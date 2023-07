10 cose che fanno invecchiare prima la pelle del tuo viso

N essuno può andare ricerca dell'eterna giovinezza, ma diciamolo: se puoi evitare le cose che fanno invecchiare prima la pelle del tuo viso, ben venga!

Non importa la tua età e non importa neanche se sei o non sei una beauty addicted: di fatto, esistono cose che fanno invecchiare prima la pelle del tuo viso ed è bene che tu sappia come evitarle.

Questo non solo per una mera questione di bellezza, ma anche per ragioni di salute: la pelle è il nostro scudo, ciò che ci protegge dagli agenti esterni. E il nostro viso è una delle parti più esposte a questi ultimi.

Sapere come sottrarsi a ciò che rischia di rovinare quest’area, dunque, diventa fondamentale. Ecco pertanto 10 cose che devi assolutamente imparare ad aggirare: inizieremo dalla beauty routine e concluderemo con dei gesti quotidiani, da tenere in considerazione

Andare a letto truccata

Può sembrare banale, ma struccarsi la sera prima di andare a letto è fondamentale anche per evitare che la pelle del nostro viso invecchi precocemente.

Lo sporco, congiunto allo smog, alle temperature rigide e agli agenti atmosferici, indebolisce il metabolismo cellulare e fa sì che aumenti la produzione di tossine, incrementando la perdita di tono e spessore della pelle.

Struccarsi e lavare il viso prima di andare a dormire è un aiuto sensibile. E, in realtà, è anche un rituale rilassante che ti fa sentire libera dalle impurità.

Lavare il viso troppe volte al giorno

Il troppo stroppia, e ciò vale anche per la pulizia. Facciamo un paragone azzardato: hai presente la tua maglietta preferita? Cosa le accadrebbe se cominciassi a lavarla tre volte al giorno, con foga?

Si rovinerebbe, esatto. Lo stesso vale per il tuo viso, che diventa soggetta a invecchiamento precoce, rughe e zampe di gallina. Bisogna dunque fare le mosse giuste e optare per due soli appuntamenti di pulizia profonda e accurata durante il giorno.

Uno, come abbiamo già accennato, è quello della sera. L’altro, invece, è quello del mattino: mentre la sera rimuoverai le impurità, al mattino riattiverai la circolazione, facendo sì che i tessuti siano più ricettivi ai trattamenti successivi.

Pulire il viso in maniera approssimativa

Sì, tra le cose che fanno invecchiare prima la pelle del tuo viso c’è anche la pulizia approssimativa. Per proteggere la tua pelle devi seguire delle regole fondamentali.

Tra queste ci sono delle golden rules da non prendere mai sotto gamba: usare un sapone specifico per il tuo tipo di pelle, affidarsi a prodotti adatti a occhi e contorno occhi, usare degli struccanti bifasici e concludere con un tonico.

Asciugarti o sfregarti frettolosamente

Lo abbiamo fatto tutte, almeno una volta nella vita: asciugamano, strofinamento immediato del viso e via. Bene, anche questa è una cattiva abitudine, così come lo è quella di sfregare troppo quando ci trucchiamo/strucchiamo.

La pelle del viso è sensibile e delicata, in costante equilibrio. Strofinare pesantemente non aiuta a rimuovere lo sporco, non aiuta a “fissare” meglio il make-up e non aiuta ad asciugare più efficacemente la pelle.

L’unica conseguenza è quella, negativa, di irritare e creare piccole lesioni che portano all’invecchiamento precoce.

Fare troppi scrubs

La sensazione del viso dopo lo scrub è straordinaria. Questo appuntamento rinnova la nostra pelle, la rende sensibilmente più soffice e liscia, oltre che luminosa. Ma c’è sempre un ma, perché anche in questo caso, il troppo stroppia.

La soluzione ideale è quella di fare uno scrub una volta la settimana per eliminare quello strato di cellule morte che impedisce alle nuove di tornare in superficie. Perché una sola volta alla settimana?

Perché lo scrub agisce provocando delle micro-abrasioni cutanee che possono danneggiare o irritare la pelle, in particolare quella secca o sensibile, portando all’invecchiamento precoce. Per di più, farlo spesso può provocare arrossamenti e fastidi che possono portare a fenomeni di sensibilizzazione cutanea.

Non ritagliare il tempo per una maschera

Tutte andiamo di fretta, tutte abbiamo una vita frenetica. Eppure, per evitare che il tuo viso invecchi precocemente, devi prenderti almeno mezz’ora a settimana per fare una maschera.

Si tratta di una coccola per la pelle che permette, in base al tuo tipo di pelle, di mantenere la pelle idratata, elastica e riposata. E se ti annoia, ricordati che ci sono molte cose che puoi fare mentre la indossi!

Non utilizzare la protezione solare

Se finora abbiamo parlato di gesti legati alla beauty routine, adesso spostiamo lo sguardo alle cose che fanno invecchiare prima la pelle del tuo viso nel quotidiano. Una di queste è il relegare la protezione solare solo alla spiaggia.

In realtà, con l’avvicinarsi della bella stagione, è bene utilizzare una protezione solare da città. Essere fotoprotette è una buona prassi non solo contro l’invecchiamento, ma previene anche molte malattie della pelle,

Toccarti continuamente il viso

Ebbene sì, anche toccare continuamente il viso è una causa di invecchiamento. Se in questi tempi particolarmente duri abbiamo imparato che toccarsi il viso può farci ammalare, è altrettanto vero che la nostra pelle può rimanere letteralmente segnata da questa abitudine.

Stropicciarsi continuamente gli occhi o posare le mani sotto il contorno occhi (a mo’ di disperazione o per focalizzarci), grattarci in maniera nervosa, tirare ossessivamente i capelli indietro: tutti questi gesti, ripetuti, possono contribuire a irritare o far cedere la pelle.

Stare troppo tempo davanti al pc o allo smartphone

Laptop, computer, iPad e smartphone fanno parte di noi, ma occhio: la luce blu invecchia la pelle del nostro viso. In particolare, provoca danni cutanei come rughe, macchie e cedimenti.

Questo perché l’inquinamento da luce blu induce uno stress ossidativo. La luce raggiunge il derma, dove si trovano collagene ed elastina (responsabili dell’elasticità cutanea) e lo danneggia. Dunque, stai attenta e maneggia i tuoi device con cura.

Non bere a sufficienza

Ed eccolo qui, il più banale degli errori: scordarci che l’acqua è la nostra miglior alleata, il più grande e naturale elemento di bellezza del mondo. Può sembrare superficiale, ma è davvero un’abitudine (scorretta) comune.

La mancata idratazione rende la pelle più secca, spenta e irritabile. Bere, invece, ci aiuta a ottenere un incarnato luminoso, sempre fresco e radioso.