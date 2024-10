La nostra pelle è sottoposta di frequente ad agenti esterni che possono stressarla, fra cui il make-up. Per lasciare la pelle libera di respirare e priva di impurità, non dobbiamo mai dimenticare di struccarci, ma come trovare il prodotto giusto? Sostanze come la paraffina e i siliconi sono spesso presenti nell’INCI degli struccanti, e non fanno che aumentare le impurità della pelle. Inoltre chi ha la pelle grassa, in particolare, può avere difficoltà a trovare uno struccante che non la renda ancora più unta. Vediamo allora come fare uno struccante viso in casa.

Come fare uno struccante viso naturale

È importante sottolineare che oltre ai prodotti disponibili sul mercato gli struccanti possono essere anche naturali e da preparare in casa. Da qualche anno, però, grazie alla sempre più ampia diffusione della skincare coreana, è diventato molto semplice riuscire a preparare diversi tipi di struccanti fai da te utilizzando ingredienti di origine naturale che eliminano ogni traccia di trucco e detergono la pelle, anche quella più sensibile. A tale proposito vediamo quali sono e come usarli al meglio.

Struccante allo yogurt

Uno struccante allo yogurt è ideale poiché per natura è un latte detergente che si rivela particolarmente adatto non solo per rimuovere totalmente il trucco, ma svolge anche un’efficace quanto delicata azione emolliente. La preparazione prevede nello specifico l’uso di almeno un cucchiaio di yogurt intero ed un altro di olio extravergine d’oliva. A questi prodotti vanno poi aggiunti il miele e dell’acqua di rose. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, lo struccante si può utilizzare da subito. La parte che avanza basta conservarla in frigo per non più di cinque giorni. L’uso dello struccante è molto semplice. Infatti, è sufficiente versarne alcune gocce su dei batuffoli di cotone per poi agire delicatamente sul viso con dei movimenti circolari. Soffermandosi in modo particolare su zigomi e cavità orbitali.

Come fare uno struccante viso all’aloe vera

L’aloe vera tra le sue tante proprietà si rivela un ottimo prodotto naturale che è in grado di rinfrescare ed idratare la pelle. Si tratta probabilmente della pianta da sempre più utilizzata nell’ambito della cosmesi, grazie alle sue note proprietà emollienti e rinfrescanti accompagnate da una profonda idratazione. La sua capacità nutriente e quella di stimolare la sintesi del collagene e dell’acido ialuronico sono il regalo migliore che possiamo fare alla nostra pelle, perché ne riequilibrano i bisogni senza aggredirla. Da ciò si evince che con tale sostanza è possibile anche preparare uno struccante, aggiungendovi alcuni ingredienti come ad esempio l’olio di jojoba. Quest’olio è considerato il migliore per il viso in quanto si adatta per qualsiasi tipo di cute ed è particolarmente ricco di vitamine.

Premesso ciò, per realizzare uno struccante all’aloe vera nello specifico è necessario miscelare 50 ml circa di olio di jojoba con almeno 40 ml di gel d’aloe vera. Il composto è utilizzabile subito e si può conservare nel frigo fino ad un mese. Per usarlo correttamente, basta agitare il flacone ogni volta che viene prelevato dal frigo. Dopodiché alcune gocce del prezioso liquido si applicano sul viso con un batuffolo di cotone fino a completare del tutto l’operazione di rimozione del trucco.

Struccante al tè verde

Un ottimo struccante naturale da preparare in casa e da usare la sera è quello a base di tè verde. Vanta notevoli proprietà antiossidanti. Per portare a buon fine l’elaborazione della ricetta, è sufficiente creare un infuso di circa 100 ml delle suddette foglie essiccate. Poi si aggiungono 60 ml di olio d’oliva e un cucchiaio di detergente del tipo che si usa per l’igiene intima. Una volta ottenuto un composto semiliquido, quest’ultimo va versato in un flacone di vetro e conservato nel frigo fino ad un massimo di 7 giorni. Premesso ciò, ogni sera va applicato sul viso utilizzando delle salviette abbastanza larghe tali da contenere un buon quantitativo del prezioso liquido, e da permettere la rimozione del trucco in modo rapido ed efficace e con la consapevolezza di svolgere un’ottima azione emolliente ed idratante.

Struccante all’argilla

Un ottimo prodotto per preparare uno struccante in casa e che funziona davvero bene per portare a buon fine l’operazione è sicuramente l’argilla. Tale sostanza consente infatti di idratare la pelle donandogli allo stesso tempo una sensazione di fresco specie dopo una giornata calda e con il viso truccato. Per prepararlo agevolmente, è sufficiente procurare la materia prima ossia dell’argilla bianca reperibile in farmacia, in erboristeria oppure sui migliori store online. Premesso ciò, alla sostanza si aggiunge poi una piccola dose di glicerina vegetale e un cucchiaino di olio essenziale di mandorle. Una volta ottenuta l’amalgama di tutti i prodotti, il composto si può conservare in un contenitore di vetro fino a 5 giorni. Per quanto riguarda invece l’utilizzo di questo struccante, si applica sul viso con un batuffolo di ovatta oppure con delle salviettine specifiche per la rimozione del trucco.

Struccante alla camomilla

Tra i tanti prodotti naturali anche la camomilla è ideale per preparare uno struccante fai da te. L’estratto dei suoi fiori infatti vanta delle notevoli proprietà lenitive adatto soprattutto per chi ha una pelle sensibile o comunque delicata in alcune zone del viso. Per preparare una miscela da utilizzare giornalmente è sufficiente unire ad un infuso di 100 ml di camomilla 20 ml di olio di riso, ed alcune gocce di quello di jojoba, che idrata la pelle contrastando anche la formazione di acne ed eczemi grazie alle sue proprietà antimicotiche e disinfettanti. Una volta che l’amalgama tra tutti i liquidi è avvenuta, il composto si può versare in un’ampolla di vetro o di plastica e conservarlo poi in un frigo per una settimana. Prima di utilizzarlo, lo struccante deve essere agitato per miscelare ogni volta gli ingredienti.

Struccante all’olio d’oliva

Tutti possediamo in casa una bottiglia di olio di oliva e in molti ignorano il fatto che può essere utilizzato per il benessere della pelle grazie alle sue proprietà emollienti e idratanti. Infatti, basterà qualche goccia di olio di oliva su un dischetto di cotone per sciogliere il trucco dal viso e, allo stesso tempo, mantenere elevati i livelli di idratazione della pelle. Per eliminare l’unto dalla pelle, dopo aver utilizzato lo struccante fai da te, basterà passare un secondo dischetto bagnato con acqua tiepida.

Struccante viso camomilla e aloe vera

Lo struccante viso alla camomilla e aloe vera è una soluzione delicata ed efficace. Gli ingredienti necessari per realizzare lo struccante viso sono: 100 ml di infuso di camomilla (va benissimo quella che troviamo comunemente in bustine); 2 cucchiaini di shampoo ecobio (per sceglierlo possiamo farci aiutare da app come Greenity che ci indicano l’INCI di qualsiasi cosmetico); 1 cucchiaino di gel di aloe vera (reperibile in qualsiasi farmacia o erboristeria). Uniamo i vari ingredienti all’interno di un contenitore finché non avremo ottenuto un composto omogeneo, poi procediamo a travasarlo in un flaconcino pulito con un tappo che si chiuda bene. Prima di ogni utilizzo servirà agitare il flaconcino, dopodiché possiamo metterne la quantità desiderata su un dischetto struccante (meglio se in fibra di bambù, morbidissimo e lavabile: fa bene al portafoglio e all’ambiente!). Massaggiando il viso con il dischetto rimuoveremo i residui di trucco e le impurità, lasciando la nostra pelle fresca e radiosa. Per una pulizia completa, sciacquiamo quindi il viso e applichiamo un tonico.

Attenzione! Questo struccante fatto in casa dal profumo delicato e dalla consistenza acquosa non contiene sostanze facilmente deteriorabili ma è pur sempre privo di conservanti, quindi il nostro suggerimento è di non conservarlo per più di un paio di settimane.