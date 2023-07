Come e quando fare lo scrub corpo

L 'estate è una stagione perfetta per effettuare settimanalmente degli scrub corpo. Questi trattamenti sono molto importanti: permettono, infatti, di eliminare le impurità rimuovendo le cellule morte, riattivare la circolazione e rinnovare la pelle.

Consigli utili

Per ottenere l’efficacia massima, è consigliabile massaggiare la pelle in senso circolare, partendo dalle gambe per poi risalire agli arti superiori. Sul torace, invece, è preferibile iniziare dalle braccia per arrivare al centro del petto.

Il massaggio dovrebbe essere effettuato prima della doccia, quando la pelle è leggermente umida, in modo da esfoliare al meglio la pelle.

Dopo lo scrub, ricordarsi sempre di idratare a dovere la cute con una crema corpo.

Il trattamento dovrebbe essere effettuato una-due volte la settimana, non di più.

Quando evitare lo scrub

Lo scrub è da evitare quando è in programma la depilazione e durante i primi giorni di vacanza al mare.