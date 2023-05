Le cuticole, conosciute anche come "pellicine", hanno il compito di proteggere le unghie. In alcuni casi, però, si sollevano diventando anti-estetiche. Occorre sempre curarle e proteggerle, attraverso delle sane abitudini. Se ciò non accade, possono irritarsi, causando ferite dolorose e gravi infezioni. Ecco alcuni consigli da seguire, non solo per eliminare le cuticole ma anche per curarle e prevenirne la formazione.

Come eliminare le cuticole:

Per prima cosa, rimuovete lo smalto e lavate con cura le mani. Immergetele poi in acqua tiepida con l'aggiunta di un cucchiaio di olio di mandorle (o di oliva) e il succo di mezzo limone. Tenete in ammollo per cinque minuti per far ammorbidire le vostre pellicine.

Dopo aver asciugato con attenzione le mani, applicate un olio specifico per cuticole. dall'azione lenitiva e idratante. Questo vi consentirà di renderle ancora più morbide e faciliterà il compito di rimuoverle.

A questo punto, prendete un bastoncino di legno di arancio e spingete le pellicine verso l'interno così da renderle meno visibili. Non esercitate una pressione elevata: rischiate di irritare la pelle e farla sanguinare.

Se le pellicine sono grosse e spesse, eliminatele servendovi di un tagliacuticole professionale.

Una volta eliminate le cuticole, sciacquate le mani con acqua tiepida e asciugate con un panno morbido.

Come curare le cuticole e prevenirne la formazione: