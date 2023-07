L a scelta del detergente viso non è semplice soprattutto perché sul mercato ci sono tante possibilità, dall'olio bifasico alla mousse fino al latte detergente. Ecco i nostri consigli per una detersione

La cura della pelle del viso non può prescindere dalla detersione, ossia dall’eliminazione di impurità come smog e polvere, sebo in eccesso e soprattutto residui di trucco. L’utilizzo quotidiano di un detergente di qualità ti aiuta a mantenere la pelle idratata e luminosa e a prevenire i segni dell’invecchiamento. Se ti è mai capitato di andare a letto senza lavare il viso o addirittura senza togliere il trucco, avrai senza dubbio notato come saltare questi step fondamentali significhi svegliarsi al mattino con una pelle secca e spenta. Utilizzare il detergente può inoltre migliorare l’assorbimento dei principi attivi contenuti nell’idratante e negli eventuali ulteriori trattamenti (ad esempio, il siero). Ma come scegliere il detergente per il viso adatto a te? Il tuo tipo di pelle gioca un ruolo fondamentale in questa scelta.

Quale detergente viso scegliere se hai la pelle secca o sensibile

Se hai la pelle secca o sensibile, evita tutti i detergenti troppo aggressivi, inclusi quelli contenenti microgranuli, acidi e retinoidi. Prediligi un prodotto che non fa la schiuma in modo da evitare di seccare o irritare la pelle ancora di più: il sapone è assolutamente vietato per questo tipo di cute! Tra i detergenti più indicati per chi ha la pelle secca o sensibile troviamo il latte detergente e l’olio bifasico che può essere utilizzato sia per rimuovere il trucco (ma tieniti lontana dal contorno occhi!) sia per detergere la cute.

Quale detergente viso scegliere se hai la pelle grassa

Se, invece, hai la pelle grassa, prediligi un detergente in grado di pulire in profondità la pelle, eliminandone le impurità e il sebo in eccesso. I gel e le mousse schiumogeni sono particolarmente efficaci nell’eliminazione del sebo pur mantenendo la pelle idratata: utilizzali con acqua tiepida perchè quella calda potrebbe seccare eccessivamente la cute.

Se hai la pelle particolarmente grassa puoi anche provare un detergente viso con scrub esfoliante, da applicare sul volto con piccoli movimenti rotatori. Esistono moltissimi tipi di scrub: quelli contenenti microgranuli hanno un’azione più abrasiva di quelli contenenti polveri e, quindi, sono sconsigliati per l’uso quotidiano.

I detergenti viso specifici per chi soffre di acne

Se soffri di acne, utilizza detergenti viso pensati apposta per combattere questo disturbo della pelle del volto. In genere, i detergenti viso per l’acne contengono acido salicilico, una sostanza in grado di liberare i pori ostruiti e di ridurre la produzione di sebo, contribuendo a ridurre gli sfoghi.