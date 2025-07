L’estate 2025 è all’insegna della nostalgia degli anni Novanta. Lo abbiamo visto sull’abbigliamento e sul make-up, sui tagli di capelli e nemmeno la manicure fa eccezione. Le unghie quadrate, must have di tre decenni fa, sono tornate protagoniste. Uno degli stili più di tendenza di questo periodo, contribuiscono a conferirti l’aspetto di donna decisa e sicura di sé ma che non rinuncia alla femminilità e alla classe.

Le caratteristiche delle unghie squadrate

Le unghie quadrate evocano eleganza minimalista, ma anche grinta e audacia. Hanno linee pulite, dalla silhouette precisa ed equilibrata. L’aspetto è geometrico e deciso, ha bordi perfettamente dritti, perpendicolari ai laterali, e angoli netti di 90°. Danno alle mani un aspetto slanciato, e sono particolarmente adatte a chi le ha grandi e con le dita lunghe.

Perché scegliere questa forma

Le unghie quadrate sono ideali per chi ama le nail art. La loro forma le rende ideali per essere decorate, e danno il massimo con la french manicure. Ma sono bellissime anche con uno smalto monocolore, perché è la forma in sé dell’unghia che dona carattere. Insomma, sono molto versatili e adattabili a qualunque stile. Inoltre la loro eleganza è intramontabile e ti permettono di tirare fuori il lato più grintoso ed energico del tuo carattere. Più che una manicure è uno statement, quello di una donna pronta a graffiare se serve ma senza perdere lo charme.

Come realizzare le unghie quadrate

Ti serviranno pazienza e molta precisione per realizzare le tue unghie quadrate e forse sarebbe una buona idea affidarsi a una professionista. Ma se decidi per il fai-da-te dovrai iniziare dalla limatura. Scegli una lima dritta e a grana media e lavora in direzione orizzontale. Il tuo obiettivo è quello di creare un bordo libero perfettamente dritto con i laterali perpendicolari e simmetrici. A questo punto rifinisci gli angoli, facendo attenzione a eliminare gli spigoli troppo affilati ma senza smussarli troppo. In ultimo leviga i bordi con un buffer leggero. Dovrai fare attenzione a far sì che tutte le unghie abbiano esattamente la stessa forma e lunghezza, perché la simmetria è fondamentale per una buona riuscita. Solo quando sarai soddisfatta del risultato potrai passare ad applicare lo smalto. Quale? Rosa guava, giallo limone, bianco con glitter… lasciati ispirare dai trend del momento e dalla tua fantasia.

Gli errori da evitare

Quando realizzi le tue unghie quadrate, ci sono alcuni errori che devi evitare assolutamente. Prima di tutto presta massima attenzione ai bordi, che devono risultare perfettamente allineati. Ricordati che gli angoli non devono risultare troppo appuntiti ma nemmeno eccessivamente smussati. Non utilizzare lime troppo aggressive per non rischiare di danneggiare l’unghia e finisci con una passata di buffer per mantenere una superficie regolare e uniforme. Tieni anche presente la forma naturale che ha la tua unghia, ma anche quella delle dita e della mano in generale: rispettare le proporzioni è essenziale per un risultato perfetto.

Lunghe o corte? A te la scelta

Uno dei punti di forza delle unghie quadrate è che possono essere portate sia in versione lunga che corta. Entrambe sono cool, ma l’effetto finale può cambiare parecchio, adattandosi a esigenze diverse.

Lunghe

Le unghie quadrate lunghe sono perfette per una serata o un’occasione molto speciale. Tieni presente che sono piuttosto delicate e rischiano di spezzarsi sugli angoli quindi opta per questo stile quando sei sicura di poterle salvaguardare. Questa manicure ti donerà particolarmente se hai dita affusolate e sottili, andando a enfatizzare tali caratteristiche.

Corte

Le unghie quadrate corte sono più pratiche e meno delicate, perciò sono perfette se hai uno stile di vita attivo e sei sempre in movimento. Sono anche più discrete della versione lunga, ma conservando la stessa audacia. Se hai il letto ungueale stretto, sono quello che fa per te.

