Contorno occhi: come evitare che il trucco evidenzi le rughe

U n makeup sbagliato può evidenziare quello che intendiamo invece nascondere. Ecco come evitare che il trucco metta in risalto le rughe

Prendersi cura del proprio viso quotidianamente e seguire abitudini di vita sane è essenziale per evitare le rughe e sembrare molto più giovani. Oltre a questo, è anche importante sapere come ridurre le linee di espressione usando il trucco , poiché un’applicazione errata di diversi cosmetici otterrà l’effetto opposto e renderà le rughe molto più visibili. Le rughe affliggono la maggior parte della popolazione femminile: non solamente le donne più mature o anziane, ma anche quelle più giovani, per colpa di fattori genetici o dell’assunzione di alcol o fumo di sigaretta. Molto spesso lamentano la presenza di tali piaghe soprattutto sul volto, e rimediano grazie alla sacra arte del make-up. Ma è davvero sempre efficace tale metodo? Sembrerebbe di no: anzi, un trucco sbagliato, specialmente nel contorno degli occhi, potrebbe anche avere l’effetto contrario ed evidenziare le rughe al posto di camuffarle. Vediamo come evitarlo.

L’occorrente

Crema anti-età

Crema idratante

Fondotinta

Terra

Matita

Matita per sopracciglia

Mascara

Spugnetta

Cotton fioc

Lavare il viso

Prima di iniziare a truccare il viso, è fondamentale idratare e preparare bene la pelle. Applicate la solita crema idratante o antietà e, soprattutto, non dimenticare di utilizzarne una specifica quantità per il contorno occhi, poiché si tratta di una zona estremamente sensibile e in cui gli effetti dell’invecchiamento sono più visibili. Per prima cosa lavate per bene il viso: usare il trucco con un viso sporco non farà altro che peggiorare il risultato finale. Per seconda cosa applicare una crema idratante su tutto il viso. Si consiglia di utilizzare una crema contenente filtri UV e avente una funzione idratante-antidisidratante, o comunque che contenga quantità rilevanti di un principio attivo. Evitate prodotti contenenti paraffina e/o parabeni (sostanze sintetiche). Non credete alle trovate pubblicitarie di questi prodotti: i benefici delle creme idratanti (e anti-età) che abbiano un’efficacia reale non si avranno che prima di almeno quindici giorni di costante utilizzo. Una regola fondamentale da rispettare sempre è la seguente: mai eccedere con la quantità, ma piuttosto valorizzare il poco.

Utilizzare il fondotinta

Utilizza un fondotinta liquido, in modo che si espanda uniformemente ma senza esagerare. Molti prodotti contengono l’acido ialuronico, un vero alleato per nascondere le rughe. Nella scelta del colore si consiglia di usarne uno adattato al colore della pelle o più scuro, ma non più chiaro. In alternativa, se preferite puoi utilizzare una bb cream, l’importante è che sia idratante e dalla texture leggera. Evita i prodotti con formulazioni ultra coprenti perché appesantiscono e sottolineano ancora di più le rughe.

Quale correttore usare per le rughe?

Per quanto riguarda il correttore, invece, è buona cosa sceglierlo più chiaro del fondotinta utilizzato e usarlo con più attenzione. Si raccomanda, nella scelta dei colori, di tendere sempre verso le tonalità calde, perché più idonee a nascondere le rughe. Scegli un correttore liquido e illuminante, da utilizzare sia per il contorno occhi sia per le rughe e le macchie della pelle. Per quanto riguarda le labbra, utilizzate anche qui colori che si avvicinino alla tonalità della pelle, evitando quelli scuri che esaltano le pieghe.

Utilizzare il mascara

Una corretta cura delle ciglia e sopracciglia è fondamentale per esaltare gli occhi per nascondere le rughe; è meglio utilizzare il mascara solo sulle ciglia superiori, in modo da evitare che si notino eventuali palpebre cadenti o borse sotto gli occhi. Inoltre le sopracciglia possono rivelarsi essere un ottimo alleato nella battaglia contro le rughe, se delineate in modo adatto e curate con attenzione; in caso contrario accentueranno la presenza delle rughe, peggiorando la situazione. Parallelamente una buona cura degli occhi aiuterà a distogliere l’attenzione da altri piccoli difetti, quindi è necessario valorizzare i propri punti di forza, come possono essere gli occhi o il naso. Optare per rossetti idratanti in tonalità chiare o nude come i toni del beige, del rosa e persino dell’arancio, che donano freschezza al viso e aiutano a dare la sensazione che le labbra siano più spesse.

Come riempire le rughe in modo naturale

Se non ami truccarti, niente paura: esistono dei rimedi del tutto naturali per riempire le rughe. Il classico rimedio della nonna è quello degli albumi d’uovo: basta spennellarne un po’ sulle rughe e lasciare agire qualche minuto prima di sciacquare per vedere la pelle più levigata. Oltre agli olii cosmetici che si trovano in commercio (quello di baobab, di jojoba, di argan e di rosa mosqueta), anche l’olio d’oliva, che tutte noi abbiamo in casa, è utilissimo per alleviare le rughe: le sue proprietà emollienti, nutrienti e antiossidanti sono ottime alleate per la pelle. Aiutano anche alcuni impacchi, facilmente realizzabili con ingredienti del frigorifero. Quella a base di yogurt, mela e lievito di birra, per esempio, è un ottimo rimedio naturale contro le rughe.