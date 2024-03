Come fare una maschera viso in base al tuo tipo di pelle

T utte le pelli richiedono trattamenti cosmetici e curativi dedicati che rispettino le loro caratteristiche naturali.

Le maschere viso sono un incredibile alleato per fare in modo che la nostra pelle rimanga sana e bella, ma è importante scegliere quella giusta e seguire il metodo d’applicazione migliore per trarne il miglior vantaggio possibile.

Una beauty routine tutta naturale

La pelle del nostro viso ha bisogno di continue cure e attenzioni soprattutto quando sono presenti impurità ed imperfezioni. Con il passare del tempo, inoltre, è indispensabile apportarle il giusto nutrimento, intensificando i trattamenti di bellezza. Un’ accurata pulizia quotidiana ed una sufficiente idratazione sono gesti indispensabili ed essenziali per mantenere il viso giovane e compatto. Per assicurare la giusta protezione contro le aggressioni esterne e per nutrire in profondità, è necessario applicare periodicamente anche una maschera di bellezza.

In natura esistono prodotti efficaci con cui è possibile realizzare una maschera cosmetica economica e benefica.

Come realizzare maschera e scrub per combattere l’inverno

La beauty routine è importante soprattutto in inverno. In questa stagione, infatti, i livelli di Vitamina D sono molto bassi e la pelle ne risente, apparendo spenta e opaca. Scrub e maschera sono quindi due step fondamentali che non devono mai mancare nella skincare quotidiana, anche fatta con prodotti assolutamente naturali.

Scrub perfetti per la stagione invernale

Lo scrub permette di esfoliare la pelle del viso, rimuovendo le cellule morte e preparando la pelle a ricevere i trattamenti successivi previsti dalla skincare, sieri o creme idratanti: il risultato è una pelle più liscia e luminosa. In inverno si può preparare uno scrub a base di zucchero, bicarbonato e miele, oppure a base di farina d’avena, zucchero e vino rosso. Per la pelle mista si può creare uno scrub molto semplice con succo di limone e bicarbonato, dalle forti proprietà antibatteriche.

Un ingrediente che non deve mai mancare nella cura e nella pulizia quotidiana della pelle è l’aloe vera, vero e proprio antiage naturale: può essere unito allo zucchero di canna, a qualche goccia di limone, un po’ di miele e infine un albume sbattuto.

Maschere per un viso a prova di freddo

Per affrontare la stagione invernale è necessario fare 1 volta alla settimana una maschera che idrati la pelle e le dia sollievo dalle irritazioni che spesso le temperature basse causano. Come precedentemente accennato, l’aloe è un ingrediente fondamentale e, unito a mezzo cetriolo frullato e a un cucchiaino di bicarbonato, può essere messo in posa sul viso una ventina di minuti: basterebbe anche solo la polpa dell’aloe in purezza per creare una maschera efficace.

Maschera per pelli sensibili

Per chi ha la pelle particolarmente secca e sensibile, si consiglia una maschera a base di yogurt bianco, miele e patata ammorbidita dalle proprietà lenitive e antinfiammatorie.

Per una maschera particolarmente idratante ed emolliente si possono unire l’olio di oliva, il miele e lo zucchero di canna.

Chi ha la pelle grassa è soggetto maggiormente alla comparsa di fastidiosi punti neri e brufoletti, causati dall’eccesso di sebo che ostruisce i pori. In questo caso si consiglia di creare una maschera a base di carciofo bollito (in acqua a limone) frullato, mescolato allo yogurt bianco.

Vediamo quindi nel dettaglio alcune ricette per eseguire in casa una maschera perfetta con ingredienti naturali.

Maschera viso all’aloe vera

Chi presenta la pelle sensibile dovrebbe sempre ricorrere ad una beauty routine che includa una maschera per il viso a base naturale da applicare almeno due volte alla settimana. Chi soffre di tendenza all’arrossamento del viso può trovare un ottimo rimedio nella maschera a base di aloe vera, da sempre nota per le sue proprietà lenitive e rinfrescanti. Per prepararla, basta mescolare in una ciotola un cucchiaino di gel di aloe insieme ad un po’ di miele. Il tempo di posa è di circa 15 minuti, dopo i quali è possibile risciacquare e infine asciugare il viso tamponando delicatamente con un asciugamano. Quest’applicazione è molto raccomandata anche nel caso in cui ci sia stata un’eccessiva esposizione al sole.

Maschera di freschezza con yogurt e cetriolo

Le esperte di maschere fai da te conosceranno senz’altro tutti i benefici dello yogurt nel caso di pelle sensibile. Per realizzare una maschera dall’effetto efficace basta creare un composto a base di yogurt, miele ed eventualmente aggiungere un pizzico di cacao in polvere. Lo yogurt è ricco di probiotici e svolge un eccellente effetto lenitivo sulla pelle arrossata o disidratata. Allo stesso modo, è possibile realizzare una maschera con albume d’uovo, cetriolo e miele. Questo trattamento è particolarmente indicato per chi soffre di sfoghi cutanei e necessita di un’azione sia lenitiva che antisettica. Il miele, in generale, è un potente antibatterico dalle riconosciute proprietà nutritive.

Maschera al burro di karitè per donare elasticità al viso

Il burro di karitè è noto per le sue proprietà idratanti, emollienti e rigeneranti. Se applicato in viso, questo prodotto è in grado di donare elasticità e morbidezza alla pelle rendendola particolarmente luminosa. Per realizzare la maschera occorre far sciogliere un cucchiaio di olio di karitè insieme ad uno di olio d’oliva. Se si preferisce, è possibile aggiungere una goccia di essenza di lavanda o arancio. Si può quindi procedere ad un’applicazione di almeno 15 minuti e poi ripulire con del latte detergente delicato.

Maschera antistress al cioccolato

Il cacao è uno degli elementi che tutti amano e introdurlo anche nella nostra routine per la bellezza è un motivo in più per amarlo. Fin dai tempi antichi, il prodotto veniva utilizzato anche per curare il corpo umano. Forse non tutti sanno che con il cacao si possono creare dei composti dagli effetti benefici. Si tratta, infatti, di un antiossidante naturale, ottimo per la nostra cura della bellezza. Inoltre, è anche il miglior alleato nella preparazione di una maschera antistress.

La vita quotidiana mette tutti noi a dura prova. Per questo motivo, è giusto regalarsi almeno una volta a settimana un momento tutto per noi, un momento di puro piacere e relax. Le pause dallo stress sono molto importanti ed effettuarle regalando alla nostra pelle una maschera al cioccolato è quel tocco in più, soprattutto perché si tratta di un preparato fatto in casa e quindi del tutto naturale. Facendo la maschera al cioccolato si noterà facilmente che la pelle del viso apparirà più lucente e fresca. Inoltre, una maschera anti stress dona anche un profumo diverso e molto piacevole alla pelle del viso.

Come si prepara la maschera al cioccolato

Per preparare una maschera antistress al cioccolato, iniziate prendendo due cucchiai di cacao amaro in polvere, uno di miele e un altro di cannella in polvere e dello yogurt; vi serviranno anche una ciotola e un cucchiaio da cucina. Sono pochi gli elementi da aggiungere alla ricetta per la maschera al cacao, ma i benefici sono davvero numerosi, tra i quali un effetto fresco e una pelle liscia e levigata. Versate lo yogurt nella ciotolina, aggiungete il cacao in polvere e amalgamate per bene. Inserite il cucchiaio di miele e quello della cannella in polvere e mescolate tutto. Il risultato del composto della maschera deve risultare liscio. Una volta raggiunto questo risultato, il composto deve riposare in frigo per una mezz’oretta. Copritelo con la pellicola, in modo da proteggere la maschera. Ricordatevi di amalgamare il composto ogni dieci minuti circa.

Maschera antistress: la variante al cacao

Un’alternativa al cioccolato per preparare la maschera antistress è il cacao. Per realizzare la maschera antistress al cacao servono tre semplici ingredienti, che è facile avere già in casa, o comunque facilmente reperibili: bastano due cucchiaini di cacao amaro in polvere, un cucchiaino di miele e un cucchiaino di yogurt bianco. Unire lo yogurt con il cacao e amalgamare bene il tutto in una ciotola, poi aggiungere il miele fino a che non risulti un composto liscio. Coprire con la pellicola trasparente e far riposare in frigo per mezz’oretta, mescolando ogni dieci minuti circa.

La maschera deve essere ben fredda per stimolare e idratare al meglio il nostro viso. Bagnare un po’ il viso con acqua tiepida e, con l’aiuto di un pennello a setole piatte, preferibilmente naturali, stendere la maschera sul viso. Lasciare agire per dieci minuti mentre si è in posizione sdraiata con la testa un po’ inclinata davanti. Poi si può iniziare a bagnare il viso delicatamente con una spugnetta e, infine, togliere la maschera con abbondante acqua, aiutandosi magari con un po’ di sapone. Avere l’accortezza di asciugare il viso senza strofinare, ma picchiettando con una carta morbida, un fazzoletto o un panno di cotone o in microfibra.

Maschera miele e cannella per eliminare le impurità

Per idratare la pelle del viso e renderla morbida e setosa, ma soprattutto per eliminare le impurità e i punti neri è opportuno applicare una maschera facciale a base di miele e cannella almeno 1-2 volte a settimana. Il miele è un potente antibatterico, ma ha anche proprietà antiossidanti e nutritive, quindi è soprattutto indicato per chi ha la pelle secca e vuole mantenere il viso sempre giovane. Per ottenere dei buoni risultati è sempre opportuno acquistare del miele biologico che sia privo di conservanti e altre sostanze chimiche. Insieme al miele, per la maschera facciale si può utilizzare la cannella, una spezia dalle forti proprietà antibatteriche, che previene la formazione di punti neri, brufoli e infiammazioni cutanee. La maschera facciale miele e cannella può essere utilizzata su tutti i tipi di pelle, anche quelle più delicate visto che è idratante e nutriente.

Come preparare la maschera miele e cannella

Per preparare la maschera facciale a base di miele biologico e cannella vi serviranno:

Un cucchiaio di cannella in polvere;

3 cucchiaia di miele;

Una ciotola;

Una spatola in legno;

Una fascia per capelli.

In una ciotola di piccole dimensioni è necessario versare la cannella in polvere e il miele, mescolare con la spatola in legno per creare un composto omogeneo e liscio. Quando la maschera sarà pronta, bisognerà applicarla sul viso, ma prima è necessario proteggere i capelli indossando una fascia. La maschera al miele e cannella può essere molto difficile da applicare, quindi vi consigliamo di usare una piccola spatola in silicone, così da evitare che coli o vi sporchi i vestiti. Per rendere la pelle idratata e nutrita si consiglia di lasciar agire la maschera per almeno dieci minuti e in seguito risciacquare con abbondante acqua tiepida. Se vi sono ancora tracce di miele, si possono rimuovere con un batuffolo di cotone imbevuto nel latte detergente.

Maschera miele e cannella per pelli grasse

Se si ha la pelle molto grassa e ricca di impurità, si può realizzare una maschera facciale con miele, cannella e l’aggiunta di alcune gocce di succo di limone. Il limone ha proprietà astringenti e antisettiche, quindi è perfetto per chi ha l’acne o la pelle molto grassa. Nella ciotola, con il miele e la cannella, dovrete aggiungere 3-4 gocce di succo di limone e mescolare fino a quando tutti gli ingredienti si saranno amalgamati. La maschera deve rimanere in posa per 5-8 minuti, altrimenti la pelle inizierà a irritarsi e arrossarsi.

Maschera al kiwi per ringiovanire la pelle

Il kiwi è un frutto incredibile, infatti contiene una serie di sostanze nutritive che oltre a far bene alla salute, può essere utilizzato come prodotto beauty conferendo una luce bellissima alla pelle.

Tante sono le sue proprietà: ringiovanisce la pelle attraverso la rigenerazione delle cellule, poiché contiene diverse sostanze nutritive, in particolare le vitamine C ed E, nonché vari antiossidanti che sono essenziali per rafforzare e ringiovanire la salute della pelle. Il kiwi è in grado di migliorare il colorito dell’incarnato, infatti il contenuto di antiossidanti, in particolare la vitamina C, lavora come uno schiarente naturale per agire sulle macchie scure e illuminare la pelle. Oltretutto, la vitamina C aiuta anche a mantenere la pelle elastica e ferma in quanto favorisce la produzione di collagene.

La presenza degli antiossidanti aiuta a neutralizzare gli effetti dei radicali liberi, accelerando così il processo di rigenerazione e rallentando i segni dell’invecchiamento.

Inoltre ha proprietà antinfiammatorie naturali che aiutano a combattere l’acne e le macchie, nonché a liberare i pori ostruiti. Perfino i semi neri del kiwi possono esse utilizzati come esfoliante per le cellule morte della pelle, rendendola liscia e perfetta. Se siete curiose allora, vediamo insieme come fare una maschera per il viso al kiwi.

Occorrente

1 kiwi

1 banana

un cucchiaio di yogurt

Le banane si prestano bene ad essere abbinate al kiwi per questa maschera di bellezza, poiché ricche di potassio, vitamine e acqua che aiuta a nutrire e idratare la pelle, rendendola morbida ed elastica. Lo yogurt invece è ricco di acido lattico che funziona come un esfoliante per rimuovere le cellule morte dalla pelle, attutisce le macchie, riducendo la pigmentazione e accelera la crescita di nuove cellule cutanee.

Come preparare la maschera viso al kiwi

Per preparare questa maschera sbucciate un kiwi e mettete la polpa in una ciotola, quindi schiacciatela con una forchetta. Unite poi una banana sbucciata al kiwi e schiacciate anche questa. Infine unite un cucchiaio di yogurt bianco. Mescolate gli ingredienti accuratamente fino a formare una pasta omogenea. Dopo aver preparato la maschera, rimuovete ogni traccia di trucco e sciacquate il viso. Stendete la maschera in modo uniforme sul viso. Lasciate in posa per 20-30 minuti. Strofinate delicatamente la maschera sulla pelle e poi rimuovetela con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida. Lavate con acqua tiepida e asciugate. La vostra pelle sarà più luminosa.

Maschera viso all’albume d’uovo e miele: i benefici

L’albume dell’uovo è ricco di proteine, minerali e vitamine. Non tutti sanno che l’albume può essere un fedele alleato della nostra bellezza; è ottimo per tonificare la pelle del viso e renderla luminosa e sana, dona un temporaneo effetto lifting ed aiuta, nel tempo, a schiarire le macchie della pelle. Il miele è una miniera preziosa per la bellezza della pelle e per la salute dell’organismo possedendo innumerevoli proprietà più che benefiche per il nostro organismo. Realizzare una maschera per il viso con albume di uovo e miele è davvero semplice.

Come realizzare la maschera viso con albume e miele

Una volta separato l’albume dal tuorlo, frullate per qualche secondo l’albume dell’uovo con un cucchiaio di miele fino a quando i due ingredienti sono ben emulsionati. A questo punto, versate il composto appena ottenuto in una ciotola e, con l’aiuto possibilmente di un pennello dalla punta piatta, applicatelo su viso e collo. Durante l’applicazione, evitare il contorno occhi. Non è necessario esagerare con l’applicazione della maschera; un sottile strato è sufficiente. Lasciate il tutto in posa per circa venti minuti. Dopo il tempo di posa, procedete alla rimozione della maschera; per farlo, potete utilizzare o una spugnetta umida oppure sciacquate il viso direttamente con acqua tiepida. Una volta asciugato il viso, applicate una crema idratante. La vostra pelle apparirà luminosa, liscia e compatta. Potete ripetere questo trattamento una volta a settimana. Se avete costanza nel prendervi cura della vostra pelle i risultati non si faranno attendere! Oltre i vari trattamenti di bellezza, ricordatevi di struccarvi la sera prima di dormire perché è fondamentale far “respirare”; utilizzate, infine, i prodotti che più si adattano al vostro tipo di pelle e che rispondono alle vostre esigenze.

Maschera viso con i datteri: le proprietà

I datteri sono quegli alimenti che fanno parte della tradizionale frutta secca che si serve soprattutto durante le festività natalizie. Non tutti sanno, però, che possono essere impiegati anche in campo estetico; al loro interno, infatti, oltre a sostanze come il ferro, magnesio e potassio, sono presenti anche i flavonoidi, ovvero quegli elementi che contrastano l’invecchiamento della pelle. Pertanto i datteri possono fornire un’efficace base per creare una perfetta maschera di bellezza. Ogni ingrediente adoperato per realizzare la maschera ha delle funzioni ben specifiche: il latte ha proprietà idratanti, il miele agisce come antibatterico e antiinfiammatorio e, infine, il semolino viene utilizzato come scrub che deterge in profondità i pori

Come realizzare la maschera viso con i datteri

Per creare una maschera per il viso con i datteri occorre innanzitutto lavarli con cura (ne bastano 5), aprirli e privarli dei semi; una volta aperti, andranno puliti anche all’interno. Successivamente, si andrà a far bollire mezza tazza di latte in un pentolino per almeno cinque minuti; al termine di questa operazione, vi si potranno immergere i datteri, lasciandoli in ammollo per circa 30 minuti. A questo punto il nostro composto è pronto per essere miscelato nel frullatore, aggiungendovi anche 2 cucchiai di miele e 1 cucchiaino di semolino. Il risultato sarà quello di una sorta di crema dalla consistenza abbastanza granulosa. Una volta ottenuto il nostro composto, potremo iniziare ad applicarlo uniformemente su viso e collo, tenendolo in posa per circa mezz’ora. Quando la maschera si sarà asciugata, si potrà strofinare il viso praticando leggeri movimenti con le dita della mano, per circa cinque minuti. Terminato questo tempo, si potrà poi procedere col risciacquare accuratamente il viso con acqua tiepida, asciugandolo poi con un panno pulito.

Maschera viso miele e limone

Il miele è un ingrediente prezioso dal punto di vista nutrizionale e un perfetto alleato nella preparazione di numerosi cosmetici. Grazie ai suoi non comuni benefici, esso viene adoperato nella produzione di varie creme, maschere e scrub per viso e corpo.

Per qualche secolo, il miele venne considerato un vero e proprio farmaco. Attualmente, la scienza ne conferma l’efficacia come antibiotico e disinfettante, utile a guarire piccole infezioni e lesioni superficiali.

Realizzare dei cosmetici “casalinghi” è molto più facile di quello che si possa immaginare. Ciò vi consentirà di ottenere trattamenti di bellezza economici e sfruttare le proprietà naturali degli ingredienti che preferite. Difatti, avrete l’opportunità di evitare l’impiego degli agenti chimici, i quali alla lunga sono nocivi e potenzialmente tossici.

Nell’interessante guida che vi propongo oggi, desidero mostrarvi come fare una semplice e ottima maschera per il viso al miele. Essa risulta ideale per coloro che hanno bisogno di idratazione e di un rimedio funzionale nel contrasto delle piccole impurità e dei pori dilatati.

Foto Getty

Maschera viso al miele e limone: gli ingredienti

Gli ingredienti che vi servono nel fare questa maschera per il viso sono il miele (emolliente naturale) e il succo di limone (valido aiuto contro le macchie della pelle). Oltre ad avere un elevato potere rivitalizzante e tonificante, il miele svolge un’azione nutritiva, lenitiva e sebo regolatrice. Il limone è famoso grazie alle sue proprietà dermopurificanti e astringenti, ma anche per il suo potere schiarente.

Un mix così ottenuto nutrirà la vostra epidermide e la proteggerà dalle più comuni imperfezioni, minimizzando il rischio di insorgenza di fastidiose infiammazioni e antiestetici brufoli. Gli effetti benefici del limone verranno amplificate proprio dal miele. Quest’ultimo, idratando e rilassando a dovere la cute, semplificherà il proprio assorbimento.

Maschera viso al miele e limone: procedimento

La maschera per il visto al miele e limone è abbastanza facile da realizzare. Innanzitutto, prendete una terrina o piccola ciotola e uniteci un cucchiaio di miele ad un cucchiaino da caffè pieno di succo di limone fresco.

Dopodiché, emulsionate per alcuni minuto e amalgamate il tutto con sufficiente energia. Questo finché il composto non risulterà omogeneo e non avrà assunto l’esatta consistenza e compattezza.

Per la deperibilità degli ingredienti, vi consiglio di preparare tale maschera al momento e mai in quantità elevate. In questo modo, potrete evitare uno spreco eccessivo e soprattutto che le proprietà benefiche del miele e del succo di limone si perdano. La maschera per il viso al miele andrà praticata e massaggiata dolcemente sul volto, tralasciando la zona del contorno occhi. Lasciatela in posa per 10 o 15 minuti e dopo risciacquate con diligenza e dell’abbondante acqua tiepida, in modo da rimuovere ciascun residuo.

I risultati saranno apprezzabili già dalla prima applicazione, donando immediatamente un aspetto più sano e rigenerato al viso. Questa maschera è ideale per ogni tipologia di pelle, dalla più secca alla più grassa. Difatti, essa è in grado di idratare al punto giusto, senza lasciare quel fastidioso e antiestetico effetto lucido. Potrete applicare questa maschera fino a 3 volte alla settimana.

Maschera viso effetto lifting

Questa maschera viso idratante a base di olio di argan e acqua di rosa è stata studiata per rivitalizzare la pelle, dando vita a un lifting fai da te naturale e delicato che restituisce al viso morbidezza e luminosità.

Maschera viso effetto lifting: come prepararla

Per realizzare la maschera viso rimpolpante si ha bisogno di 1 ciotola e 1 cucchiaino. Il tempo di preparazione è di soli 5 minuti. In una ciotola si versano 20 gocce di olio di argan e un tappo di acqua di rosa (oppure 20 spruzzi, se si ha un flacone spray). Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Applicare la maschera su tutto il viso, evitando il contorno occhi, con la punta delle dita, esercitando una leggera pressione sulla fronte, sugli zigomi e sull’ovale del viso.

Si può usare un pennello sulle zone del viso dove la pelle appare più secca.

Lasciare agire per 5 minuti, quindi, risciacquare. La pelle è ringiovanita: idratata e ritrova freschezza e compattezza.

Maschera defaticante viso e contorno occhi

Un viso stanco appare più vecchio. Per sbarazzarsi di occhiaie e gonfiori che opacizzano lo sguardo e delle rughette sottili, ecco una maschera viso ideale per rivitalizzare la pelle, a base di olio di avocado e acqua di fiordaliso. Anche in questo caso occorrono 1 ciotola e 1 cucchiaino. Il tempo di preparazione è sempre 5 minuti. In una ciotola versare 15 gocce di olio di avocado e 1/4 di tappo di acqua di fiordaliso (o 5 spruzzi) e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicare con la punta delle dita o con un pennello morbido anche sulle palpebre e sul contorno occhi. Lasciare in posa 5 minuti e risciacquare.

Maschera viso in tessuto

Le maschere viso in tessuto sono una soluzione per chi vuole un trattamento del viso pratico, rapido ed efficace. Esso però deve comunque dare dei risultati evidenti e consistenti. Generalmente le maschere in tessuto si utilizzano quando fa freddo in quanto proteggono la pelle e l’aiutano a non rovinarsi per le basse temperature. Ultimamente le maschere in tessuto stanno spopolando perché oltre a far risparmiare soldi sono anche una soluzione più sostenibile per l’ambiente. Leggendo questa breve guida si possono avere alcuni utili consigli e delle corrette informazioni su come fare la maschera viso in tessuto a casa.

Maschera viso in tessuto: occorrente

Olio vegetale

Echinacea

Maschera in tessuto

Acqua

Miele

Curcuma

Colino

Pentolino

Maschera viso in tessuto: preparazione

All’inizio bisogna procurarsi una maschera in tessuto che abbia i buchi per gli occhi e le labbra. In alternativa si può realizzare con le proprie mani ed adattarla alle esigenze del momento. In seguito bisogna mettere a bollire l’acqua in un pentolino. Successivamente si deve aggiungere l’echinacea e si lascia in infusione per almeno 10 minuti. Trascorso questo lasso di tempo si deve filtrare il tutto utilizzando un colino. Adesso bisogna far intiepidire l’infuso e poi aggiungere la curcuma ed il miele. A questo punto bisogna mescolare accuratamente il composto. Dopo questa operazione si deve immergere la maschera di tessuto nella soluzione.

Maschera viso in tessuto: applicazione

La maschera di tessuto va applicata sulla pelle pulita e perfettamente struccata. Per questo motivo è indispensabile lavare il viso con un detergente delicato. Non è consigliabile effettuare lo scrub in quanto l’azione esfoliante può aumentare l’assorbimento delle sostanze che sono contenute nella maschera. In questo caso si possono provocare delle irritazioni. In seguito bisogna applicare la maschera intrisa di liquido facendola aderire perfettamente al viso. La maschera di tessuto deve essere ben bagnata per non correre il rischio che non sia efficace. Prima dell’applicazione è importante massaggiare leggermente il viso con le mani.

Maschera viso in tessuto: rimozione

Dopo aver lasciato in posa la maschera per circa 10/15 minuti bisogna rimuoverla. Successivamente si deve massaggiare la pelle con due o tre gocce di olio vegetale (jojoba, riso, ecc). Questa operazione è fondamentale per ammorbidire ed al tempo stesso “sigillare” l’idratazione all’interno della propria pelle. Non bisogna risciacquare la pelle altrimenti si corre il rischio di eliminare parte degli attivi che sono stati assorbiti dalla pelle durante il tempo di posa. Queste maschere infatti, a differenza di quelle classiche all’argilla, non lasciano residui appiccicosi che bisogna rimuovere.

Maschera viso levigante con sale e miele

Il sale e il miele sono due ingredienti particolari, che uniti insieme creano una formula efficacie.

Il bicarbonato compie un’azione purificante e decongestionante della pelle, mentre il miele ripara, ammorbidisce e nutre. Infine il sale ha la funzione di rimuovere le cellule morte presenti sullo strato superficiale del derma. Questa maschera si può applicare una volta alla settimana, lasciandola agire il tempo giusto. Nella seguente guida ti spiego come fare una maschera levigante con sale e miele.

Maschera viso sale e miele: occorrente

1 cucchiaio colmo di miele

1 cucchiaio di bicarbonato

1 cucchiaio di sale fino

Panno morbido

Pennellino per viso

Spugnetta

Maschera viso sale e miele: preparazione

La prima cosa che devi fare è quella di preparare la maschera levigante con sale e miele. Lava bene una ciotola capiente e asciugala. Versa dentro il sale e il bicarbonato. Setaccia insieme i due ingredienti e aggiungi il miele. Mescola il composto con un cucchiaino, fino a renderlo compatto e omogeneo. Lascialo riposare per circa dieci minuti in luogo asciutto. Dopodiché, passa a pulire la tua pelle.

Maschera viso sale e miele: lavare la pelle

A questo punto la maschera levigante con sale e miele è pronta, ma prima di applicarla devi lavare la pelle. Scegli un detergente neutro e passalo sul viso e sulle parti del corpo che devi trattare con la maschera. Insapona bene la pelle con una spugna morbida e sciacquala abbondantemente con acqua tiepida. Ora asciuga il viso e il corpo con un asciugamano morbido e pulito. Questa fase è fondamentale perché aiuta a dilatare i pori, permettendo in seguito alla maschera di penetrare.

Maschera viso sale e miele: applicazione

Per concludere, passa ad applicare la maschera levigante con sale e miele sulla tua pelle. Se devi applicarla sul viso, lega i capelli e indossa una fascia, in modo da scoprire tutta la fronte. Raccogli con le dita una noce di maschera e stendila sopra la faccia. Esegui piccoli movimenti circolari in tutti i punti del viso, evitando il contorno occhio e l’area intorno alle labbra. Questo lavoro servirà a rimuovere le impurità accumulata sulla superficie del viso. Mentre se devi metterla su una parte del corpo come le gambe, siediti e distribuiscine due noci. In entrambe i casi lasciala agire per circa dieci-quindici minuti. Trascorso il tempo, sciacquala con acqua tiepida e tampona la pelle delicatamente con un asciugamano pulito. Infine la tua pelle apparirà luminosa e rigenerata.

Maschera viso limone e uovo

L’ingrediente principale di questa maschera viso per rimuovere le impurità è il limone, ricco di vitamina C e ideale per contrastare la formazione di rughe sul viso, lasciando inoltre una pelle elastica. In un contenitore mischiare il succo di limone, appunto, con l’albume dell’uovo, fino ad ottenere un composto denso. Una volta ottenuto, applicare il risultato picchiettando sul viso e lasciare agire per circa 15 minuti. Rimuovere poi la maschera utilizzando acqua tiepida.

Maschera viso yogurt e patata

L’amido contenuto nelle patate è una sostanza ottimale per la cura della pelle, creando un effetto lenitivo ed emolliente. Nelle patate, inoltre, sono contenuti antiossidanti, minerali e vitamine che forniscono una importante protezione contro i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento della cute. Prendere un contenitore e schiacciare una patata bollita e sbucciata, un cucchiaio di olio di oliva e tre cucchiai di yogurt. Mischiare ed ottenere il composto finale, il quale dovrà essere applicato sulla pelle per circa 15 minuti. A seguito di ciò basterà rimuoverlo sempre con acqua tiepida.

Maschera viso con olio di oliva e miele

Il miele è rinomato per la sua azione idratante e protettiva, perfetta per chiunque abbia pelle poco elastica e secca. Per poter creare questa maschera viso basterà mettere in un contenitore due cucchiai di olio extravergine di oliva e due cucchiai di miele; amalgamare il tutto e applicarlo sulla pelle. Dopo circa 20 minuti si potrà rimuovere e beneficiare degli incredibili effetti ottenuti.

Maschera viso con succo di mirtilli

I mirtilli, quali ottimi alleati per la riattivazione della microcircolazione della pelle, sono il principale ingrediente di questa maschera viso, ideale per ottenere un effetto rigenerante. Mischiare due cucchiai di olio di karité, due cucchiai di yogurt e succo di mirtilli. Spalmare la maschera sulla cute del viso e lasciare riposare per 20 minuti, dopo averla rimossa mettere una crema idratante per un effetto ancora più straordinario.

Come applicare le maschere viso in 6 passaggi

Vediamo ora quali sono i 6 passaggi da rispettare per applicare correttamente le maschere viso, godendo dei loro benefici per la pelle.

Pulizia del viso

Se si decide di fare una maschera viso bisogna prima struccarsi e detergere la pelle. Così facendo si possono rimuovere i residui di sebo e le particelle inquinanti. In questo modo si ha un maggiore assorbimento della maschera. Quando i pori non sono più ostruiti si può cominciare l’applicazione della maschera. Per le persone che hanno la pelle grassa è consigliabile utilizzarne una che combatte anche i punti neri.

Stesura con il pennello

Per la stesura della maschera si può utilizzare un pennello tradizionale. Quest’ultimo infatti è perfetto per le varianti liquide, ad esempio per le maschere idratanti. È invece consigliabile un applicatore in silicone quando si decide di utilizzare delle maschere purificanti. Cioè quelle nere oppure all’argilla in quanto sono abbastanza compatte.

Stesura con le mani

La stesura della maschera si può fare anche con le mani. Prima di eseguire questa operazione bisogna fare una manicure in modo che le unghie siano pulite. Si deve prendere poco prodotto alla volta e stendere la crema in modo uniforme. Si deve partire dalla fronte, passare per naso e mento fino ad arrivare al collo. Durante la stesura bisogna prestare particolare attenzione ed evitare il contorno occhi e le labbra. Questi parti sono molto delicate e vanno trattate con creme specifiche.

Tempo di posa

Ogni crema ha un apposito foglio illustrativo su cui è indicato per quanto tempo bisogna lasciare agire il prodotto. Generalmente il tempo varia tra i 5 ed i 15 minuti. Altre volte viene consigliato di far asciugare completamente la maschera. È importante attenersi alle indicazioni del foglio illustrativo per non correre il rischio di far seccare la pelle.

Rimozione della maschera

Dopo il tempo prescritto bisogna togliere la maschera. Per eseguire questa operazione non basta sciacquarsi con l’acqua. Essa non deve essere troppa calda altrimenti si possono provocare danni o scottature alla pelle. È consigliabile utilizzare poi una salvietta umida oppure un dischetto struccante. Non è opportuno l’utilizzo di asciugamani in tessuto ruvido perché si può irritare la pelle.

Idratazione della pelle

Prima di idratare la pelle utilizzando un tonico oppure una crema adatta bisogna spruzzare dell’acqua fredda sul viso. Successivamente si deve passare un leggero strato di crema sulla pelle. Ciò permette sicuramente di riequilibrare la produzione di sebo ed al tempo stesso aggiunge una sorta di “barriera protettiva” alla pelle. Infatti, una pelle purificata è molto più delicata del solito.