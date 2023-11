Yoga facciale per eliminare le rughe: 5 esercizi semplicissimi

S ono sufficienti pochi minuti al giorno di massaggio Yoga per ringiovanire la pelle e farti risplendere come non mai

Contrastare le rughe dall’interno, ci hai mai pensato? È quello che promette lo Yoga facciale, un rituale di bellezza ed eterna giovinezza tanto amato anche da celebrities come Meghan Markle o Gwyneth Paltrow che, pare, lo considerino una validissima alternativa alla chirurgia estetica.

Anche i muscoli del viso si allenano

Arriva per tutte noi il momento in cui, guardandoci allo specchio, scorgiamo la prima ruga. A quel punto, scatta la corsa ad aggiudicarci la miglior crema o il siero miracoloso in grado di rimpolpare la pelle facendo sparire ogni piccolo segno indesiderato. Tendiamo, infatti, a soffermarci sulla superficie, senza preoccuparci dei muscoli sottocutanei. E, invece, sono proprio questi ultimi che, con il passare degli anni, se non correttamente stimolati, si svuotano e scivolano verso il basso, trascinando con sé la pelle stessa.

Per evitare che perdano tonicità e che la forza di gravità faccia il resto, l’unica soluzione è quella di allenarli, esattamente come faremmo con quelli di qualunque altra parte del corpo.

Quanti minuti di ginnastica facciale al giorno?

A venirci in soccorso in tal senso è proprio il Facial Yoga: infatti, sembra che basti praticarlo per 15-20 minuti al giorno, sei volte a settimana, per ottenere muscoli più tonici e voluminosi, palpebre sollevate e guance visibilmente più piene e distese. «Inoltre, lavorare correttamente su tutti gli strati cutanei diminuisce le tossine e aumenta la circolazione sanguigna, consentendo a una maggiore quantità di ossigeno e sostanze nutritive di raggiungere le cellule della pelle. Tutto ciò regala una carnagione più chiara e un colorito sano» – afferma Danielle Collins, esperta di yoga del viso.

I risultati dello Yoga facciale sono molto variabili e dipendono dall’elasticità cutanea di ogni persona e dalla quantità di rughe presenti. In linea di massima però, dovremmo vedere i primi leggeri miglioramenti su viso e collo già dopo due settimane di esercizio costante. Pazientando altri tre o quattro mesi circa le linee del viso dovrebbero assottigliarsi e i lineamenti apparire molto più distesi.

Il successo del Facial Yoga però non si limita a questo. Chi lo pratica, infatti, trova giovamento già nell’esercizio quotidiano che, avvalendosi di movimenti fluidi e tempi presi in prestito dalla meditazione orientale, rilassa e contrasta lo stress.

Alcuni esercizi facili da replicare

Ma dopo la teoria è arrivato il momento di passare alla pratica. Ecco, dunque, cinque semplici esercizi da eseguire.

Mentre li svolgi assicurati di avere la pelle asciutta e prima di iniziare ricordati di non applicare oli o creme, che rendendo più scorrevole il passare delle dita impedirebbero di imprimere la giusta pressione.

Massaggio a “V”

Riduce linee d’espressione e borse sotto gli occhi. Agisce anche su palpebre cadenti, zampe di gallina e gonfiore, donando uno sguardo più acceso ed energico.

Unisci le dita medie sopra il naso, all’attaccatura delle sopracciglia, e contemporaneamente con gli indici esercita una pressione sugli angoli esterni delle sopracciglia.

Guarda il soffitto e solleva la pelle sotto gli occhi verso l’alto, poi rilassati.

Ripeti altre sei volte e finisci stringendo gli occhi per 10 secondi.

Alternativa a: Botox, filler, bleferoplastica e chirurgia oculare.

Sorriso disteso

Riduce le linee d’espressione intorno alle labbra, solleva e rassoda guance e mascella.

Spingi indietro i denti nascondendoli con le labbra e apri la bocca formando una O.

Fai un sorriso largo mantenendo la posizione.

Ripeti sei volte poi, sempre sorridendo, metti il dito indice sul mento e inizia a muovere la mascella su e giù, inclinando leggermente la testa all’indietro.

Rilassa il viso e ripeti altre due volte.

Alternativa a: lifting facciale inferiore, filler e botox.

Fronte liscia

Agisce sulle linee orizzontali della fronte affievolendole.

Posiziona entrambe le mani sulla fronte con le dita rivolte verso l’interno.

Allargale fino a coprire lo spazio tra le sopracciglia e l’attaccatura dei capelli.

Passa delicatamente le dita sulla fronte con movimenti verso l’esterno, applicando una leggera pressione per rassodare la pelle.

Rilassati e ripeti la sequenza 10 volte.

Alternativa a: Botox.

Migliora il livello di borse e occhiaie e agisce sulla parte alta dello sguardo contrastando le sopracciglia cadenti.

Posiziona un dito indice sotto ogni occhio, puntandolo verso il naso.

Nascondi i denti dietro le labbra formando una O con la bocca.

Sbatti le palpebre superiori per 30 secondi, mentre guardi verso l’alto.

Alternativa a: lifting delle sopracciglia.

Collo da giraffa

Tonifica e solleva la pelle del collo.

Guardando dritto davanti a te posiziona la punta delle dita sulla parte superiore del collo e tira la pelle verso il basso, mantenendo la testa inclinata all’indietro. Porta la testa al petto e ripeti la sequenza due volte.

Spingi il labbro inferiore il più possibile in avanti, metti le dita sulla clavicola, con il mento rivolto verso l’alto, e tira gli angoli della bocca verso il basso.

Mantieni la posizione il tempo di fare quattro respiri profondi.

Alternativa a: carbossiterapia e lifting a collo e zona intorno alla mascella.