingredienti per un trattamento dal risultato sensazionale sono principalmente due: bigodino e cheratina. Il primo serve a definire la curvatura che vuoi dare alle tue ciglia, sia sulla parte inferiore sia su quella superiore. Scegli quello più in linea con la lunghezza delle tue ciglia e con il tono che vuoi dare allo sguardo, più o meno naturale. A fortificare e infoltire le ciglia, invece, ci pensa la cheratina: è il segreto per favorirne la crescita. Per finire, si passa alla tintura: così l'effetto mascara è assicurato.

Laminazione alle sopracciglia, ecco di cosa si tratta

Non solo la decolorazione: quando si ha a che fare con le sopracciglia un'altra tendenza particolarmente diffusa è la laminazione. Se vuoi arcate folte e ordinate, che siano impeccabili in qualsiasi momento, prova la laminazione. Per uno sguardo più intenso e delle sopracciglia più folte, ecco il trattamento che ci vuole. Per esaltarne la naturale pienezza, la laminazione fa al caso tuo. È una sorta di lifting per delle sopracciglia splendide, idratate e sempre curate.

Il trattamento si suddivide in quattro fasi. Inizialmente le arcate devono essere pettinate e idratate con un prodotto specifico a base di attivi nutrienti e protettivi. A quel punto, si applica un altro prodotto necessario per rafforzare la struttura delle sopracciglia, definendo anche i peli più sottili. Vanno poi pettinate per una seconda volta, per stabilire la forma che più si desidera. Il tempo di posa è di circa 20 minuti, al termine del quale il look delle tue sopracciglia andrà perfezionato con una tinta apposita e rifinito con le pinzette, rimuovendo i peli fuori posto.

Se poi vuoi prolungare la durata della laminazione ciglia e sopracciglia, segui alcuni piccoli accorgimenti. Comincia evitando di bagnarle per almeno 24 ore e, subito dopo il trattamento, presta attenzione alla posizione in cui dormi: è meglio evitare la pancia ingiù, perché addormentarti con il viso sul cuscino non si rivela un'ottima scelta. Usa lo scovolino ogni mattina per spazzolare le ciglia. La laminazione ti assicura già l'effetto mascara, quindi per 24 ore dimenticatelo nel cassetto. Evita anche sieri o struccanti particolarmente oleosi, che tendono ad abbassarne l'incurvatura.