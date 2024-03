Maschera per capelli: i segreti per chiome perfette

U na maschera per capelli può fare magie se scelta bene e usata con cura. Ecco tutti i consigli per ottenere il meglio da questi prodotti di bellezza

Diversa da shampoo e balsamo, la maschera per capelli è un prodotto funzionale alla nutrizione e alla ristrutturazione del capello provato da agenti atmosferici e altre problematiche. Molte maschere sono particolarmente utilizzate durante il periodo estivo in quanto i raggi solari, l’acqua salata del mare, il cloro della piscina e l’umidità minano la salute della chioma, o nei cambi di stagione, quando le chiome risentono degli sbalzi di temperatura.

A tale scopo, le maschere nutrienti e ristrutturanti per capelli sono formulate con sostanze in grado di riparare la struttura del capello, rendendolo visibilmente più voluminoso e forte. Le maschere possono essere acquistate al supermercato, in farmacia o in centri specializzati, ma è anche possibile creare maschere fatte in casa con ingredienti naturali. Scopriamo tutti i segreti delle maschere per capelli per avere chiome perfette.

Maschera per capelli

Inutile negarlo: avere capelli sani e fluenti è un dono di natura, ma molto si può fare anche prendendosene cura. Stress, smog e inquinamento, insieme a spazzole, piastre e phon troppo ravvicinato, possono essere degli acerrimi nemici delle vostre chiome. Ed ecco che subentrano doppie punte, capelli secchi e sfibrati o problemi ancora peggiori come la forfora. Eppure bastano davvero dei piccoli gesti, da eseguire con costanza e regolarità, per prendervi cura dei vostri capelli. Uno di essi è l’applicazione di una maschera specifica, almeno una o due volte alla settimana.

Le maschere per capelli sono trattamenti formulati con oli, burri e altri ingredienti nutrienti; impiegano più tempo a nutrire i capelli rispetto al normale shampoo o balsamo, offrendo notevoli benefici in un singolo utilizzo. Questi trattamenti possono essere considerati come una sorta di balsamo per capelli ad alta potenza, poiché hanno benefici simili, come nutrire e rinforzare i capelli in profondità, ma sono più intensi e potenti. Le maschere per capelli possono anche mirare a risolvere problemi specifici dei capelli.

Esistono diversi tipi di maschere per capelli, a seconda della funzione da svolgere. Avremo maschere nutritive, maschere ristrutturanti, per capelli grassi, per capelli secchi, per capelli colorati, per lisciare il capello indomabile e per combattere i nodi. Tra gli ingredienti ricorre l’olio d’oliva, di jojoba, estratto di avocado, di ortica, di betulla, di edera, di ginepro e via dicendo. Ecco quindi per voi un’utile guida su come applicare correttamente la maschera per capelli.

Scegliere la maschera per capelli giusta

Innanzitutto dovete scegliere con cura la maschera che andrete ad applicare sulle vostre chiome: le maschere non sono tutte uguali e potreste ritrovarvi a peggiorare alcuni problemi che già avete, se optate per quella sbagliata. Il consiglio in questo caso, oltre a sentire il parere del vostro parrucchiere di fiducia, è quello di prediligere prodotti naturali: la cosmetica biologica è sempre più presente nelle migliori profumerie e perfino nei supermercati ben forniti, senza dimenticare l’autoproduzione, ma solo se siete già esperti in questo campo.

Shutterstock

Come applicare la maschera per capelli

Come usare una maschera per capelli? É molto semplice! Vediamo tutti i passaggi nel dettaglio.

Lavare i capelli

Prima di applicare la maschera ai capelli il primo step, essenziale, è il lavaggio. Per potenziare e rendere efficace l’applicazione della maschera ai capelli, occorre lavarli accuratamente con lo shampoo adatto alla propria capigliatura. Procedere ad un primo lavaggio da effettuare con acqua calda per preparare il capello all’azione nutriente e ristrutturante della maschera. Sciacquare abbondantemente e rifare lo stesso procedimento. Il lavaggio deve essere delicato, ma deciso, per una pulizia perfetta dei capelli. Lavate i capelli con il vostro shampoo abituale: anch’esso deve essere adatto alla tipologia della vostra chioma.

Dose ottimale di prodotto della maschera per capelli

Dopo avere effettuato correttamente il lavaggio dei capelli si tamponano con un asciugamano di spugna molto morbido. La morbidezza del tessuto è importante per non sfibrare ulteriormente i capelli appena lavati. Si raccomanda di tamponarli fino a renderli quasi asciutti. Un eccesso di umidità non favorisce l’assorbimento del prodotto.

Prendere il contenitore della maschera e se non ci sono indicazioni precise sulle modalità d’uso, prelevare la quantità di prodotto in proporzione alla lunghezza dei capelli. Per un capello di lunghezza media occorre circa la quantità di una noce di prodotto. Se i capelli sono corti o molto corti, la dose ottimale sarà inferiore. Per i capelli lunghi potrebbe essere necessaria una doppia dose. La giusta quantità di maschera si stabilisce anche in base alla densità del prodotto e al grado di secchezza dei capelli da trattare.

Applicazione

Ecco il momento dell’applicazione: con i polpastrelli o con un pennello da tinta, distribuite la maschera su tutte le lunghezze. Ricordate che, se avete capelli grassi, ove non c’è espressamente scritto, è preferibile non applicare la maschera anche sul cuoio capelluto. Le migliori maschere per capelli tendono ad essere ricche di ingredienti idratanti e riparatori, come il burro di karité, l’olio di cocco, l’olio di argan e l’olio di avocado, che possono aiutare a ricostituire i capelli e aumentarne la lucentezza.

Modalità di distribuzione della maschera

Il momento della distribuzione della maschera sui capelli, appena umidi, deve avvenire senza fretta. A seconda della lunghezza, si inizia a distribuire piccole quantità di maschera sui capelli divisi in ciocche. Partendo dalle radici fare attenzione a spalmare in modo uniforme la maschera fino alle punte. Con massaggi delicati si distribuisce il prodotto su tutta la capigliatura. Durante il massaggio districare i capelli con le dita per evitare ulteriori stress da pettine o spazzola. Se i capelli hanno una lunghezza medio-lunga, arrotolarli e posizionarli sulla testa per la posa.

Shutterstock

Rispettare i tempi di posa

Per applicare correttamente la maschera per capelli è fondamentale il tempo di posa: non abbiate fretta e, se ne avete la possibilità, avvolgete l’intera chioma in una cuffia o in della pellicola trasparente. In questo modo consentirete a tutte le sostanze nutritive della maschera di penetrare in profondità nel capello. Per ottenere capelli ancora più forti e luminosi, è consigliabile tenere la maschera sulle lunghezze per almeno venti minuti ed eseguire almeno un’applicazione alla settimana. Ma se i vostri capelli sembrano più secchi o danneggiati del solito, aumentate le applicazioni fino a due o tre volte alla settimana. Un consiglio? Non abbiate fretta: più prolungherete il tempo di posa, più i vostri capelli ne gioveranno.

Risciacquo

Trascorso il tempo di posa della maschera ai capelli si procede al risciacquo. Distribuire sulla capigliatura una piccola quantità di acqua calda o tiepida per emulsionare il prodotto. Massaggiare con movimenti rotatori e continuare il risciacquo con abbondante acqua. Per finire e per guadagnare in lucentezza, terminare il lavaggio con acqua quasi fredda, per chiudere le squame e rinforzare i capelli. Tamponare con un asciugamano e procedere con l’asciugatura, evitando l’asciugamano in testa, il phon a temperatura elevate e le spazzole o i pettini in plastica mente asciugate i capelli, onde evitare a questi di elettrizzarsi e di tornare ad avere lo stesso problema di prima. Il capello risulterà nutrito, ristrutturato e docile al pettine.

Maschera per capelli fatta in casa

Volete provare a realizzare una maschera per capelli fatta in casa? Seguite questa semplice guida.

Occorrente

4 cucchiaini di yogurt magro,

1 cucchiaino di miele,

1 cucchiaio di aceto,

1 cucchiaio di succo di limone,

una cuffia da bagno,

pettine,

phon.

Mescolate gli ingredienti ed applicate

Per prima cosa, fornitevi di tutti gli ingredienti di cui avete bisogno. Sceglieteli con cura, acquistate i migliori, anche a costo di spendere qualche soldino in più. Ricordatevi che ne va della salute dei vostri capelli, che come ben sapete non ha prezzo. Dopo avere procurato tutto, mettete in una bacinella: lo yogurt, il miele, l’aceto e il succo di limone. Mescolate gli ingredienti alla perfezione, magari aiutandovi con un cucchiaio d’acciaio, fino ad ottenere una sorta di crema compatta ed omogenea.

Raccogliete i vostri capelli, fermandoli con dei fermagli ed eventualmente facendo anche la classica coda di cavallo. In seguito applicate, utilizzando un piccolo pettine, la vostra maschera per capelli. Potete indossare sul capo anche la cuffia da bagno per evitare che la maschera possa macchiare i vestiti e soprattutto, per rendere i capelli ancora più uniti e compatti.

Lasciate in posa

È importante che i vostri capelli assorbano tutti i nutrienti presenti nella maschera per almeno mezz’ora. Successivamente potete sciacquare il capo con dell’acqua tiepida, avendo cura di eliminare tutti i residui della maschera alla perfezione. Se un lavaggio non basta a ripulire la vostra chioma dalla maschera e ne rimane qualche residuo, potete fare più lavaggi. Utilizzate anche lo shampoo della vostra profumazione preferita per eliminare l’odore dell’aceto; potrete magari optare per un buon shampoo al miele o anche al cocco. Molte donne finito questo trattamento utilizzano sui propri capelli anche il balsamo; è comunque consigliabile evitare il suo utilizzo, in quanto potreste appesantire troppo il cuoio capelluto e gli stessi capelli.

Asciugate i capelli

Una volta finito di lavare i capelli, potete asciugarli con il phon a temperatura tiepida. Prima però tamponateli con un asciugamano tiepido. Potete poi pettinare i capelli come più vi piace, magari utilizzando una spazzola, un pettine o anche la piastra per creare delle eleganti pettinature. Utilizzate per questa preparazione ingredienti naturali al massimo, evitando quelli troppo trattati o ricchi di sostanze conservanti; se c’è l’opportunità preferite prodotti completamente biologici. Certamente rendere i capelli forti e setosi con questa maschera vi potrà dare delle grandissime gioie e soddisfazioni.

Coccolate i capelli

Per avere capelli sani e vigorosi, pronti ad ogni acconciatura dovete coccolarli. Tutti i trattamenti vanno realizzati con calma, lasciando il tempo per agire e penetrare nel cuoio capelluto e nella chioma. Inoltre è buona regola curare l’alimentazione e stare all’aperto facendo movimento. La vostra chioma rispecchia il benessere psico-fisico della vostra persona. Quindi i momenti che passate con le maschere per capelli sono coccole anche per voi.

Come potenziare l’effetto della maschera per capelli

Per potenziare l’effetto della maschera per capelli servono pochi ingredienti: vi basterà seguire questi facili passaggi per avere chiome ancora più lucenti e setose.

Occorrente

maschera per capelli

pellicola trasparente

asciugacapelli

Applicare la maschera per capelli

Come primo passo lavare i capelli con un comune shampoo procedendo normalmente come si farebbe di solito e, dopo averli accuratamente sciacquati, tamponarli con un asciugamano. Si può ripetere la procedura di insaponamento e risciacquo per non più di due volte affinché non si rischi di danneggiare troppo il cuoio capelluto strofinandolo. Ora stendere abbondantemente la maschera per capelli su tutta la chioma, prendere un pettine e passarlo per tutta la loro lunghezza per far sì che il prodotto venga distribuito uniformemente sulla capigliatura. Esso deve essere preferibilmente a denti larghi.

Applicare la pellicola

Arrivati a questo punto, raccogliere i capelli con una molletta, si sconsiglia l’elastico perché potrebbe lasciare il segno se è stretto o non tenere i capelli fermi se troppo largo. Procedere prendendo la pellicola, quella che si adopera abitualmente in cucina va benissimo, staccare un pezzo abbastanza grande e avvolgere la testa in modo che i capelli siano completamente coperti. Se si desidera, usare guanti per non sporcarsi le mani e una maglia vecchia. Procurarsi un oggetto appuntito (per esempio il manico del pennello utilizzato per la tinta) e cominciare a creare dei piccoli fori nella pellicola cercando di comprendere uniformemente tutte le zone della testa.

Asciugare i capelli

Accendere infine l’asciugacapelli a velocità media ma facendo uscire l’aria calda, puntare quindi l’aria sulla testa: in questo modo grazie ai forellini precedentemente creati l’aria calda entrerà nella pellicola e andrà ad incrementare l’effetto della maschera. Continuare a scaldare finché i capelli non saranno abbastanza caldi e tenere così la testa coperta con la pellicola per almeno 15 minuti. Come passaggio finale, togliere la pellicola e terminare l’asciugatura dei capelli.