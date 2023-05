Come realizzare un trucco anni ’50

Il make-up ispirato agli anni '50 è, allo stesso tempo, d'impatto ed elegante ed è facile da realizzare. In quell'epoca si tendeva a mantenere una base naturale e opaca. La forma ovale del viso era il "modello" considerato più armonico e predominante e per ottenere questo effetto si faceva ricorso al contouring. Per rispettare l'idea di un incarnato pallido, si coloravano appena gli zigomi e con tonalità tenui come rosa e pesca. Le sopracciglia venivano infoltite. Di gran moda erano le cosiddette sopracciglia "ad ali di gabbiano". Gli occhi venivano truccati in modo semplice: a un velo di ombretto seguiva l'eyeliner per dare intensità allo sguardo. Il trucco delle labbra, invece, era dominato dal color rosso.

Preparate la base

Dopo una accurata detersione della vostra pelle, applicate un fondotinta opaco. Potete anche applicare un velo di cipria sopra.

La sfumatura

Prestate particolare attenzione a sfumare il blush, utilizzando poco prodotto per volta.

Le sopracciglia

Passate ora alle sopracciglia, modellandole e delineandole con una matita apposita.

Gli occhi

Applicate un po' di correttore e della cipria sulle palpebre. Successivamente, stendete un ombretto neutro e sfumatelo sulla palpebra verso l'alto. Nella piega dell'occhio, aggiungete un tocco di ombretto tortora per dare profondità allo sguardo. Prendete poi un pennello angolato e tracciate la linea con un ombretto scuro. Per dare un effetto più definito passate sopra l'eyeliner. Infine, applicate il mascara in abbondanza sulle ciglia superiori.

Le labbra

Vi serviranno un rossetto rosso e matita dello stesso colore. Realizzate il contorno con la matita e poi applicate il rossetto.