Tutti i benefici delle tisane, e come prepararle

T ra i tanti lasciti delle nostre nonne ci sono molte tisane davvero gustose e originali, oltre che benefiche per il tuo organismo.

Le tisane da sempre vengono bevute per le loro proprietà curative, diverse in base agli ingredienti che scegliamo di utilizzare, ma sono anche una coccola per noi stesse e una scusa per regalarci un momento di relax. Scopriamo quindi tutti i benefici delle tisane e quale scegliere, e come preparare tante tisane diverse in base alle nostre necessità.

Tisana con alloro e cannella

Se sei incuriosita da questa misteriosa ricetta e desideri assaporare l’antica tisana con alloro e cannella che veniva preparata al posto del tè dalle nostre nonne, per prima cosa sappi che si tratta di un rimedio davvero gustoso, ma non solo, perché è un infuso ricco di nutrienti e quindi saziante, ma anche diuretico, depurativo e digestivo.

Tisana con alloro e cannella: proprietà

Questa particolare tisana è composta da due ingredienti, l’alloro e la cannella, che lavorano in sinergia per:

Migliorare la circolazione sanguigna

Accelerare il metabolismo facendo bruciare i grassi più rapidamente

Prendersi cura del tuo fegato

Da secoli l’alloro viene usato nella medicina naturale; il suo nome latino, ovvero “laurus”, richiama i termini “laurea” e “laureato” che ne denotano virtù e potere. Questa pianta è ancora oggi molto usata per preparare la cucina tipica mediterranea, soprattutto per fare il ragù, ma già antichi romani e greci ne facevano ampio utilizzo.

Sia la cannella, in polvere o a stecche, sia l’alloro essiccato sono acquistabili in tutte le drogherie, nei negozietti di prodotti naturali e nei supermercati.

Tisana con alloro e cannella: ingredienti

Per preparare la tisana con alloro e cannella ti serviranno:

1 litro d’acqua

2 stecche di cannella

5 foglie di alloro

Tisana con alloro e cannella: preparazione

Metti l’acqua in una pentola e portala a ebollizione, poi spegni la fiamma e aggiungi i due ingredienti, lasciando riposare l’infuso per almeno 20 minuti. Quando sarà trascorso il tempo stabilito, lascia riposare l’infusione per almeno un’altra mezz’ora e poi filtra il composto, infine, versa il liquido in una bottiglia di vetro e conservalo.

Dovrai bere tisana durante la stessa giornata di preparazione: bevi la prima tazza a stomaco vuoto e le altre subito dopo i pasti principali.

Bevi l’infuso di cannella e alloro almeno due o tre volte alla settimana e stai a vedere quale benefico effetto la tisana avrà sul tuo organismo e sulla tua mente.

Tisana all’anice stellato

L’anice stellato è considerato un digestivo naturale. Inoltre, in passato gli si riconoscevano proprietà antivirali e antinfiammatorie e per questo motivo si utilizzava contro la tosse, l’asma, sintomi dell’influenza, disturbi alle vie respiratorie, ma è utile anche per combattere coliche, promuovere il sonno e l’appetito e per alleviare i dolori addominali, soprattutto quelli legati al ciclo mestruale.

Tisana all’anice stellato: ingredienti

Per preparare la tisana all’anice stellato hai bisogno di:

1 arancia

3 tazze di acqua

3 cucchiaini di karkadè

2 anici stellati

1 cucchiaio di zucchero

Tisana all’anice stellato: come prepararla

Spremi 1/2 arancia lavata e taglia l’altra metà a fettine. Porta a bollore le tazze di acqua, togli dal fuoco e unisci i cucchiaini di karkadé, lasciandoli in infusione per 3 minuti con gli anici stellati. Filtra, aggiungi il succo d’arancia dolcificato con un cucchiaio di zucchero e servi la bevanda calda con le fette di arancia.

Tisana zenzero e limone

Cerchi una coccola salutare da concederti in qualsiasi momento della giornata? Tra gli alleati di benessere in questa stagione il primo posto spetta sicuramente alla tisana zenzero e limone.

Dalla colazione al momento prima di andare a letto, infatti, questa bevanda può diventare uno dei rimedi migliori per mantenere il corpo in salute.

L’esclusivo mix tra lo zenzero, che rappresenta un antinfiammatorio naturale, e il limone dalle proprietà depurative a antiossidanti, fa di questa bevanda un vero e proprio elisir di benessere.

Tisana zenzero e limone: i benefici

I benefici della tisana zenzero e limone sono moltissimi. Eccone alcuni:

bevuta al mattino può aiutarti a ritrovare la carica e la giusta energia per affrontare al meglio la giornata;

per affrontare al meglio la giornata; l’unione tra zenzero e limone è perfetta anche per contrastare i classici malanni di stagione , come tosse, raffreddore e mal di gola;

, come tosse, raffreddore e mal di gola; dopo i pasti questa tisana migliora la digestione e contrasta i problemi di stomaco;

e contrasta i problemi di stomaco; se la bevi prima di andare a letto può aiutarti invece ad allentare lo stress e a sciogliere le tensioni muscolari, facilitando il sonno ;

; se sei a dieta, la tisana zenzero e limone è anche una valida alleata per accelerare il metabolismo, favorendo la naturale perdita di peso. Non solo, questa tisana presenta anche ottime proprietà per sgonfiare la pancia.

Tisana zenzero e limone: come prepararla

La tisana zenzero e limone può essere preparata anche in casa. Basta infatti far bollire 200 ml di acqua in un pentolino, aggiungendo un po’ di zenzero fresco grattugiato, insieme a mezzo limone a fette con la sua scorza. Una volta spento il fuoco, si lasciano gli ingredienti in immersione per 10 minuti e la tisana è pronta.

Tisana zenzero e limone: quale acquistare

Ma se non hai il tempo di preparala in casa, niente paura: in commercio puoi trovare moltissime tisane zenzero e limone di ottima qualità. Dai classici infusi alle bevande a freddo, non avrai che l’imbarazzo della scelta.

Tisana antinfiammatoria curcuma e zenzero

Sia la curcuma che lo zenzero si contraddistinguono tra le spezie per la loro potente azione in grado di contrastare o prevenire alcuni disturbi ristabilendo il benessere dell’organismo e alleviando il carico infiammatorio. Lo zenzero, in particolare, è in grado di favorire i processi digestivi ed è molto indicato anche in caso di nausee, viene infatti consigliato alle gestanti.

La curcuma è in grado di stimolare le difese immunitarie, è un antisettico e analgesico molto usato nella medicina Ayurvedica. Vediamo come preparare una tisana antinfiammatoria curcuma e zenzero che, con due semplici ingredienti, può portare una sensazione di benessere e energia alla nostra giornata.

Tisana antinfiammatoria curcuma e zenzero: ingredienti

Per preparare per una persona una tisana dall’efficacia antinfiammatoria a base di curcuma e zenzero occorre munirsi di alcuni semplici ingredienti: acqua, un cucchiaino di curcuma grattugiata fresca, un pezzetto di radice di zenzero, una fetta di limone, un po’ di miele per addolcire la bevanda. Sia la curcuma che lo zenzero si presentano sotto forma di radici: la prima è un bel color giallo acceso e la seconda giallo spento.

Si possono acquistare in molti supermercati, nei negozi bio e da fruttivendoli ben forniti. In alternativa, puoi comprarli in polvere. La curcuma ha un leggero sapore amaro, mentre lo zenzero fresco e piccante, ma entrambi sono molto piacevoli. Ricorda però che la curcuma tinge molto, quindi utilizza dei guanti in lattice oppure lava a lungo le mani dopo averla toccata!

Tisana antinfiammatoria curcuma e zenzero: procedimento

Per procedere con la realizzazione di questa tisana occorre innanzitutto portare ad ebollizione l’acqua, poi aggiungere curcuma e zenzero nelle dosi sopra indicate e lasciare cuocere a fuoco basso per un quarto d’ora all’incirca. Usando invece gli ingredienti in polvere, riduci il tempo di cottura a dieci minuti e, per quanto riguarda le dosi, lasciati guidare dal tuo gusto personale. Una volta terminata la cottura, è preferibile filtrare la tisana con l’aiuto di un colino, poi aggiungere una fettina di limone e un cucchiaino di miele, se gradito, al fine di addolcire un po’ il sapore della bevanda. Gusta subito questa salutare tisana antinfiammatoria al 100% naturale come momento di relax della tua giornata e vedrai presto i benefici!

Come fare una tisana antibiotica

I malanni di stagione, specie durante il periodo invernale, sono dei consueti passaggi che moltissime persone si trovano puntualmente a dover superare. I sintomi si ripetono, e sono: tosse, mal di testa, febbre, raffreddore e naso chiuso. Il bello è che spesso tutto questo non capita perché siamo stati imprudenti e ci siamo coperti in maniera inadeguata, ma perché siamo stati vittima di amici o conoscenti che, spesso inconsapevolmente, ce l’hanno trasmesso.

Niente paura. Ecco come fare una tisana antibiotica. La definiamo “antibiotica” non in senso letterale, come medicinale, ma per il suo insospettabile effetto contro i germi invasori. L’infuso è ottimo anche per le bronchiti croniche, l’asma e per il virus dell’herpes (di qualsiasi tipo), oltre che per la varicella.

Se si vuole usare come preventivo, basta prenderla una volta al giorno per due, tre giorni. Il sapore non è molto gradevole ma in compenso la sua azione risulta veramente efficace.

Vediamo come fare una tisana antibiotica: serviranno un limone bio intero, uno spicchio d’aglio e dell’acqua.

Tisana antibiotica: preparazione

Per preparare la nostra tisana antibiotica con effetti molto potenti, abbiamo bisogno di questa specifica procedura: prendiamo un limone e, una volta che l’avremo lavato per bene, mettiamolo dentro un pentolino, completamente immerso dentro l’acqua (chiaramente il limone dev’essere intero). La tisana dovrà essere concentrata, quindi utilizza un quantitativo d’acqua giusto per una tazza. Inserisci, inoltre, uno spicchio d’aglio rivestito della buccia. Si mette a cuocere regolando a fuoco medio; dal momento in cui inizia l’ebollizione si calcolano esattamente 7 minuti.

È opportuno non alzare troppo la fiamma e non prolungare il tempo di ebollizione, altrimenti il limone all’improvviso si bucherà e ne fuoriuscirà il liquido interno. La tisana risulterebbe ugualmente efficace ma il sapore verrebbe penalizzato. Inoltre è consigliabile scegliere un limone con la buccia spessa. Una volta che i sette minuti saranno trascorsi, andiamo a rimuovere il pentolino dalla fiamma, e rimuoviamo anche il limone e lo spicchio d’aglio che avevamo precedentemente inserito.

Aspettiamo che la tisana vada a intiepidirsi leggermente, in modo da berla a una temperatura corretta. Nel caso di problematiche legate alla febbre, puoi bere questa tisana con cadenza di 4 ore. Purtroppo non si può aggiungere zucchero perché favorisce la replicazione batterica. Se la si deve somministrare a un bambino è opportuno aggiungere un cucchiaino di miele, visto che è anche antinfiammatorio.