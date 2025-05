Dopo una lunga giornata di lavoro e di stress l’unica cosa che si vorrebbe fare è infilarsi nel proprio letto e rilassarsi davanti alla televisione e non certo arrovellarsi tra detergenti e dischetti struccanti. Tuttavia, è risaputo che struccarsi è importantissimo se si vuole evitare la precoce comparsa delle rughe e delle impurità determinate dall’occlusione dei pori. Per rimuovere correttamente il trucco è opportuno evitare di utilizzare prodotti troppo aggressivi che potrebbero provocare rossori e reazioni allergiche. In modo particolare nella zona degli occhi è necessario utilizzare detergenti delicati che non causino bruciori o arrossamenti. In questa guida vediamo, appunto, quali sono gli accorgimenti che si possono adottare per rimuovere il trucco ed in modo particolare come struccare gli occhi particolarmente sensibili.

Struccare gli occhi

Il trucco, per una donna, svolge un ruolo molto importante che è quello di coprire le piccole imperfezioni presenti sul nostro viso o i segni lasciati dal passare del tempo. Inoltre, un buon trucco è in grado di mettere in risalto alcune parti del nostro viso che riteniamo più belle rispetto ad altre come, ad esempio, le labbra piuttosto che gli occhi o ancora le guance ecc.

Tuttavia, dopo esserci truccati, è molto importante riuscire a rimuovere completamente ogni tracci di trucco dalla nostra faccia, perché se da un lato questi prodotti ci permettono di trasformare il nostro viso rendendolo più piacevole, dall’altro, se vengono lasciati per troppo tempo posso rovinare la nostra pelle. Sia che indossate il make up solo in occasioni speciali, oppure che vi trucchiate quotidianamente, probabilmente sapete già quanto può essere difficile rimuovere alcuni tipi di trucco.

Uno dei make up più difficili da rimuovere, è sicuramente il trucco degli occhi. Questo perché spesso eyeliner e mascara sono progettati per essere impermeabili e vengono applicati ad un’area del viso piuttosto morbida e delicata. In ogni caso, rappresentano sempre una sfida, quando arriva il momento di rimuoverli. Ma siete fortunate: è possibile rimuovere il make up occhi in modo sicuro ed efficace alla fine della giornata. Vediamo come fare.

Struccare gli occhi: come rimuovere il make up

Prima di scoprire i prodotti più adatti per rimuovere il trucco dagli occhi, vediamo passo come eseguire questa operazione.

Scegliere i prodotti

Come prima passo, scegliamo quale oggetto è adatto al nostro occhio. Ci sono spugnette morbide, piccoli asciugamani di cotone o semplicemente dei dischetti struccanti. Ma questi da soli non bastano, bisogna scegliere anche un prodotto specifico struccante occhi. In base alla consistenza del nostro trucco, in commercio ne troviamo di molte case, ma fondamentalmente di due tipi: uno bifasico che strucca anche un trucco resistente all’acqua; e uno normale che invece toglie un trucco più leggero. Chi invece volesse optare per una soluzione naturale c’è l’olio di mandorle dolci. Se state indossando delle ciglia finte, rimuovetele prima con delle pinzette e tamponando successivamente l’occhio con un tonico struccante, per eliminare ogni traccia di colla.

Movimenti regolari

A questo punto, basterà versare qualche goccia di prodotto nel dischetto, chiudiamo l’occhio da pulire e con movimenti regolari, delicati ma decisi, dall’alto verso in basso iniziamo a rimuovere il maquillage applicato. Il gesto deve essere tassativamente dall’alto verso il basso, in questo modo non roviniamo le ciglia e non irritiamo né l’occhio, né il suo contorno. Il trucco piano piano scivolerà giù. Fate attenzione a non strofinare troppo energicamente, perché potreste rompere qualche capillare e l’indomani vi ritrovereste con due cerchi scuri sotto gli occhi. Prendiamo un dischetto pulito, imbeviamolo nuovamente con il prodotto da noi scelto e nella parte sotto dell’occhio, partendo da destra verso sinistra togliamo i residui di trucco depositati sotto. Ripetere questa operazione anche nell’altro occhio.

Lavare il viso

Ora, possiamo lavare tutto il viso con un detergente delicato, o se abbiamo la pelle secca e sensibile possiamo farlo con un latte struccante senza usare l’acqua. In entrambi i casi, dopo, passiamo il tonico, evitando il contorno occhi. A questo punto avremo finalmente eliminato dai nostri occhi ogni traccia di trucco.

Rimuovere il mascara waterproof

Se usate un mascara waterproof, ovvero quello resistente all’acqua, dovrete avere un po’ più di pazienza, in quanto essendo resistente ad essa non verrà via facilmente. Munitevi di dischetti, bastoncini di cotone, struccante delicato per occhi e crema idratante specifica (contorno occhi), una volta preparati i materiali, versate sul dischetto una quantità regolare di struccante (non troppo poco né in eccesso), tenendo gli occhi chiusi appoggiate il dischetto su di essi, lasciate agire una decina di secondi, questo per far sciogliere il mascara, successivamente strofinare delicatamente verso l’esterno.

Piegare a metà lo stesso dischetto e appoggiarlo sotto le ciglia e strofinare con movimenti leggeri, una volta effettuati questi passaggi non vi resta che togliere i residui rimasti. Con un bastoncino di cotone (cotton fioc), prendere un po’ di prodotto struccante e passarlo alla base delle ciglia, sempre con movimenti leggeri. Potete usare del comunissimo olio di oliva, che passato tra le ciglia lo scioglierà facilitando così la rimozione. Infine, dopo aver rimosso ogni traccia di trucco, passate ad una crema “contorno occhi” tutto intorno alla zona interessata, questo perché i vari struccanti tendono a seccare la pelle.

Struccare gli occhi: i prodotti giusti

Per struccare gli occhi, ci sono diversi modi. Potete optare per uno dei tanti struccanti che si trovano in commercio oppure scegliere metodi più naturali. Vediamoli nel dettaglio.

Usare l’acqua calda

Per prima cosa un metodo molto efficace per eliminare gran parte del trucco o comunque per facilitarne la rimozione è quello di strofinare delicatamente le ciglia con dell’acqua calda. Armatevi di pazienza e con dell’acqua tiepida bagnatevi la punta delle dita per poi andare a passarle sulle ciglia. Questa pratica è molto utile perché permette di liberarsi di gran parte del mascara con della semplice acqua calda.

Usare i dischetti anti-pilling

Non tutti i dischetti vanno bene per chi ha la zona degli occhi molto sensibili. Sono da evitare tutti quelli che, una volta inumiditi con il detergente, non rimangono compatti ma si sfaldano in tanti micro pelucchi che potrebbero finire dentro gli occhi e farli lacrimare. Scegliete dunque dei buoni dischetti che magari siano sigillati ai bordi e che mantengano il cotone intatto per tutta la durata del loro utilizzo. In commercio ne potete trovare diversi realizzati in cotone trapuntato morbido, ideali per evitare reazioni allergiche.

Usare un buon detergente

È giunto il momento di scegliere un buon detergente che non sia troppo aggressivo e soprattutto che non provochi bruciori. Nonostante ogni prodotto possa avere conseguenze diverse su soggetti diversi, normalmente gli oli o i detergenti bifasici sono quelli più adatti per chi si arrossa molto facilmente nella zona perioculare.

Struccare gli occhi: oli e burri struccanti

Gli oli e i burri struccanti, che vengono utilizzati per rimuovere ogni tipo di trucco, anche quelli più pesanti ed elaborati che abbiamo realizzato con tanto impegno e devozione, sono sempre più diffusi.

Come funzionano

Gli oli e i burri struccanti funzionano perché, avendo una base grassosa ed oleosa, riescono a pulire la pelle a fondo richiamando tutto lo sporco oleoso e seborroico che i nostri pori espellono durante la giornata.

In questo modo entrano in contatto due sostanze simili e sarà davvero facile ripulire il tutto, in quanto anche il make-up verrà dissolto in pochissimo tempo.

Tra gli oli e i burri struccanti, troviamo principalmente prodotti come: il latte detergente oleoso e con un’alta concentrazione di oli al suo interno, burri struccanti (chiamati anche cleasing balm) e oli puri utilizzati per rimuovere i make-up realizzati con prodotti waterproof e più resistenti.

Come utilizzarli

Gli oli e i burri possono essere utilizzati sulla propria pelle in qualsiasi condizione, asciutta o bagnata che sia. Ovviamente, però, ci sono delle differenze:

Se utilizzati su pelle asciutta bisogna massaggiare il prodotto con le mani per qualche minuto fino a quando non si scioglierà completamente e ciò renderà la pelle ancora più lucida e vellutata, in quanto sarà come fare un massaggio rigenerante alla pelle del viso e ci si potrà rilassare ulteriormente

Se, invece, vengono utilizzati con pelle bagnata il grosso del lavoro sarà già fatto e gli oli e i burri di distribuiranno più facilmente, in questo modo sarà un processo molto più veloce

Dopo aver effettuato l’applicazione, i prodotti struccanti possono essere rimossi con un semplice dischetto o anche un panno in cotone o in microfibra (in modo da tutelare l’ambiente) e poi risciacquati con semplice acqua tiepida

