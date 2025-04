Negli ultimi anni la nail care è diventata sempre più importante e i trend sempre più vari. Abbiamo visto le unghie diventare lunghissime e affilate oppure corte e ovali; colorate e sgargianti o vestite di colori neutri; lucide, opache, perlate, olografiche o con effetto cat-eye; con tinte pastello oppure fluo. Sono cambiati nel tempo stili, forme e nuance, ma quello che sembrava non poter mai essere messo in discussione, era la presenza dello smalto. Questo almeno fino ad oggi. Quello che era a tutti gli effetti un tabù sta diventando sempre più una tendenza e le unghie al naturale, da sintomo di trascuratezza, stanno diventando simbolo di eleganza discreta e minimalista.

Le celebrità che rinunciano allo smalto

Molte celebrità, anche sui red carpet, hanno rinunciato allo smalto. Tra di loro anche Cate Blanchett, una a cui non si può certo rimproverare di essere sciatta e di non sfoggiare look sufficientemente curati. Come lei anche Pamela Anderson, che ormai da anni porta avanti fieramente la sua scelta make-up free. Lo stesso vale per tante altre dive del cinema, da Scarlett Johansson a Elle Fanning, e per teste coronate come Charlotte Casiraghi, Charlene di Monaco e Letizia di Spagna. Ma quella delle unghie nude non è una moda che ha preso piede tra le dive più mature: anche Gracie Abrams, cantautrice idolo della Gen Z, ha fatto suo questo trend.

Perché scegliere di non mettere lo smalto

La scelta di non mettere lo smalto è quella giusta per te se vuoi dare un’immagine di te sobria ed elegante e se hai uno stile minimalista. Comunicano praticità e dinamicità, e una ricerca di una bellezza più naturale. Una scelta che riflette un modo di essere che dà valore alla semplicità, e che si preoccupa più dell’essenza che dell’apparenza. Ma non è solo un fatto estetico: alcuni smalti potrebbero essere aggressivi e indebolire le unghie e così evitare di colorarle potrebbe portare loro sollievo.

I pro dello smalto

Scegliere di colorare le unghie con lo smalto permette di giocare con lo stile e di esprimere la propria personalità. Disegni, nail art e colori vivaci ti consentono di mettere in mostra la tua anima più giocosa e sbarazzina, o possono anche completare un outfit portando un accento di colore. Quelli nude e delicati invece conferiscono un tono raffinato e curato, un’eleganza minimal e bon ton. Inoltre lo smalto può aiutare anche a minimizzare imperfezioni e difetti e far apparire l’unghia più robusta e in salute di quanto non sia davvero.

Smalto sì o smalto no?

La cosa bella è che non devi per forza schierarti e decidere una volta per tutte se fai parte del team smalto oppure no. La nuova tendenza ti permette semplicemente di prendere in considerazione un’ipotesi che forse prima non avevi mai valutato, per timore di sembrare trasandata o poco attenta al tuo aspetto. Quello che è importante ricordare è che non mettere lo smalto non significa semplicemente dimenticarsi della manicure, anzi tutto il contrario. Un’unghia che si mostra senza coperture deve essere curatissima e forte, quindi se vuoi puntare su questa opzione ricordati che sono vietatissime unghie sfaldate o spezzate, visibilmente fragili e rovinate. Meglio un’unghia corta, robusta e limata alla perfezione, da sfoggiare in tutta la sua bellezza naturale.