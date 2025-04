Quella in corso è indubbiamente la stagione di capelli castani, una colorazione che permette di spaziare tra una vasta gamma di nuance calde corpose e dai nomi deliziosamente evocativi. Accanto al cioccolato, al moka e al marron glacé, a ingolosire chi ha voglia di dare una svolta all’hair style c’è anche il creme bruleé. Si tratta di un tonalità di castano molto chiara, vicina al biondo, che avvolge la chioma in sfumature calde e suadenti. I capelli creme brulée hanno conquistato Lily Rose Depp, Ariana Grande e altre modelle e cantanti confermando questa tendenza tra quelle da non lasciarsi scappare.

Che colore è il creme brulée

I capelli creme brulée sono caratterizzati da un mix fantastico di tonalità ambrate e dorate, che donano alla chioma estrema lucentezza e morbidezza. Proprio come se fosse sempre baciata dal sole, ha sfumature calde e morbide che sembrano emanare tepore. A metà tra un castano molto chiaro e un biondo scuro, è una colorazione ricercata che richiama un’estetica quiet luxury, giusto compromesso tra glamour e semplicità. Perfetta con l’avvicinarsi dell’estate, per portare un po’ di luminosità alla capigliatura con sfumature di colore che sembrano naturali.

A chi sono adatti

I capelli creme brulée sono perfetti per te se hai una carnagione chiara o media. Se parti da una base castana chiara o bionda, i tuoi colori naturali sono già in linea con quelli della nuova colorazione, che si limiterà a portare corposità al colore e ad arricchirlo di sfumature senza stravolgere il tuo aspetto generale. Se però il tuo colore di partenza è più scuro non devi temere: potrai optare ugualmente per questa tonalità ma con qualche piccolo accorgimento. Adattando la gradazione di luci e ombre e assecondando la nuance naturale della tua chioma, valutando attentamente colore degli occhi e sottotono della pelle, potrai ottenere la gradazione che più si addice alle tue esigenze.

Come ottenere e valorizzare questa colorazione

Non è semplice riuscire a ottenere a casa una colorazione creme brulée perfetta, perciò sarà opportuno che tu ti rivolga al tuo professionista di fiducia. In generale comunque, le radici sono più scure poi, attraverso una transizione delicata e calda sulle lunghezze, arrivano a una tonalità chiara e luminosa procedendo verso le punte. Per valorizzare al meglio i tuoi capelli creme brulée, dovrai puntare su tagli con scalature non eccessive, così da non compromettere la sfumatura di colore. Ti basterà poi proteggere la capigliatura con maschere idratanti e balsami che aiutano a proteggere il colore. Questa scelta di stile non ti richiederà nemmeno troppa manutenzione: sarà sufficiente qualche ritocco a cadenza regolare in modo da ridonare uniformità al mix cromatico.

Le celebrità che l’hanno scelta

Sarà perché è versatile, sarà perché è elegante, sarà perché è di tendenza… ma sono tantissime le celebrità che si sono fatte ingolosire dai capelli creme bruleé. È l’hair style scelto da Lili Rose Depp e che contribuisce al suo fascino conturbante. Ha colpito al cuore anche Ariana Grande, che lo sfoggia ormai da qualche tempo, dopo aver provato il biondo platino. Ma non sono le uniche ad essere cadute in tentazione. Anche Saoirse Ronan, Beyoncé, Brie Larson, Addison Rae hanno adottato per i propri capelli questa colorazione calda e suadente: perché non la provi anche tu?

