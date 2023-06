Come realizzare un trucco anni ’60

G li anni '60 sono stati un decennio di grandi rivoluzioni e trasformazioni sociali e culturali. Cambiamenti che hanno influenzato tanti aspetti, anche quello del make-up.

Occhi ingranditi, ciglia finte, eyeliner grafici sono sono alcune delle caratteristiche. Se volete realizzare un make-up anni '60 ecco una guida tutta per voi.

La base

Dopo una corretta detersione della pelle, come prima cosa applicate un primer luminoso con perlescenze. Poi stendete un fondotinta leggero (preferibilmente in crema) sulla pelle e applicate la cipria solo nelle zone critiche. Dosate attentamente il blush: ne vasterà un pochino sulle gote. Infine, applicate l'illuminante sugli zigomi.

Sopracciglia e occhi

Passate ora alle sopracciglia. Modellatele e delineatele con una matita per le sopracciglia.

Dedicatevi ora agli occhi, Come prima cosa uniformate le palpebre con un correttore e poi fissate con la cipria. Sulla palpebra mobile sfumate un ombretto chiaro (panna o nocciola). Se volete osare un po', affidatevi alle tonalità pastello. Nella piega dell'occhio tracciate dei piccoli tratti con una matita marrone, partendo dall'interno all'esterno. Lungo la rima ciliare superiore fate una riga di eyeliner grafica. All'interno dell'occhio applicate una matita color panna mentre nella palpebra inferiore create dei piccoli tratti con l'eyeliner, come se steste disegnando delle ciglia, Per finire applicate il mascara e le ciglia finte sulle ciglia superiori e inferiori.

Le labbra

Manca l'ultimi passaggio: truccare le labbra. Applicate un rossetto nude (in quel periodo andavano per la maggiore i rossetti opachi), scegliendo tra matte o glissato. Se volete dare un tocco di lucentezza, affidatevi a vaselina o lucidalabbra.