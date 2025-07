Trovare un taglio che valorizzi la chioma può non essere semplice se hai i capelli fini. Il rischio è quello di svuotare troppo le lunghezze, per questo spesso si preferiscono hair style corti o medi e pari. Ma non è necessario dover rinunciare alla chioma lunga e a dare un po’ di movimento, basta trovare la soluzione giusta. In questo caso viene in tuo aiuto Serena Autieri, che ha dato volume e dinamicità ai capelli attraverso i kitty layers, ovvero delle microscalature quasi impercettibili. Un’idea assolutamente da copiare.

Il taglio di Serena Autieri

A rendere perfetto il taglio di capelli di Serena Autieri per chi ha i capelli sottili sono le microscalature, che danno un effetto dinamico senza svuotare troppo la chioma. Così si dona movimento e leggerezza alle lunghezze, e si creano dei punti focali su collo, mento e zigomi. Inoltre è un hair look particolarmente semplice da acconciare e mantenere e non avrai bisogno di andare troppo spesso dal parrucchiere per i ritocchi.

Il segreto? La frangia

Il tocco in più per un taglio scalato come quello di Serena Autieri è la frangia. Fai come lei e scegline una a tendina in modo da catalizzare l’attenzione sugli occhi. In questo modo otterrai anche una base per creare nuovi microlivelli di scalatura e aggiungere volume. Sceglila soprattutto se hai i capelli lisci, perché aggiunge un boost di movimento e definisce la silhouette del taglio.

I colori giusti per i capelli scalati

Per completare l’opera, se decidi di tagliare i tuoi capelli fini come Serena Autieri per dare movimento e volume, dovresti anche scegliere un colore con contrasti e riflessi che enfatizzino le scalature. Puoi puntare su un brown sugar che aggiunge tridimensionalità alla chioma con i suoi riflessi, oppure se vuoi un colore chiaro potresti optare per un biondo champagne. Perfetti anche i giochi di contrasti, come aggiungere leggere schiariture o un reverse balayage. Se ti piace osare e ami i look più aggressivi, l’idea giusta può essere un Neapolitan Ice Cream, l’hair look che unisce biondo, castano e rosa. L’importante è evitare che il colore sia piatto e uniforme.

Prendersi cura dei capelli sottili

Se hai i capelli sottili come Serena Autieri, impara a prendertene cura nella maniera giusta. Scegliere il taglio perfetto non sarà sufficiente: dovrai fare attenzione anche a mantenerli il più possibile in salute. Parti dallo shampoo scegliendone uno volumizzante e rinforzante. Non dimenticare maschere e oli che idratino profondamente il capello e riducano il rischio di rottura. E inoltre evita i siliconi che appesantiscono la capigliatura. Quando asciughi la chioma, evita di strofinare con l’asciugamano ma tampona delicatamente, poi utilizza un pettine a denti larghi o le dita della mano. Limita l’utilizzo di phon e piastra, scegliendo temperature moderate. Se poi nella tua alimentazione inserirai alimenti ricchi di vitamine, ferro e Omega-3 avrai risultati eccellenti.

