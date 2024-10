Per idratare accuratamente le nostre labbra è fondamentale applicare un buon prodotto, e in questo articolo vedremo proprio com’è possibile fare il burrocacao fai da te. Il tutto direttamente a casa vostra e senza il bisogno di particolari attrezzature, vedrete che è davvero semplicissimo.

Quando l’inverno si avvicina (e con esso anche il freddo, l’umidità e il gelo, caratteristici fenomeni di questo periodo dell’anno), alcune parti particolarmente sensibili del nostro corpo possono venire messe a dura prova dalle avverse condizioni meteorologiche. È il caso, ad esempio, della pelle e delle labbra. Arrossamenti e screpolature possono infatti rappresentare un problema quotidiano piuttosto serio e fastidioso. Come ovviare a questo inconveniente? Innanzitutto con la preparazione di prodotti, del tutto naturali, che consentano di prevenire il problema. Per proteggere le labbra in modo adeguato, dunque, vogliamo ora illustrarvi come fare un burrocacao fai da te. La preparazione, che si può tranquillamente effettuare in casa, porterà via poco tempo.

Diverse ricerche hanno evidenziato il ruolo positivo dei profumi sull’umore. Il limone sveglia, attiva l’organismo e favorisce la concentrazione: se amate gli agrumi, arancio dolce e pompelmo daranno una sferzata di vitalità alla vostra giornata. Lo stress vi crea ansia? Scegliete la rosa: questo fiore dal profumo intenso, insieme all’iris, aiuta il rilassamento e la connessione con il cuore. Gli oli essenziali di camomilla blu, rosa e iris sono più costosi (dai 20 ai 40 euro), tuttavia basta una goccia per dare una fragranza intensa. In alternativa provate la vaniglia, che secondo la scienza aiuta a calmare la fame nervosa. Chi ama le note fresche può sperimentare menta, lavanda o eucalipto, intensi e vivaci.

In generale, il procedimento per realizzare in casa il burrocacao è semplice e i passaggi, qualunque fragranza voi scegliate, sono più o meno sempre gli stessi. È necessario far sciogliere a bagnomaria la cera e il burro di karitè, mantenendo il fuoco basso. Versate in un contenitore la quantità sufficiente di olio di jojoba, a cui aggiungerete le gocce di olio essenziale della fragranza a vostra scelta. Una volta liquefatti la cera e il burro di karitè, versate l’olio di jojoba a cui avete aggiunto le gocce di olio essenziale e continuate a mescolare in modo da evitare che si formino grumi. Una volta terminato di sciogliere gli ingredienti, versate il liquido in uno stampo o in un contenitore di vetro. Potete utilizzare la vecchia confezione di un burrocacao terminato. Vediamo ora alcune ricette più originali.

Quello che occorre per un burrocacao classico fai da te è facilmente reperibile. 1 cucchiaio di burro di karité, del burro di cacao bianco che potete trovare comodamente in pasticceria (ne servirà anche in questo caso un cucchiaio), una goccia di olio di mandorle oppure di oliva e un piccolo contenitore in vetro. Basterà sciogliere il burro di karitè e quello di cacao con il metodo del bagnomaria all’interno di un contenitore in vetro. Dopodiché il composto andrà tolto dal fuoco e vi andranno aggiunte le gocce dell’olio scelto. Infine, dopo aver mescolato il tutto, sarà sufficiente lasciar riposare il burro di cacao ottenuto in frigorifero per almeno 24 ore.

Per il burrocacao aromatizzato al miele servono 1 cucchiaio di burro di karité, 1 cucchiaio di burro di cacao bianco, 1 cucchiaio di miele a scelta,1 cucchiaio d’olio di jojoba; infine servirà sempre un contenitore in vetro per contenere il nostro prodotto. Esattamente come per quello classico, sarà sufficiente sciogliere a bagnomaria il burro di cacao unito a quello di karitè, togliere il tutto dalla fiamma e aggiungere l’olio di jojoba insieme al miele scelto.

Per ottenere un burrocacao personalizzato, inoltre, potrai aggiungere poche gocce dell’olio essenziale che più ti piace, mescolare bene con un cucchiaino e lasciare il tutto in frigorifero per almeno 24 ore prima dell’utilizzo.

Per realizzare un burrocacao fai da te ad alto contenuto vitaminico servono 1 cucchiaio di cera d’api, 1 cucchiaio di burro di karitè, un piccolo quantitativo di profumatissimo olio di mandorle dolci,1 cucchiaino del nostro miele preferito, una pastiglia di vitamina E e il solito vasetto di vetro. Come per le altre preparazioni, bisogna sciogliere gli ingredienti tutti insieme a bagnomaria, dopodiché aggiungere il vostro miele preferito e un olio essenziale a scelta. Infine lasciate il tutto a riposare per le canoniche 24 ore.

Il karité, una pianta dalla quale si ricava un burro particolarmente morbido, è una sostanza diffusamente utilizzata in cosmetica in virtù delle sue ottime proprietà emollienti e protettive. Come abbiamo visto, il karitè è essenziale se si vuole preparare un burrocacao fai da te. Per questa ricetta servono olio di mandorle dolci, burro di karité e tocoferolo alla vitamina E. All’interno di una capiente ciotola di vetro o di plastica, ponete 8 cucchiaini di burro di karité. Aggiungete poi 3 cucchiaini di olio di mandorle dolci. L’olio di mandorle contribuirà a conferire al burrocacao un odore e un aroma particolarmente gradevole. Infine, versate poche gocce di tocoferolo.

A questo punto iniziate la lavorazione del composto. Con lo stesso cucchiaino con il quale avete versato i vari ingredienti nella ciotola, pigiate il burro di karité ed amalgamatelo con gli altri ingredienti. Qualora desideriate ottenere un burrocacao meno duro, potreste anche aggiungere uno o più cucchiaini di olio di mandorle ulteriore e continuare poi ad amalgamare. Per rendere più uniforme il preparato, utilizzate un frullino elettrico. Dovrete alla fine ottenere una sottile e pastosa poltiglia dal classico colore biancastro. A questo punto il vostro burrocacao si potrà considerare quasi pronto. Verificatene la corretta consistenza e ponetelo all’interno di un classico contenitore per rossetto o burrocacao che non vi serve più, dopo ovviamente averlo accuratamente pulito. Mettetelo poi in frigorifero per almeno due o tre ore in modo che il prodotto possa opportunamente solidificarsi.

Al burrocacao preferite un balsamo per le labbra? Anche in questo caso, la ricetta è facile e veloce. Servono 7 cucchiaini di un olio vegetale a scelta, 2 cucchiaini di cera d’api, 6 gocce di olio essenziale a piacere. Versate gli ingredienti in un pentolino e fate sciogliere a bagnomaria. Dopo che la cera si sarà liquefatta, vi basterà versare tutto in uno stampo: potete utilizzare piccoli contenitori in metallo. Utile da tenere in borsa, questo balsamo naturale per le labbra sarà un pensiero delizioso da regalare anche a mamme e amiche. La natura ci aiuta a risparmiare e diventare più belle con poco.

