S e pensi che i cosmetici antimacchia vadano sospesi con la bella stagione, ricordi male. Alcuni possono essere usati nella bella stagione. A patto di usare sempre l'SPF

Arriva la primavera e scatta la paura delle macchie scure sul viso. Si teme che il sole possa peggiorarle, soprattutto perché si pensa che bisogna smettere di usare i prodotti antimacchia. In realtà, ti diciamo subito una bella notizia: ci sono creme schiarenti che possono essere usate in estate.

Non solo non interferiscono con l'abbronzatura, ma evitano che le macchie si scuriscano ulteriormente.

Quali sono gli antimacchia da usare in estate? Tutti quelli che non contengono gli acidi esfolianti potenti, come ad esempio l'acido glicolico. Via libera, invece, alle creme e ai sieri antimacchia con principi attivi che inibiscono l'accumulo disordinato della melanina, che poi è il vero problema delle macchie scure.

Di seguito la nostra selezione sui prodotti antimacchia sicuri da usare in estate, quando il sole è forte, senza pericolo cioè di macchiarsi ulteriormente. O di irritare la pelle. L'unica accortezza fondamentale è quella di indossare sempre un filtro solare SPF.

Even Better Clinical™ Brightening Moisturizer di Clinique

Un mix di ingredienti che contrastano le macchie e aumentano il turnover cellulare, come ad esempio l'acido salicilico e la glucosammine, dal potere esfoliante. Ingrediente star è una molecola illuminante che si ispira alla

border silver, una pianta nota nella medicina tradizionale cinese per le sue proprietà antiossidanti (dimetossitolo propilresorcinolo).

Even Better Clinical™ Brightening Moisturizer, crema idratante illuminante, Clinique (76 euro).

Il prodotto ideale per chi desidera una crema antimacchia che nello stesso tempo illumini il colorito.

Skin-Unify Intensive di Filorga

Un siero formulato con un peptide biomimetico a base di un polifenolo presente tè verde. Ha una potente azione antiossidante e antinquinamento, per contrastare gli effetti delle tossine che causano macchie e incarnato spento. Si può usare anche sotto il solare.

Skin-Unify Intensive, siero antimacchia di Filorga (71 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi desidera un colorito più uniforme anche in previsione dell'estate.

Cellular Luminous630° Anti-macchie di NIVEA

Una crema da giorno che agisce sulla pigmentazione per schiarire le macchie scure esistenti e ridurne la dimensione. Grazie ad attivi brevettati, bilancia la produzione di nuova melanina. Protegge dal fotoinvecchiamento e previene la comparsa di nuove macchie. Con SPF 50.

Cellular Luminous630°, crema da giorno anti-macchia, NIVEA (20,99 euro).

Il prodotto ideale per chi desidera una crema completa da giorno.

Ampoule Clairial di SVR

Un concentrato antimacchia da usare sotto la propria crema abituale da giorno o da notte. Oltre a inibire l'enzima coinvolto nell'accumulo di melanina (la tirosina), evita il ritorno delle discromie. Contiene, infatti, un microrganismo marino che interviene su altri processi responsabili della formazione delle macchie scure, per esempio la vascolarizzazione. È stato scoperto che le iperpigmentazioni sono interessate da molti vasi sanguigni. Contiene, inoltre, vitamina C al 2%.

Ampoule Clairial, concentrato antimacchia, SVR (42 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi nota che le macchie tendono a tornare.

Anthelios Pigment Correct 50+ di La Roche-Posay

Una crema colorata che protegge dal sole e dall'inquinamento. In particolare, limita l’adesione delle particelle di inquinamento sulla pelle, un processo che innesca la formazione delle macchie. La Niacinamide completa l'azione antimacchia e lenisce la pelle. Con SPF 50+.

Anthelios Pigment Correct 50+, protezione solare quotidiana antimacchia, La Roche-Posay (29,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi desidera una crema colorata con filtri solari.

Re-White C di Rephase

Un siero molto concentrato che aiuta a regolare la produzione di melanina per evitare che le macchie peggiorino durante l'estate. Nel frattempo, schiarisce le macchie preesistenti, migliorando così l'uniformità del colorito. Oltre ai peptidi antimacchia, contiene acido ialuronico, idratante, ed estratto di vigna aconitifolia che accelera il turnover cellulare.

Re-White C, concentrato attivo antimacchie, Rephase (99,50 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha discromie diffuse su tutto il viso.

Anti-Pigment Correttore anti-macchie di Eucerin

Una "penna" che agisce localmente sulle macchie specifiche. Si applica su pelle asciutta e nuda, prima del siero e della crema abituale. Mattino e sera. Contiene il principio attivo Thiamidol, brevetto Eucerin contro le macchie.

Anti-Pigment, correttore anti-macchie di Eucerin (23,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi cerca una soluzione mirata da applicare più volte al giorno.

Diamond Luminous, maschera illuminante di Natura Bissé

L'acido ellagico contenuto nell'estratto di melagrana è un potente antiossidante ad azione depigmentante, che rende la pelle uniforme con efficacia. La sua formula arricchita con betaina idrata la pelle e previene l'iperpigmentazione. Ripristina la luminosità, l'idratazione e l'elasticità della tua pelle.

Diamond Luminous, maschera illuminante di Natura Bissé (104 euro)

Il prodotto ideale per chi desidera un trattamento in più contro le macchie.

Pigment Defense Tinted Sunscreen Drops di MIAMO

Dalla texture leggera, piacevole da applicare e facile da assorbire, questo siero colorato è ideale per ogni fototipo. La sua funzione è di agire come antimacchia, con protezione molto alta SPF 50+ Contiene il 73% di ingredienti di origine naturale, tra cui Vitamina C, Zinco, Estratto di Olea Europaea, Bisabololo.

Pigment Defense Tinted Sunscreen Drops, siero protezione solare quotidiana, di MIAMO (55 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di una protezione solare da città che agisca anche sulle macchie.

Contiene un pool di attivi specifici contro le macchie. Qualche esempio? peptidi schiarenti, arbutina, glutathione, niacinamide, tutti attivi che contrastano i disordini della pigmentazione, evitando che la melanina si accumuli in modo disomogeneo.

Crema antimacchia schiarente di LABO Transdermic (87 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi ha bisogno di schiarire le macchie già esistenti ed evitare che diventino più scure.