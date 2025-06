È innegabile che la pelle del viso, se ben illuminata, tende ad aumentarne sensibilmente la bellezza e i tratti somatici. Ottenere una pelle radiosa non è affatto difficile, purché si scelga il prodotto adatto all’incarnato. Ecco una guida con alcuni consigli su come scegliere un illuminante perfetto per il proprio viso.

Illuminante per il viso

Quando per il viso si parla di un prodotto illuminante ci si riferisce ad un tipo di cosmetico che, una volta applicato, può ottimizzare qualsiasi tipo di look e donare un effetto tridimensionale al viso stesso e nel contempo valorizzarne i tratti somatici. Inoltre si tratta di un trucco perfetto sia per il giorno che per la sera. L’illuminante è un prodotto da make-up, una volta usato solo dai professionisti e che oggi non manca in nessun beauty case, che applicato in determinati punti del viso, dà luminosità all’incarnato, donando un aspetto più sano della pelle.

Illuminante per il viso: tipologie

L’illuminante è disponibile in moltissime varianti e colori. In genere si distinguono tra quelli in polvere e quelli in crema; i primi hanno una maggiore tenuta, i secondi invece tendono a durare meno ma si applicano più facilmente ed è più semplice sfumarli con altri prodotti. Gli illuminanti in polvere in genere sono tra i preferiti di molte donne poiché durano di più, quindi si possono usare di giorno e mantenerli intatti fino a sera anche se l’aspetto che regalano è troppo artificiale. Quelli in crema invece seppur resistenti per meno ore, sono più naturali e quindi si fondono alla perfezione con il colore originale della pelle.

Entrambe le texture possono essere opache o brillanti. Gli illuminanti brillanti donano più luminosità ma è importante farne un uso parsimonioso, per evitare eccessi, e sembrare troppo abbaglianti ai nostri interlocutori. L’illuminante brillante, inoltre, tendenzialmente riflette la luce e quindi mette in evidenza la zona su cui viene applicato La grana opaca invece illumina senza eccessi ed è perfetta in qualsiasi occasione, quindi più adatta per l’uso dei neofiti.

L’illuminante opaco non contiene alcuna particella riflettente, per cui può rivelarsi un’ottima scelta in quanto è ideale per un make-up da giorno e soprattutto per apportare delle piccole correzioni. Orientarsi per un illuminante opaco significa tra l’altro schiarire la zona in cui si applica senza però risultare troppo marcato. Per quest’ultimi, le aziende leader nel make up, hanno formulato illuminanti più facili da applicare a penna o a stick, con i quali non si corrono rischi.

Illuminante per il viso: come sceglierlo

La scelta del prodotto deve vertere anche sulla sua qualità, evitate di acquistare prodotti sulle bancherelle del mercato o di cui non siete sicuri, rispetto ai componenti utilizzati.

A prescindere poi dal tipo di texture che decideremo di utilizzare per il nostro viso, la scelta più importante riguarda il colore dell’illuminante che andremo ad applicarvi. Il colore infatti cambia parecchio l’effetto che vogliamo dare di noi stesse. Non va poi trascurata la nostra carnagione: in base al colore dell’incarnato, bisognerà scegliere l’illuminante da applicare.

Le tonalità

Un primo modo per scegliere un illuminante ideale consiste nel verificare quale tonalità conviene usare tra quelle fredde e calde; infatti, ce ne sono alcuni molto chiari ed altri gradualmente più scuri. In pratica abbiamo quelli cosiddetti di tonalità fredde che sono raggruppate nei colori che vanno dal bianco perla al rosa, e gli illuminanti caldi che invece si contraddistinguono per tonalità la cui scala parte dal bianco e arriva al color champagne.

Illuminante perlato per la pelle chiara

Se avete la pelle chiara dovreste optare per evidenziatori con una lucentezza perlata, argento ghiaccio o champagne. Il pigmento leggero aggiunge infatti la giusta quantità di luminosità alla carnagione. Inoltre è sempre meglio evitare di scegliere tonalità troppo calde o che contengano sfumature sul rosso scuro. In alternativa conviene cercare colori che abbiano una finitura leggermente più rosa pesca. A margine va aggiunto che se preferite un prodotto liquido tra i tanti vale la pena segnalare un suggestivo rosa metallico disponibile anch’esso sia in polvere che nella formulazione liquida.

Illuminante iridescente per la pelle olivastra

Se la vostra pelle è invece di una tonalità media olivastra il consiglio per evitare che sembri troppo gelida, è di scegliere un illuminante con un sottotono oro-bronzo o iridescente. Un must quotidiano per la pelle olivastra è tuttavia l’evidenziatore liquido viso e corpo che una volta applicato si presenta scintillante e facile da sfumare. Inoltre, questo prodotto contrasta piacevolmente con altre tonalità neutre o olivastre. In riferimento a queste ultime, è altresì importante sottolineare che è tipica delle donne residenti nel Mediterraneo spesso accompagnata da capelli neri corvino o castano medio e con occhi marroni o verde scuro. In ogni caso per valorizzare l’incarnato olivastro, basta consultare il web per trovare quello che maggiormente si adatta al colore della vostra pelle del viso.

Illuminante rosa per la pelle scura

Le ricche variazioni di oro rosa o bronzo fanno miracoli sulle carnagioni tendenzialmente più scure per natura. Per questo motivo il consiglio è di scegliere solo prodotti che racchiudono un buon quantitativo di pigmento, evitando nel contempo le tonalità gelide e opalescenti poiché possono far apparire la pelle opaca invece che illuminata come si desidera. In riferimento a ciò, va aggiunto che noti brand italiani propongono una formula liquida che si può facilmente sfumare nel fondotinta o in qualsiasi altro prodotto per il viso il tutto per fornire una maggiore lucentezza.

Illuminante per il viso: come applicarlo

Soffermiamoci sulle zone in cui applicare l’illuminante. Basta metterne un pizzico e poi sfumarlo bene, sugli zigomi, nella parte sotto gli occhi in cui sentiamo l’osso; sulla parte superiore del naso; sul mento; al centro dell’arcata sopraccigliare e infine sull’arco di cupido, cioè nella zona appena sotto il naso e sopra il labbro superiore. Questi sono i punti strategici, che grazie all’uso di questo prodotto, appariranno luminosi e illumineranno tutto il viso.