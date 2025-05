Se non hai idea di come applicare l’illuminante viso e corpo allora sei capitata nella guida giusta, in quanto ti aiuteremo a scoprire le migliori tecniche per usare questo prodotto beauty nel migliore dei modi. È importante sapere che l’illuminante viso e corpo è così importante, dato che va a completare il makeup.

In particolar modo l’illuminante viso è utile per valorizzare il volto attraverso dei punti luce. In linea generale viene usato per esaltare determinate zone del corpo o per mettere in risalto scollature durante la stagione estiva. L’illuminante liquido deve essere applicato picchiettando con le dita su una base in crema.

Le parti del viso che bisogna esaltare attraverso l’applicazione dell’illuminante sono nello specifico: l’arcata sopraccigliare, gli zigomi, l’angolo interno degli occhi, l’arco di Cupido, il dorso e la punta del naso. Oltre al viso, è possibile applicarlo anche sul corpo specialmente nelle seguenti zone: le spalle, le clavicole e la zona del seno.

Come mettere l’illuminante sul viso?

Per quanto riguarda l’illuminante viso è necessario applicarlo come abbiamo anticipato sugli zigomi. Questa parte è fondamentale, in quanto rende il makeup più luminoso, dato che definisce i volumi del volto.

Per eseguire questa procedura in maniera corretta dovrai trovare l’osso dello zigomo. Dopodiché per applicare l’illuminate alla perfezione bisogna utilizzare un pennellino specifico e sfregarlo sulla cialda. La tecnica che occorre adoperare in questo caso è quella che riguarda la picchiettatura.

Effettuato questo passaggio dovrai semplicemente sollevare il volto andando a realizzare così delle sfumature mediante l’illuminante sullo zigomo. La procedura che dovrai seguire è in direzione obliqua, in quanto in questa maniera avrai la possibilità di creare un punto luce che parte dalla guancia fino al verso della tempia. L’angolazione della pennellata è uno dei fattori che occorre tenere in considerazione. In linea generale si traccia una linea.

Come usare l’illuminante sulle labbra

Per dare volume alle labbra è importante applicare l’illuminante sull’arco di Cupido. Nello specifico bisogna applicarlo solamente dopo aver messo il rossetto, perciò non dovrai fare altro che picchiettare il prodotto sull’arco superiore.

