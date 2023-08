C osa c'è di più rilassante di un massaggio? È una coccola che ogni tanto dovremmo concederci. Perfetti per rilassarsi quando siamo tese, alleggerirci quando i muscoli sono doloranti e rigeneranti quando i tessuti sono poco tonici

Il massaggio è fondamentale per sentirsi in forma e stare bene. Si tratta di piccole coccole giornaliere da praticare sulla pelle. Gli effetti rassodanti, tonificanti e drenanti sono ben visibili. Basta solo dedicare un po’ di tempo alla propria persona e scegliere il giusto olio naturale.

Come tonificare la pelle dopo un massaggio rilassante?

I massaggi rappresentano un elisir di lunga vita, visti i considerevoli benefici che apportano all’organismo: le tensioni muscolari, finiscono per essere uno sbiadito ricordo del passato, e si recupera sia elasticità sia libertà dei movimenti. La pelle si rassoda, perché i massaggi hanno il merito di stimolare il movimento dei liquidi. Inoltre, lo stress che si accumula sparisce, perché le tossine vengono smaltite. Per tonificare la pelle, il body care tonificante e drenante ha il merito di rigenerare i tessuti e al tempo stesso di ridurre sensibilmente i sintomi della cellulite. La pelle si rassoda e la muscolatura si rafforza. I massaggi, in quanto stimolazioni corporee, apportano concreti miglioramenti a livello di abbassamento della pressione del sangue. Agire sul diaframma, inoltre, migliora le respirazione, nel senso che i tessuti e il sangue ne traggono giovamento in termini di ossigenazione.

Contro cellulite e smagliature

Un massaggio drenante attiva la circolazione linfatica. Svolto dopo un tradizionale massaggio, migliora gli scambi cellulari. Un olio anticellulite, penetrando in profondità, rende la pelle tonica e bella a vedersi. Bastano 10 minuti: con un po’ di olio da applicare sulle mani, si inizia a massaggiare con movimenti circolari, svolti in senso orario dal basso verso l’alto le gambe, i glutei e l’interno coscia. Per rassodare ulteriormente la pelle, le braccia andrebbero distese verso l’alto, mentre le gambe andrebbero posizionate su una parete. Un olio elasticizzante e anti-smagliature riattiva la circolazione. I massaggi eseguiti devono essere delicati e svolti circolarmente con le dita.

Massaggio rilassante

Il ricorso a un burro profumato per il corpo si lascia apprezzare per la sua azione idratante. Le zone intorpidite ritroveranno la necessaria energia per affrontare gli impegni giornalieri. Importante, però, è agire sulle zone contratte, affinché la pelle appaia rassodata. Per concludere, il massaggio rassoda la pelle e riesce a disciogliere con successo gli stati d’ansia e a migliorare l’umore generale. Farlo con una certa frequenza, vuol dire prendersi cura del proprio corpo.