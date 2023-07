L a doppia detersione, nota anche come double cleansing, rappresenta un metodo per detergere la pelle del viso sempre più diffuso. Ecco come funziona

Servono solamente due passaggi per avere la cute più pulita e luminosa, grazie a due prodotti facilmente reperibili in commercio si può sentire subito più belle. Per eseguire la doppia detersione, infatti, servono solo un detergente oleoso e uno schiumogeno e concedersi questa coccola quotidianamente.

In cosa consiste la doppia detersione e per chi è indicata

Come suggerisce la parola stessa, la doppia detersione consiste nel lavare il viso due volte: la prima con un detergente oleoso che funge da solvente, andando ad eliminare i grassi; mentre la seconda con il detergente schiumogeno che va a rimuovere ogni residuo oleoso e di sporco secco. Come detergente oleoso si può scegliere tra un cleaning oil, una soluzione di olio in acqua o un cleaning balm. Questa tecnica di detersione ha origine nei paesi orientali, in particolare in Corea e in Giappone. Sembra che le geishe giapponesi la utilizzassero per rimuovere ogni residuo di trucco bianco e per pulire la pelle in profondità. Successivamente è diventata poi popolare con la diffusione della skincare routine quotidiana. La doppia detersione è indicata per tutti i tipi di pelle in quanto possiede diversi benefici, come quella di essere delicata anche sulle pelli più sensibili, detergere in profondità le pelli miste o grasse e andare ad idratare quelle più secche.

Come si effettua la doppia detersione?

Per prima cosa è necessario prelevare del detergente oleoso e massaggiarlo sul viso asciutto. Dopo circa 20/30 secondi, bisogna aggiungere un po’ di acqua per creare un’emulsione. Un buon detergente oleoso, infatti, deve potersi emulsionare, in modo tale che possa risciacquarsi con maggiore facilità. Dopo qualche istante risciacquare il viso e applicare il secondo detergente. Massaggiare per qualche secondo e risciacquare abbondantemente. La doppia detersione è completa, la pelle apparirà più pulita e libera da ogni traccia di make-up, sebo, inquinamento e altre impurità.

I benefici

La tecnica della doppia detersione possiede molteplici benefici per la pelle. Innanzitutto permette di rimuovere perfettamente ogni traccia di make-up, anche quello più resistente; permette di non alterare il film idrolipidico della pelle; svolge un’azione nutriente, idratante e protettiva della cute e rimuove le impurità in profondità.